Cộng đồng yêu xe đếm ngược tới ngày mở cọc VF 8 thế hệ mới

Loạt công nghệ đáng chờ đợi trên VF 8

Bước đột phá của VF 8 All New nằm ở kiến trúc điện - điện tử hoàn toàn mới. Nền tảng này giúp mẫu SUV hạng D bước vào kỷ nguyên xe điều khiển bằng phần mềm SDV, xu hướng đang định hình ngành ô tô toàn cầu.

“Điểm đáng chú ý nhất của VF 8 mới là nền tảng kiến trúc điện EEA 2.0 với máy chủ trung tâm sẽ giúp tối ưu điều khiển và dễ dàng nâng cấp phần mềm từ xa”, ông Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) nhận định.

Mẫu VF 8 D-SUV thuần điện của VinFast (Ảnh: VinFast).

Một điểm sáng công nghệ khác trên VF 8 All New, chính là hệ thống quản lý nhiệt do chính các kỹ sư Việt phát triển và đăng ký bản quyền sáng chế. Đây là “trung tâm điều phối”, hỗ trợ cân bằng nhiệt độ cho pin, động cơ và khoang lái, từ đó tối ưu khả năng vận hành, sự bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Cũng từ công nghệ trên, theo anh Hải Linh, một người dùng trong hội những người mê xe, việc VF 8 mới sử dụng bộ pin 60,13kWh nhưng vẫn đạt tầm hoạt động tới 500km/lần sạc cho thấy khả năng tối ưu năng lượng rất tốt.

Cũng theo anh Hải Linh, bên cạnh những điểm đột phá về công nghệ lõi, nền tảng vận hành của VinFast VF 8 thế hệ mới còn ghi dấu ấn với hệ thống treo giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers) trên cả hai trục trước và sau.

“Trên thế hệ mới này, với công nghệ giảm chấn thích ứng FSD, xe sẽ có khả năng tự động điều chỉnh độ cứng mềm theo mặt đường: Đi phố thì êm ái, nhẹ nhàng, lên cao tốc thì đầm chắc và ôm cua không bị văng”, anh Hải Linh nói.

Nội thất của VF 8 (Ảnh: VinFast).

Tiện nghi chuẩn xe sang, giá từ 858 triệu đồng

Điểm nhận diện không thể trộn lẫn vẫn là dải đèn LED định vị hình cánh chim cùng logo chữ V quen thuộc. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, xe còn được cải thiện khí động học thông qua thiết kế mâm, cản trước và cản sau.

“Xe có nhiều đường nét mềm mại, gọn gàng, gương chiếu hậu cũng được thiết kế chuẩn xe sang với khả năng chỉnh/gập điện, nhớ vị trí và đặc biệt là tính năng tự động chỉnh góc chiếu khi lùi rất hữu ích”, ông Trịnh Lê Hùng (kênh Autodaily) đánh giá về mẫu D-SUV.

Bước vào bên trong khoang lái, VF 8 thế hệ mới mở ra một không gian tối giản, loại bỏ nhiều phím bấm vật lý rườm rà. Màn hình trung tâm có giao diện dễ sử dụng, trong khi màn hình phía sau vô-lăng cung cấp các thông tin vận hành quan trọng cho người lái.

“Tôi rất thích nội thất của VF 8 mới với hình ảnh vô-lăng thể thao. Ngoài ra, cần số sau vô-lăng cũng là một trang bị thời thượng, tích hợp cả núm xoay chuyển Drive Mode tiện lợi”, anh Lương Trí Quang - Quản trị viên một hội nhóm VinFast VF 8 - chia sẻ cảm nhận ban đầu về nội thất xe.

Về an toàn, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) tiếp tục là bạn đồng hành đáng tin cậy với các tính năng như hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường... Trên diễn đàn người dùng, anh Dương Nhiên (Bắc Ninh) cho rằng loạt trang bị này càng khiến VF 8 đáng tiền hơn hẳn các mẫu xe cùng phân khúc.

Sự tổng hòa giữa những bước nhảy vọt về công nghệ lõi và loạt đặc quyền chiều khách đang khiến giới mê xe mong đợi đến ngày mở cọc (27/5) đã cận kề (Ảnh: VinFast).

“VF 8 mới có giá chỉ tương đương với SUV phân khúc hạng C nhưng vẫn duy trì các tính năng, công nghệ và tiện nghi đầy đủ như một chiếc xe hạng D. Điều này sẽ đảm bảo cho xe có thể lọt top doanh số bán hàng sau một thời gian nữa”, anh Dương Nhiên nhận định.

Cụ thể, VinFast VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng. Với khách hàng đặt cọc trong 8 ngày đầu tiên, từ 27/5 đến 3/6, VinFast áp dụng mức hỗ trợ 51 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng vẫn được hưởng các chính sách trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, gồm giảm 10% giá xe hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5% trong 3 năm, đưa mức giá dành cho khách hàng tiên phong về 858 triệu đồng.