10 năm Mobil Delvac ™ - PAN: Giải pháp dầu bôi trơn cho vận ngành vận tải

Từ niềm tin đến công nghệ – Khi độ bền bỉ trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt

Trong suốt thập kỷ qua, ngành vận tải Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể cùng với những biến động lớn về chi phí nhiên liệu, tiêu chuẩn môi trường và nhu cầu nâng cao hiệu quả vận hành.

Giữa bối cảnh đó, PAN đã định hướng rõ ràng, xây dựng niềm tin bằng chất lượng và giá trị thực tế cho khách hàng. Một trong những yếu tố tạo nên khác biệt của PAN chính là sản phẩm đồng hành cùng khách hàng vận tải - Mobil Delvac™, dòng dầu nhớt được thiết kế chuyên biệt cho động cơ diesel hiện đại.

Mobil™ – công nghệ tiên tiến, mở đường cho vận hành xanh, hiệu quả và bền vững (Ảnh: Exxon Mobil).

Với công nghệ tiên tiến và hiệu suất đã được chứng minh qua thực tế vận hành, Mobil Delvac™ góp phần giúp các doanh nghiệp vận tải duy trì độ bền bỉ, tiết kiệm chi phí và tối ưu hiệu quả đội xe.

Các sản phẩm dầu nhớt chuyên biệt cho động cơ Diesel hiện đại từ Mobil Delvac™ có hiệu suất vượt trội, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ động cơ trong mọi điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Công nghệ tiên tiến từ sản phẩm giúp giảm mài mòn, làm sạch muội than và giúp vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Sản phẩm phù hợp ứng dụng cho các loại động cơ diesel.

Theo các dự án kỹ thuật do PAN triển khai, việc sử dụng Mobil Delvac™ đã giúp các đội xe: Kéo dài chu kỳ thay dầu, từ đó giảm chi phí nhiên liệu, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động để bảo dưỡng, trực tiếp cải thiện lợi nhuận vận hành.

“Trong ngành vận tải, mỗi giờ xe nằm trong xưởng đều là chi phí. Dầu nhớt không chỉ giúp động cơ vận hành an toàn, trơn chu mà còn giúp tối ưu hoá chi phí. Đó là lý do chúng tôi tin tưởng Mobil Delvac™ suốt 10 năm qua”, đại diện một doanh nghiệp logistics khu vực miền Bắc chia sẻ.

10 năm tái chinh phục thị trường Việt, Mobil Delvac™ ghi dấu hành trình vận hành mạnh mẽ – tiết kiệm – bền bỉ (Ảnh: Exxon Mobil).

Từ đối tác đến người đồng hành – Một thập kỷ cùng PAN

Trong 10 năm qua, PAN không chỉ là nhà phân phối mà còn là người bạn đồng hành thực thụ, hỗ trợ khách hàng thông qua đào tạo kỹ thuật, tư vấn vận hành, nổi bật là chương trình Phân tích dầu bôi trơn MobilSM (MLA) giúp doanh nghiệp chủ động quản lý tình trạng động cơ và tối ưu kế hoạch bảo dưỡng.

Từ vài trăm khách hàng ban đầu, đến nay PAN đã xây dựng được mạng lưới phân phối vững mạnh, phục vụ hàng nghìn doanh nghiệp vận tải.

Các chương trình tiêu biểu như Mobil Roadshow, Hành trình bền bỉ và 360° Fleet Care đã lan tỏa thông điệp hiệu quả - bền bỉ an tâm đến từng tài xế và chủ gara.

“Chúng tôi tin rằng thành công không đến từ những điều to lớn, mà từ từng km đường xe chạy thêm được, từng khách hàng tiết kiệm thêm chi phí vận hành, và từng động cơ được bảo vệ tốt hơn suốt 10 năm qua và cả chặng đường phía trước”, đại diện PAN chia sẻ.

Mobil Delvac™ – công nghệ tiên tiến, mở đường cho vận hành xanh, hiệu quả và bền vững (Ảnh: Exxon Mobil).

Kỷ niệm 10 năm – Hành trình của người bạn đồng hành

PAN triển khai chiến dịch “Hành trình của người bạn đồng hành đáng tin cậy” - lời tri ân chân thành gửi đến hàng nghìn doanh nghiệp, bác tài và kỹ sư đã cùng PAN đồng hành trong suốt thập kỷ qua.

Nhân dịp này, khách hàng mua các sản phẩm Mobil có hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên sẽ nhận được bình giữ nhiệt cao cấp Mobil Delvac™ bằng thép không gỉ, biểu trưng cho tinh thần “Bền bỉ cùng thời gian - Tin cậy trên mọi hành trình”.

Độc giả quan tâm có thể khám phá hành trình 100 năm phát triển của Mobil Delvac™ tại: https://100nammobildelvac.com/

Thông qua chuỗi sự kiện tri ân và mini game tương tác, PAN mong muốn lan tỏa các giá trị cốt lõi “Bền bỉ - tin cậy - dẫn đầu công nghệ”, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối gắn kết giữa PAN và cộng đồng vận tải Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Website: https://pan.com.vn

Hotline: 0968 18 2618

Địa chỉ: TM2-14, Tòa 903A, Khu đô thị Starlake, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội