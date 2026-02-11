VNPAY và NAPAS tăng cường hợp tác toàn diện, thúc đẩy thanh toán số

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ tận dụng thế mạnh sẵn có để phát triển các giải pháp thanh toán hiện đại, an toàn và linh hoạt hơn, qua đó hỗ trợ giao thương, du lịch và kết nối tài chính trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Đại diện VNPAY và NAPAS ký kết hợp tác toàn diện (Ảnh: BTC).

Chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đồng hành phát triển công nghệ

Để tạo nền tảng cho các định hướng hợp tác dài hạn, VNPAY và NAPAS xác định chia sẻ chuyên môn và phát triển công nghệ là trụ cột xuyên suốt.

Hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực thanh toán điện tử, đồng thời phối hợp nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới, hướng tới những giải pháp thanh toán an toàn, linh hoạt và vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong bối cảnh chuyển đổi số.

Song song với việc đầu tư cho công nghệ, hai bên cũng chú trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực liên quan đến công nghệ và nghiệp vụ thanh toán.

Việc chuẩn hóa năng lực vận hành và nâng cao chất lượng đội ngũ được xem là điều kiện quan trọng giúp các dịch vụ thanh toán vận hành ổn định, thích ứng với tốc độ thay đổi nhanh của công nghệ và bảo đảm sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Phối hợp thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên thống nhất triển khai thanh toán QR xuyên biên giới, nhằm tạo thêm lựa chọn thanh toán thuận tiện cho khách quốc tế đến Việt Nam cũng như người Việt Nam khi ra nước ngoài.

Giải pháp này giúp du khách từ một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Lào, Campuchia và dự kiến mở rộng sang các thị trường khác có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc tại quốc gia của mình để thực hiện giao dịch tại các điểm chấp nhận thanh toán của VNPAY.

Ở chiều ngược lại, người Việt Nam khi du lịch hoặc công tác ở nước ngoài có thể sử dụng VNPAY app (ứng dụng) thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc phạm vi hợp tác.

Phát huy thế mạnh hai bên, thúc đẩy thanh toán số trên thị trường

Trên cơ sở nền tảng công nghệ và nguồn lực đã được củng cố, VNPAY và NAPAS tiếp tục định hướng tận dụng thế mạnh của mỗi bên để cùng cung cấp cho thị trường các dịch vụ thanh toán trọn gói, đồng bộ. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm, tạo điều kiện để các dịch vụ thanh toán được cung cấp với mức chi phí hợp lý và cạnh tranh hơn cho doanh nghiệp và người dùng.

VNPAY là đơn vị tập trung nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Từ thanh toán số, hóa đơn điện tử, chữ ký số cho đến các giải pháp hỗ trợ quản lý bán hàng, vận hành và hỗ trợ kê khai thuế, hướng tới việc giúp doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số theo cách đồng bộ, dễ triển khai và phù hợp với thực tiễn kinh doanh.

Khách hàng thanh toán qua mã VNPAY-QR an toàn và tiện lợi (Ảnh: BTC).

Các giải pháp của VNPAY hiện đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thương mại - bán lẻ, nhà hàng - khách sạn, vận tải, bán vé, thương mại điện tử và dịch vụ công, với gần 300.000 doanh nghiệp đang sử dụng trên toàn quốc.

Trong khi đó, NAPAS là đơn vị có vai trò quan trọng trong việc kết nối và vận hành hệ thống thanh toán tại Việt Nam, với nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý và phát triển các dịch vụ thanh toán an toàn, ổn định và có độ tin cậy cao.

Hợp tác giữa hai bên hướng tới xây dựng các giải pháp thanh toán ngày càng đa dạng, thuận tiện và an toàn hơn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy quá trình thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.