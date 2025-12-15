Ra nước ngoài làm việc - Nuôi dưỡng giấc mơ thoát nghèo

Anh Trần Đức Triêm tại lễ trao giải Lao động EPS thành công năm 2025.

Tại thôn Phìa, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa, rất nhiều người biết đến vợ chồng anh Lục Văn Hoàng và chị Trương Thị Thơm như một tấm gương điển hình thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động.

Nói về quãng thời gian trước khi ra nước ngoài làm việc, anh Hoàng cho biết, khi chưa đi xuất khẩu lao động, kinh tế gia đình rất khó khăn, bố mẹ già chỉ đủ điều kiện nuôi ăn học hết cấp 3, hai anh em anh Hoàng mỗi người phải tự lực kiếm tiền để phụ giúp gia đình.

"Học xong cấp 3, tôi đi học nấu ăn với mong ước sau này mở quán ăn nhưng khi học xong, gia đình khó khăn, không có vốn, đành gác lại việc mở quán ăn để đi làm thuê nhưng chẳng dư dả được đồng nào. 3 triệu tiền lương thời điểm đó chỉ đủ chi tiêu cá nhân", Hoàng kể.

Thấy không có tương lai, Hoàng quyết định tìm đến con đường xuất khẩu lao động để kiếm tiền hỗ trợ gia đình và chọn Malaysia làm nơi nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo của mình. Qua một công ty xuất khẩu lao động ở Hà Nội, Hoàng qua nước ngoài làm công nhân của một công ty may.

"Nhiều người hỏi tôi tại sao nhiều thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc… thu nhập cao hơn nhưng lại lựa chọn đi Malaysia, nhưng điều kiện kinh tế gia đình khi đó, tôi không có lựa chọn nào khác. May là thời điểm đó, tôi được hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách để lo việc đi thì mới có ngày hôm nay", anh Hoàng chia sẻ.

Tiền lương nhận được tại Malaysia, anh Hoàng gửi về cho bố mẹ trả nợ chi phí vay ngân hàng ban đầu, sau đó gửi tiết kiệm. Sau 4 năm làm việc tại Malaysia, anh Hoàng về nước với số vốn tích lũy được khoảng 700 triệu đồng và quyết định xây dựng trang trại nhỏ chăn nuôi dê, bò, mở thêm nhà hàng ăn rồi lập gia đình.

Vợ của anh Hoàng, chị Trương Thị Thơm cũng là lao động tại Malaysia. Gặp nhau nơi đất khách, yêu rồi khi về nước thì cưới. Đến nay, anh Hoàng và chị Thơm đã có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con và một cửa hàng ăn uống do hai vợ chồng mở.

Vợ chồng anh Hoàng từ chỗ chỉ biết làm nông, làm những công việc thời vụ để kiếm sống qua ngày, sau năm đi Malaysia làm công nhân may, khi về nước đã trở thành thành chủ một trang trại nhỏ, đồng thời, mở được nhà hàng kinh doanh ăn uống.

Cũng như vợ chồng anh Lục Văn Hoàng, anh Trần Đức Triêm sinh năm 1982 tại xã Vũ Đông - Thái Bình (nay là Tỉnh Hưng Yên) cũng là một trong những lao động khởi nghiệp thành công sau khi đi làm việc ở nước ngoài trở về. Sinh ra từ một gia đình thuần nông nghèo, sau khi học xong cấp ba, không có điều kiện học đại học, anh Triêm đã gia nhập quân ngũ.

“Trở về địa phương sinh sống cùng gia đình sau 3 năm phục vụ trong quân ngũ, khi đó tôi khao khát tìm kiếm những cơ hội để có thể thay đổi sự nghèo túng cho gia đình và bản thân, mà chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc đã mở ra cho tôi một hướng mới, và đó là con đường tốt nhất lúc bấy giờ để tôi lựa chọn phát triển kinh tế gia đình”, anh Triêm kể lại.

Sau đó, anh Triêm quyết tâm học tiếng Hàn và tháng 3/2013 chàng thanh niên quê lúa được sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS.

Trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, anh Triêm đã nỗ lực làm việc, chăm chỉ học tiếng Hàn, ngoài ra còn tham gia các hoạt động của người Việt tại Hàn Quốc. Anh Triêm được 2 lần ký hợp đồng và có 11 năm sống và làm việc tại Hàn Quốc. Vào tháng 3/2024, sau khi hết thời gian làm việc, anh Triêm trở về nước và quyết tâm khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương.

“Năm 2024 là mốc thời gian đánh dấu sự đổi thay của tôi khi về nước lập nghiệp. Tôi đã đầu tư mua hơn 1ha đất bãi để lập trang trại với tư duy áp dụng công nghệ cao vào việc chăn nuôi sản xuất. Bước đầu trang trại đã đi vào hoạt động ổn định với quy mô xuất nhập 1.000 đầu vịt/tháng, đảm bảo công việc thường xuyên cho 5 lao động. Ngoài ra, trang trại còn chia sẻ kỹ thuật đầu tư như con giống thức ăn và bao tiêu đầu ra cho hộ chăn nuôi vệ tinh”, anh Triêm cho biết.

Ngoài trang trại nuôi vịt, anh Triêm còn mở một cửa hàng bán bún đậu phục vụ bữa ăn nhanh cho khách hàng. Sau gần 1 năm vận hành, nhà hàng cũng đã có lượng khách đáng kể, phục vụ khoảng 200 suất ăn mỗi ngày và gần đây phát triển mạnh với hình thức phục vụ giao hàng tận nhà cho khách hàng. Thu nhập ổn định, nhà hàng đảm bảo công việc thường xuyên cho 10 lao động cùng một số nhân viên làm bán thời gian.

Cuộc sống ổn định, kinh tế cũng ngày một vững vàng, anh Triêm cho biết, mình cũng đã mua được nhà riêng, mua ô tô, công việc cũng tiến triển ngày một tốt hơn.

Về kế hoạch cho thời gian tới, anh Triêm tiếp tục mở rộng việc làm ăn. Cụ thể, sẽ mở thêm một trang trại nuôi bò, đồng thời cũng đang lập kế hoạch mở chuỗi nhà hàng ăn phục vụ tận nơi và cung cấp thực phẩm sạch cho người dân trong vùng và các tỉnh lân cận.

Và còn rất nhiều những điển hình thành công nhờ đi làm việc ở nước ngoài khác nữa. Như câu chuyện của anh Nguyễn Văn Thế Anh đến từ Tuyên Quang. Sau 3 năm đi làm việc tại Nhật Bản, anh Thế Anh trở về nước.

Với số vốn tích lũy được sau thời gian đi làm việc ở nước ngoài, anh không chỉ xây dựng được nhà cửa khang trang mà còn đầu tư phát triển kinh tế tổng hợp với mô hình vườn rừng, cây ăn quả, với khoảng 1.600 trụ thanh long, 5 ha quế và và mở một xưởng thu mua, chế biến chè, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4 lao động tại địa phương với mức lương ổn định và 6 lao động thời vụ.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), ở nông thôn, đặc biệt là tại các huyện nghèo, xã nghèo, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là giải pháp không chỉ giúp giảm nghèo bền vững mà còn phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Đặng Đức Thuận cho biết, rất nhiều người lao động sau khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trở về nước đã khởi nghiệp thành công, đặc biệt là nhóm lao động này ở các tỉnh miền Trung, nơi có phong trào đi làm việc ở nước ngoài phát triển mạnh trong thời gian qua. Các báo cáo tổng thể cho thấy, lượng kiều hối gửi về từ lao động ở nước ngoài tại các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Đây chính là nguồn vốn khởi nghiệp quan trọng cho người lao động sau khi về nước. Những câu chuyện điển hình của họ về khởi nghiệp đã truyền cảm hứng cho cộng đồng, bởi họ không chỉ vươn lên làm giàu cho bản thân mà còn tạo nhiều việc làm cho xã hội.

Nội dung: Trung Thịnh

15/12/2025 - 09:00