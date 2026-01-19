Kia khởi động năm mới với sự kiện “Kỷ nguyên mới, công nghệ mới” tại TPHCM

Với quy mô lớn và chuỗi hoạt động đặc sắc, đây là sự kiện dành cho các khách hàng yêu mến thương hiệu và sản phẩm Kia đến trải nghiệm vào cuối tuần này.

Sự kiện không chỉ giới thiệu những mẫu xe Kia thế hệ mới nhất mà còn kiến tạo một không gian trải nghiệm đa giác quan, nơi khách hàng có cơ hội trực tiếp cảm nhận các giá trị cốt lõi và triết lý thương hiệu mới của Kia, công nghệ Hybrid cao cấp và các tùy chọn cá nhân hóa chính hãng.

Qua đó, Kia tiếp tục khẳng định cam kết đổi mới không ngừng, mang đến những sản phẩm với chất lượng vượt trội, cùng trải nghiệm đẳng cấp, vượt trên sự mong đợi của khách hàng.

Kia khởi đầu năm mới 2026 với sự kiện “Kỷ nguyên mới, công nghệ mới” tại TPHCM (Ảnh: Kia Việt Nam).

Tham gia sự kiện, khách tham quan sẽ được hòa mình vào không gian trưng bày hiện đại, đậm chất tương lai, đồng thời tận hưởng bầu không khí sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn, kết hợp trải nghiệm lái thử dành riêng cho khách hàng tại TPHCM.

Tâm điểm của sự kiện chính là sự xuất hiện của những mẫu SUV Kia thế hệ mới. Với những khách hàng đang có nhu cầu lựa chọn một chiếc SUV du xuân 2026, sự kiện mang đến cơ hội để khách hàng tận mắt cảm nhận vẻ đẹp thiết kế hiện đại của các mẫu xe Kia và trực tiếp cầm lái, chinh phục các sa hình mô phỏng sát thực tế điều kiện vận hành.

Khách hàng có cơ hội lái thử New Carnival Hybrid tại sự kiện “Kỷ nguyên mới, công nghệ mới” (Ảnh: Kia Việt Nam).

Khách hàng được trực tiếp trải nghiệm công nghệ Hybrid cao cấp trên mẫu xe SUV cao cấp New Carnival Hybrid - Mẫu xe 7 chỗ cỡ lớn đón đầu xu hướng di chuyển xanh với các tùy chọn cá nhân hóa cao cấp hàng ghế 2 VIP và các màu nội thất mới cao cấp chính hãng.

New Carnival Hybrid được ứng dụng công nghệ E-VMC kiểm soát vận hành thông minh dành riêng cho xe HEV cao cấp (Ảnh: Kia Việt Nam).

Mẫu xe SUV 7 chỗ New Sorento với thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt cùng tùy chọn chế độ địa hình đa dạng giúp đáp ứng mọi nhu cầu từ công việc đến cuộc sống gia đình, khẳng định bản lĩnh và vị thế chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, các mẫu xe SUV đô thị New Sonet, New Seltos, Carens với thiết kế hiện đại, thời trang cùng công nghệ tiện nghi chinh phục người dùng với ưu điểm đa dạng phiên bản, tùy chọn màu sắc, với giá bán dễ tiếp cận.

Bên cạnh không gian triển lãm thương hiệu, trưng bày xe và trải nghiệm lái thử, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn như trải nghiệm trang trí với chủ đề Tết Bính Ngọ 2026. Khách hàng tham gia sự kiện và các hoạt động trải nghiệm sẽ nhận được những phần quà thú vị và giá trị từ Kia.

Sự kiện “Kỷ nguyên mới, công nghệ mới” không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm mà còn là cầu nối cảm xúc giữa khách hàng và thương hiệu Kia thông qua những trải nghiệm trực tiếp, hiện đại và đầy cảm hứng.

Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến quy tụ cộng đồng khách hàng yêu thích và tin chọn các mẫu xe Kia, cùng tận hưởng chuỗi hoạt động và trải nghiệm ấn tượng.

Thông tin sự kiện:

Thời gian: Thứ bảy, 24/1 và chủ nhật, 25/1.

Địa điểm: Sân M1, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, TPHCM.

Vào cửa tự do, đăng ký tại: https://1s.io.vn/kiaday-0126

Liên hệ hotline 1900 545 591 hoặc đến showroom/đại lý Kia gần nhất để được tư vấn chi tiết.