Gần 25ha dưa hấu phơi nắng, thối rữa ngoài ruộng, thiệt hại hàng tỷ đồng

Hàng chục ha dưa hấu tại xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) đang thối rữa từng ngày trên ruộng, khiến không chỉ người dân địa phương mà những người chứng kiến không khỏi xót xa. Nguyên nhân được cho là do tranh chấp về giá thu mua giữa các hộ nông dân và thương lái.

Theo ghi nhận, dọc tuyến đường vào xã Ia Mơ, nhiều ruộng dưa hấu rộng lớn bị bỏ mặc, trâu bò được chăn thả để ăn số dưa bị hư hỏng.

Gần 25ha dưa hấu bị phơi ngoài đồng ruộng ở xã Ia Mơ (Ảnh: Chí Anh).

Ông Lâm Văn Sáu, một trong bốn hộ dân từ xã Tây Sơn (Gia Lai) lên Ia Mơ thuê gần 25ha đất trồng dưa hấu cho biết trước Tết, một nhóm thương lái từ xã Phù Cát (Gia Lai) đã thỏa thuận mua toàn bộ diện tích dưa với giá 17 triệu đồng/500m2 (tương đương 340 triệu đồng/ha).

Tổng giá trị hợp đồng ước tính khoảng 8,5 tỷ đồng, trong đó thương lái đã đặt cọc hơn 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau Tết, giá dưa trên thị trường giảm mạnh, thương lái đề nghị thương lượng lại với mức giá 4.000 đồng/kg.

Ước tính, hơn 25ha dưa hấu đạt năng suất khoảng 200-300 tấn (Ảnh: Chí Anh).

Tuy nhiên, các hộ dân không đồng ý vì cho rằng mức giá này sẽ khiến họ thua lỗ nặng, không đủ bù đắp chi phí đầu tư gần 5 tỷ đồng và công chăm sóc xuyên Tết.

Do không đạt được thỏa thuận về giá, nhóm thương lái đã không thu hoạch dưa hấu như cam kết ban đầu, dẫn đến toàn bộ diện tích dưa bị bỏ mặc và thối rữa. Sau đó, phía thương lái yêu cầu hoàn trả tiền cọc nhưng người dân không chấp nhận.

Nhiều người không khỏi xót xa khi ruộng dưa đang bị hư hỏng dần (Ảnh: Chí Anh).

Ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết địa phương đã tổ chức hòa giải theo đề nghị của thương lái, nhưng các hộ dân trồng dưa không đến tham dự, khiến buổi hòa giải không thành công.

Theo ông Thắng, do các bên đã có thỏa thuận và đặt cọc số tiền lớn, địa phương đã hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa án để được giải quyết theo quy định pháp luật.