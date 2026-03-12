Không rành tiếng Anh, tài xế vẫn phản ứng nhanh khi khách Tây trả nhầm tiền

Hành động nhỏ nhận "mưa" lời khen

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại phản ứng của một nam tài xế xe ôm công nghệ khi phát hiện khách nước ngoài đưa nhầm tiền. Hành động trung thực cùng cách xử lý khéo léo của anh đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Anh Q. (ngụ tại TPHCM), tài xế xe ôm công nghệ và cũng là chủ nhân đoạn clip, cho biết cuốc xe trong sự việc nói trên chỉ có giá 37.000 đồng. Tuy nhiên, vị khách nước ngoài lại đưa anh đến 400.000 đồng.

Phản ứng trung thực và kịp thời của nam tài xế khi khách Tây đưa nhầm tiền nhận "mưa" lời khen trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Dù không thể giao tiếp bằng tiếng Anh, anh Q. nhanh trí nhận ra vấn đề, lập tức xua tay và chỉ vào màn hình điện thoại hiển thị giá cước để giải thích. Tuy vậy, vị khách ban đầu vẫn tỏ ra bối rối và chưa hiểu ý.

Thấy vậy, nam tài xế tiếp tục kiên nhẫn giải thích bằng cách chỉ vào số tiền trên ứng dụng. Sau một lúc, hành khách mới nhận ra mình đã đưa nhầm tiền, liền trả lại đúng số tiền cuốc xe và liên tục nói lời cảm ơn. Hành động nhỏ nhưng đầy thiện chí của nam tài xế khiến nhiều người xem thích thú và dành nhiều lời khen ngợi.

Theo anh Q., việc khách nước ngoài nhầm lẫn mệnh giá tiền Việt Nam không xảy ra thường xuyên. Phần lớn du khách hiện nay đặt xe qua ứng dụng và thanh toán bằng thẻ. Chỉ một số người mới đến Việt Nam, chưa quen các mệnh giá tiền nên đôi khi vẫn trả bằng tiền mặt và dễ nhầm lẫn.

Nam tài xế cho hay khi anh giải thích về sự nhầm lẫn, vị khách trong clip tỏ ra khá bất ngờ nhưng sau đó rất vui vẻ trước tình huống này.

“Tôi nghĩ chuyện thông báo khách bị nhầm mệnh giá tiền là bình thường và nên làm. Đối với tôi, làm việc trung thực là cách kiếm tiền tốt và bền vững nhất”, anh Q. bộc bạch.

Anh Q. chia sẻ bản thân đã gắn bó với nghề chạy xe công nghệ khoảng 4-5 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây công việc trở nên khó khăn hơn khi chi phí sinh hoạt và chi phí vận hành tăng, trong khi thu nhập không cải thiện đáng kể.

"Trước đây giá cước cao hơn và mức chiết khấu của ứng dụng thấp hơn, còn hiện nay giá xăng tăng nhưng cước không tăng, trong khi tỷ lệ chiết khấu lại cao hơn, khiến nhiều anh em tài xế gặp áp lực tài chính", anh Q. nói.

Không những vậy, chỉ trong vài ngày gần đây, giá xăng đã tăng đáng kể. Anh kể khoảng 3 ngày trước anh đổ xăng với giá khoảng 22.000 đồng/lít, nhưng đến sáng 11/3, giá đã tăng lên khoảng 29.000 đồng/lít.

Cố gắng bám trụ với nghề

Hiện anh Q. chủ yếu chạy xe vào ban đêm, từ 17h đến 5h sáng hôm sau. Sau khi trừ chi phí xăng khoảng 80.000 đồng, thu nhập ròng mỗi ca của anh vào khoảng 500.000 đồng.

Sống một mình tại TPHCM, anh phải tự trang trải tiền trọ, tiền ăn và chi phí bảo dưỡng phương tiện. Nếu chi tiêu tiết kiệm, cuối năm số tiền anh tích lũy cũng chỉ được khoảng 5-10 triệu đồng.

Để giảm chi phí nhiên liệu, một số đồng nghiệp và chính bản thân anh đang cân nhắc chuyển sang sử dụng xe điện. Tuy nhiên, theo anh Q., phương án này vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt khi phần lớn chủ nhà trọ không cho phép người thuê sạc xe điện qua đêm.

Bên cạnh áp lực chi phí, việc chạy xe vào ban đêm cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nam tài xế tâm sự phần lớn khách đi xe vào khung giờ này là những người vừa đi nhậu về, đôi khi say xỉn và ngủ gục phía sau xe.

Có lần, hành khách ngủ gật khiến anh suýt gây tai nạn. Một số vị khách say xỉn khác thì tỏ ra khó chịu, nói chuyện nặng lời ngay khi vừa lên xe.

Anh cũng từng gặp trường hợp khách say rượu đặt nhầm điểm đến rồi xảy ra tranh cãi khi đến nơi. Thậm chí có lần khách say xỉn lăng mạ anh, không trả tiền và còn lấy luôn chiếc nón bảo hiểm của anh.

Dù vậy, anh Q. cho biết bản thân luôn cố gắng giữ bình tĩnh trước những tình huống như vậy.

“Có những lời nói xúc phạm nhưng tôi luôn nghĩ mình phải bỏ qua. Hơn thua cũng không được gì, tốt nhất là nhẫn nhịn để bám trụ với công việc của mình”, anh nói.

Bên cạnh những trải nghiệm không vui, công việc chạy xe công nghệ cũng mang lại cho anh nhiều kỷ niệm tích cực. Theo anh, không ít hành khách tỏ ra thân thiện, sẵn sàng trò chuyện cởi mở dù chỉ mới gặp lần đầu. Một số người còn hào phóng thưởng thêm tiền hoặc mời anh ăn tối sau chuyến đi.

"Những lúc như vậy, tôi cảm thấy được an ủi nhiều lắm. Công việc nào cũng có khó khăn, nỗi niềm riêng cả", nam tài xế chia sẻ.