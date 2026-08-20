Savouré Bakery cùng Quỹ Nâng bước tuổi thơ mang “phép màu y tế” đến trẻ em khiếm khuyết

“Phép màu” bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Ánh trăng rằm tháng tám gợi nhắc về giá trị của sự yêu thương và kết nối mùa sum vầy. Mỗi món quà Trung thu không chỉ là lời chúc đoàn viên mà còn là cách để gửi gắm sự quan tâm và sẻ chia.

Ở nhiều nơi, vẫn còn đó những em nhỏ chưa thể có một tuổi thơ trọn vẹn do những khiếm khuyết bẩm sinh hay di chứng sau tai nạn. Với niềm tin "Một đứa trẻ khiếm khuyết được chữa lành là một phép màu kỳ diệu”, Savouré Bakery cùng Quỹ Nâng bước tuổi thơ hỗ trợ chi phí phẫu thuật và điều trị cho nhiều trẻ em mang dị tật bẩm sinh hoặc không may gặp tai nạn, giúp các em tìm lại niềm vui tuổi thơ trọn vẹn.

Mùa trăng 2026, Savouré Bakery giới thiệu bộ sưu tập quà tặng Trung thu "Saigon Signature Mooncake" - lấy cảm hứng từ những nét giao thoa văn hóa đặc trưng của TPHCM. Bộ sưu tập quy tụ những hương vị tinh tế với thiết kế hộp sang trọng.

Hơn cả một thức quà của ngày Tết Đoàn viên, mỗi chiếc bánh còn là cầu nối lan tỏa sự quan tâm, tình yêu thương và hy vọng đến cộng đồng, giúp những mầm non kém may mắn có thêm một bước gần hơn đến ngày được chữa lành.

Năm mùa trăng kiên định với một lời hứa

Trung thu 2026 đánh dấu cột mốc 5 năm Savouré Bakery hợp tác cùng Quỹ Nâng bước tuổi thơ trên hành trình gửi trao yêu thương, lan tỏa niềm hạnh phúc với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Năm năm là hành trình vun đắp những sự sẻ chia bền bỉ của Savouré Bakery cùng hàng nghìn khách hàng đã chọn trao đi yêu thương qua từng hộp bánh. Mùa Trung thu năm nay, với mỗi chiếc bánh được bán ra, Savouré Bakery cho biết sẽ trích 2.000 đồng đóng góp vào quỹ, góp phần hỗ trợ chi phí phẫu thuật và điều trị y tế cho những mảnh đời khó khăn.

Với thông điệp "Gửi trọn yêu thương - Vui trọn mùa trăng", Savouré Bakery và Quỹ Nâng bước tuổi thơ tin rằng mỗi hành động tử tế, dù nhỏ bé, cũng có thể khơi nguồn cho những thay đổi lớn lao để mùa trăng năm nay, thêm nhiều em nhỏ được chữa lành và tận hưởng một tuổi thơ trọn vẹn đúng nghĩa.

Quỹ Nâng bước tuổi thơ chuyên hỗ trợ y tế điều trị cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc dị tật, thương tật có thể chữa trị được bằng phẫu thuật. Trong suốt 20 năm thành lập và phát triển, quỹ đã giúp hơn 954 em nhỏ được điều trị tại những cơ sở y tế tốt bậc nhất Việt Nam, mang đến cho các em cơ hội sống khỏe mạnh và tương lai tốt đẹp hơn.

Để tìm hiểu thêm về chiến dịch mùa Trung thu 2026, truy cập https://nangbuoctuoitho.org/savoure-nang-buoc-tuoi-tho/