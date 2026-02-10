Bestune Việt Nam được vinh danh Đại lý xuất sắc toàn cầu năm 2025

Đại diện Bestune Việt Nam, CEO Dai Yong Lin đã trực tiếp lên sân khấu nhận giải thưởng trước sự chứng kiến của ban lãnh đạo tập đoàn FAW Bestune cùng hệ thống đối tác đến từ nhiều thị trường.

Giải thưởng là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của Bestune Việt Nam trong việc phát triển thị trường, xây dựng hệ thống đại lý và từng bước đưa các sản phẩm Bestune tiếp cận người tiêu dùng trong nước.

Bestune Việt Nam cùng đối tác nước ngoài nhận cup Đại lý xuất sắc năm 2025 tại Trung Quốc (Ảnh: Bestune Việt Nam).

Theo số liệu công bố tại hội nghị, năm 2025 Bestune ghi nhận hơn 201.070 xe bán ra trên toàn cầu, trong đó riêng dòng Bestune Xiaoma đạt hơn 120.000 xe. Tại thị trường Việt Nam, Bestune Việt Nam đã bàn giao 516 xe, đặt nền móng cho sự hiện diện của thương hiệu trong phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ.

Ông Dai Yong Lin - CEO Bestune Việt Nam tại Lễ vinh danh (Ảnh: Bestune Việt Nam).

Các đô thị lớn tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về mật độ giao thông cao, không gian di chuyển hạn chế và tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng rõ nét. Trong nhiều thời điểm, Hà Nội và TPHCM thường xuyên ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở mức trung bình đến kém, khiến nhu cầu tìm kiếm các giải pháp di chuyển thân thiện với môi trường ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, các dòng xe điện đô thị cỡ nhỏ được xem là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày. Với kích thước nhỏ gọn, dễ xoay trở trong các tuyến phố đông đúc, thuận tiện đỗ xe và không phát thải khí thải trong quá trình vận hành, Bestune Xiaoma đang dần trở thành phương tiện được nhiều khách hàng đô thị quan tâm.

Mẫu xe này đáp ứng tốt các nhu cầu di chuyển quãng ngắn như đi làm, đưa đón gia đình hay di chuyển trong khu dân cư đông đúc, đồng thời giúp giảm áp lực chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng.

Bestune Xiaoma hiện có mức giá khởi điểm từ 199 triệu đồng, được đánh giá là một trong những mẫu ô tô điện đô thị có chi phí dễ tiếp cận trên thị trường. Mức giá này giúp nhiều khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định sở hữu, đặc biệt trong dịp đầu năm - thời điểm nhu cầu mua sắm, đổi mới phương tiện và đón Tết vẫn ở mức cao.

Với mức đầu tư ban đầu không quá lớn, chi phí vận hành tiết kiệm cùng lợi thế không phát thải, Bestune Xiaoma trở thành lựa chọn phù hợp cho người mua xe lần đầu, gia đình cần thêm phương tiện di chuyển nội đô hoặc khách hàng đang cân nhắc chuyển từ xe máy sang ô tô điện.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và chất lượng không khí đô thị được quan tâm nhiều hơn, mức giá 199 triệu đồng được xem là “dễ xuống tiền”, đặc biệt khi kết hợp cùng các chương trình ưu đãi triển khai trong dịp khai xuân.

Cúp Meritorious Overseas Partner dành cho đối tác nước ngoài có kết quả kinh doanh xuất sắc năm 2025 của FAW Bestune (Ảnh: Bestune Việt Nam).

Nhân dịp đón nhận danh hiệu Đại lý xuất sắc toàn cầu năm 2025, Bestune Việt Nam triển khai chương trình tri ân khách hàng đầu xuân với thông điệp “Khai xuân - Rước tiểu mã, nhận lộc vàng”.

Chương trình được áp dụng từ ngày 18/2 đến hết ngày 26/2, mang ý nghĩa lộc may mắn và gia tăng thêm cơ hội sở hữu xe điện đô thị cho người tiêu dùng ngay đầu năm mới. Ngoài ra, trong tháng 2, khách hàng mua xe Bestune Xiaoma màu xanh được hưởng ưu đãi tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 6 triệu đồng.

Theo nội dung chương trình, khách hàng ký hợp đồng mua xe Bestune Xiaoma trong thời gian triển khai sẽ được hưởng các ưu đãi nổi bật gồm:

Tặng 1 cặp vàng Tiểu Kim Cát cho khách hàng khi ký hợp đồng mua xe, mang ý nghĩa may mắn và tài lộc đầu xuân, áp dụng cho dòng xe Bestune Xiaoma, với nhiều lựa chọn màu sắc phù hợp nhu cầu di chuyển nội đô.

Chương trình triển khai trong thời gian giới hạn, dành cho khách hàng hoàn tất ký hợp đồng trong khung thời gian từ 18/2 đến 26/2 và xuất hóa đơn trong tháng 2.

Việc kết hợp giữa dấu mốc vinh danh trên sân khấu toàn cầu và chương trình ưu đãi khai xuân cho thấy định hướng rõ ràng của Bestune Việt Nam trong giai đoạn tới: vừa khẳng định năng lực trong hệ thống quốc tế, vừa tập trung mở rộng độ phủ tại thị trường nội địa.

Thông qua các chương trình ưu đãi thiết thực, Bestune Việt Nam kỳ vọng sẽ đưa xe điện đô thị đến gần hơn với đời sống thường nhật của người tiêu dùng.

Giải thưởng Meritorious Overseas Partner không chỉ là sự ghi nhận cho kết quả kinh doanh, mà còn là động lực để Bestune Việt Nam tiếp tục đầu tư vào hệ thống đại lý, dịch vụ hậu mãi và trải nghiệm khách hàng.

Trên hành trình đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu mang đến những giải pháp di chuyển gọn nhẹ, tiện lợi và thân thiện với môi trường, góp phần cải thiện chất lượng không khí và cuộc sống tại các đô thị Việt Nam trong tương lai.