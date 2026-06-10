Viettel Campuchia gia nhập ngành logistics

Ngày 9/6, Metfone khai trương dịch vụ logistics với thương hiệu Metfone Express, tham gia vào cuộc chơi giao nhận hàng hóa tại xứ sở chùa tháp. Metfone Express là bước mở rộng hệ sinh thái kinh doanh, đánh dấu lần "khởi nghiệp tiếp theo" đầy tham vọng của doanh nghiệp. Đồng thời, đó cũng được kỳ vọng là lời giải cho một bài toán vĩ mô tại đất nước Campuchia.

Metfone bước vào lĩnh vực logistics, ra mắt Metfone Express vào ngày 9/6 (Ảnh: Đức Anh).

Tháo gỡ "nút thắt" chi phí logistics

Metfone đã tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành viễn thông Campuchia khi đưa sóng di động và internet đến những vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng thời giảm chi phí cước viễn thông cho người dân. Giờ đây, bài toán tương tự đang được đặt ra với ngành logistics.

Theo ông Cao Mạnh Đức - CEO của Metfone - chi phí logistics tại Campuchia đang ở mức cao, trực tiếp làm đội giá thành hàng hóa và kéo lùi năng lực cạnh tranh của quốc gia này trên trường quốc tế.

Nguyên nhân của tình trạng này đến từ việc hạ tầng chưa đồng bộ, chủ yếu chỉ tập trung ở các đô thị lớn, trong khi các vùng sâu vùng xa còn khó khăn. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ vào quản trị chuỗi cung ứng, tối ưu mạng lưới và thời gian giao nhận vẫn còn nhiều hạn chế.

Nhận thấy đây vừa là một dịch vụ mà Tập đoàn Viettel đã có kinh nghiệm triển khai ở Việt Nam và cả các nước Đông Nam Á, vừa là nhu cầu cấp thiết của thị trường Campuchia, Metfone quyết tâm đầu tư một hạ tầng logistics hiện đại, đồng hành cùng hạ tầng viễn thông. Kỳ vọng lớn nhất của Metfone Express trong giai đoạn tới là kéo giảm được khoảng 30% đến 40% chi phí logistics trên thị trường, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa của Campuchia.

Vũ khí của Metfone và mục tiêu top 3 thị trường

70% thị phần chuyển phát tại Campuchia đang nằm trong 2 đơn vị dẫn đầu. Đại diện Metfone khẳng định, dù gia nhập thị trường muộn nhưng Metfone có nhiều lợi thế cạnh tranh.

Ông Hun Many, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công vụ Campuchia nghe giới thiệu về drone giao hàng của Metfone Express (Ảnh: Đức Anh).

Thứ nhất, Metfone vừa ra mắt đã sở hữu một hệ thống 1.000 điểm đại lý phân phối phủ sóng rộng khắp cả 25/25 tỉnh thành.

CEO Cao Mạnh Đức khẳng định: "Chúng tôi có thể chuyển đổi ngay hệ thống kênh phân phối của viễn thông này sang hệ thống kênh phân phối của logistics, tạo ra các điểm bưu cục thu nhận hàng hóa rộng khắp 25 tỉnh thành".

Sự tương đồng về tệp khách hàng giữa viễn thông và bưu chính giúp các đại lý dễ dàng nắm bắt nghiệp vụ để phục vụ người dân tại khu vực của họ.

Thứ hai, Metfone Express thừa hưởng nguồn "tri thức ngành" khổng lồ từ Viettel Post - đơn vị đang chiếm thị phần lớn tại Việt Nam và đã triển khai dịch vụ thành công tại Myanmar cũng như vừa khai trương tại Lào vào tháng 10/2025. Các chuyên gia từ Việt Nam đã được đưa sang để trực tiếp xây dựng bộ máy, lộ trình vận hành và hệ thống công nghệ thông tin trong giai đoạn đầu.

Sự kết hợp này nhằm hiện thực hóa một tầm nhìn vĩ mô hơn. Ông Cao Mạnh Đức tiết lộ: "Khát vọng của chúng tôi là tạo ra một vòng luân chuyển hàng hóa thông suốt giữa Trung Quốc - Việt Nam - Lào - Thái Lan - Campuchia".

Metfone Express đặt mục tiêu lọt vào top 3 doanh nghiệp logistics có thị phần lớn nhất tại Campuchia trong vòng 3 năm tới.

Không hạ giá bất chấp để giành thị phần

Không chạy theo cuộc đua hạ giá để giành thị phần, chiến lược của Metfone Express tại Campuchia đi theo hướng phát triển bền vững. Ông Đức nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ dùng tri thức ngành, công nghệ thông minh và lợi thế mạng lưới luân chuyển vòng tròn ASEAN để hạ giá thành một cách bài bản".

Ông Chea Vandeth, Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia nghe giới thiệu về robot chia chọn tự động của Metfone Express (Ảnh: Đức Anh).

Về công nghệ, Metfone sẽ thiết lập một luồng vận hành thông minh tích hợp từ nền tảng dữ liệu, thanh toán điện tử đến định vị hàng hóa theo thời gian thực. Việc ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn hành trình hàng hóa trên tuyến, từ đó trực tiếp tối ưu hóa và làm giảm chi phí cho khách hàng.

Trong chiến lược 2 năm tới, doanh nghiệp này quy hoạch sẽ xây dựng số lượng kho bãi tương đương các đối thủ hàng đầu, ứng dụng robot tự hành và xây các trung tâm chia chọn hàng hóa thông minh.

Tuy nhiên, chuyển đổi từ lĩnh vực viễn thông vốn có biên lợi nhuận cao sang lĩnh vực logistics là một sự thay đổi hoàn toàn về tư duy quản trị.

“Làm viễn thông là xây trạm, tổ chức bán hàng để tạo ra doanh thu. Còn logistics là ngành phải ‘đi nhặt từng đồng tiền lẻ’, đòi hỏi sự chắt chiu, chi tiết và vô cùng tỉ mỉ”, ông Đức nói.

Khác với con số 0 trong lần khởi nghiệp đầu tiên ở Campuchia với ngành viễn thông, lần khởi nghiệp thứ 2 của Metfone trong lĩnh vực logistics được thực hiện khi doanh nghiệp đã có năng lực tài chính, hạ tầng mạng lưới, lượng khách hàng lớn và công nghệ…

CEO của Metfone nhấn mạnh rằng: “Điều quan trọng không phải vốn hay kinh nghiệm mà là tinh thần chấp nhận dấn thân, không ngại làm việc mới, việc khó. Phải luôn thấy mình còn rất ‘đói’, rất khát vọng, còn muốn chinh phục những điều lớn hơn”.