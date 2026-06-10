Chủ xe Cần Thơ chia sẻ trải nghiệm sau 4 tháng sử dụng VinFast VF 7

Giữa rất nhiều lựa chọn trên thị trường, điều gì ở VinFast VF 7 đã chinh phục bạn?

- Lý do đầu tiên là thiết kế. Ngay khi nhìn thấy VF 7, tôi đã bị ấn tượng bởi phong cách "công nghệ thể thao" cuốn hút. Xe mang dáng vẻ hiện đại, đậm chất tương lai và thực sự rất hợp gu của những người trẻ như tôi.

Mai Hân - nhân viên văn phòng tại Cần Thơ thích thú với thiết kế “công nghệ thể thao” của VinFast VF 7 (Ảnh: NVCC).

Thiết kế đẹp là một chuyện, để đưa ra quyết định mua xe, tính thực dụng vẫn luôn được ưu tiên. Trước khi chọn VF 7, bạn đã có kinh nghiệm gì với xe điện?

- Cách đây gần 2 năm, gia đình tôi đã sở hữu một chiếc VF 3. Tôi cũng sử dụng trực tiếp nên đã cảm nhận được chất lượng ổn định, êm ái của xe điện VinFast.

Tôi xác định cần một chiếc xe đáp ứng được nhu cầu di chuyển nhiều, từ che mưa che nắng đi làm hàng ngày tại Cần Thơ tới những lúc đi về thăm gia đình ở Hà Tiên, An Giang. Ngoài ra, quyết định chuyển qua xe điện cũng xuất phát từ mục tiêu tiết kiệm tài chính. Thế là sau quá trình cân nhắc và bàn bạc kỹ lưỡng với gia đình, tôi quyết định mua một chiếc VF 7 và nhận xe vào tháng 2.

Đến thời điểm hiện tại, có thể nói phần lớn thời gian di chuyển phục vụ công việc của tôi đều gắn liền với chiếc xe điện này. Lúc có thời gian du lịch đó đây, tôi cũng chọn VF 7 làm người bạn đồng hành.

Trải nghiệm lái đường xa với VF 7 thật sự thích thú vì xe vận hành đầm chắc, tăng tốc nhanh nhưng rất êm, đồng thời có nhiều tính năng hỗ trợ giúp việc cầm lái trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn.

Với nhu cầu đi lại liên tỉnh từ Cần Thơ về Hà Tiên, An Giang, bạn có bao giờ e ngại cảnh hết pin dọc đường?

- Trước đây thì có thể, nhưng khi đã cầm lái VF 7 rồi thì tôi hoàn toàn không băn khoăn gì nữa. Hiệu năng của xe ấn tượng. Khi sạc đầy pin, tầm vận hành là dư sức để tôi chạy một mạch về thẳng quê nhà Hà Tiên mà không lo hết pin giữa chừng.

Ở Hà Tiên, hiện mạng lưới trạm sạc cũng đã phủ sóng khắp nơi, đáp ứng đủ nhu cầu di chuyển. Còn ở nội đô Cần Thơ thì quá tiện rồi, tôi có thể ghé sạc tại các điểm như bệnh viện, bến xe trung tâm thành phố, trung tâm thương mại hay khu vực chợ An Bình... Tiện đâu sạc đó, không có gì phải lo.

Mai Hân cho rằng chính sách ưu đãi sạc pin miễn phí giúp người dùng thường xuyên di chuyển đường dài không phải lo lắng về chi phí (Ảnh: NVCC).

Với cường độ di chuyển như vậy, bạn có thấy xe điện thật sự tiết kiệm?

- Bài toán chi phí thực sự vượt ngoài mong đợi của tôi. Hiện tại, tôi đang được hưởng chính sách ưu đãi sạc pin miễn phí, nên gần như không mất tiền năng lượng. Đây là một khoản tiết kiệm rất lớn, có thể dùng để chi trả các khoản chi tiêu khác cho bản thân.

Kể cả sau khi hết thời gian được ưu đãi, nếu phải trả theo số kWh tiêu thụ thì trung bình tiền điện mỗi lần sạc chỉ rơi vào khoảng 200.000 đồng - con số quá hợp lý đối với thu nhập của dân văn phòng.

Bên cạnh ưu đãi sạc pin, dịch vụ chăm sóc khách hàng của VinFast trong 4 tháng qua có làm bạn thấy hài lòng và tin tưởng vào quyết định của mình?

- Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, hãng luôn phản hồi rất nhanh nhạy, các bộ phận phối hợp xử lý chuyên nghiệp và nhanh chóng. Với một người dùng, việc mua xe giá tốt là một điểm cộng, nhưng chính sự tận tâm trong khâu hậu mãi mới là điểm then chốt để “giữ chân” chúng tôi gắn bó lâu dài.