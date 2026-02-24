Vietravel giảm 99% lợi nhuận, đã buông hãng bay Vietravel Airlines

Công ty cổ phần Du lịch Vietravel (mã chứng khoán: VTR) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với doanh thu đạt 1.768 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm còn 109 tỷ đồng.

Trong kỳ, Vietravel thực hiện hoàn nhập chi phí dự phòng tổn thất đầu tư. Dù vậy, chi phí tăng đột biến khiến công ty lỗ sau thuế hơn 10 tỷ đồng trong quý IV/2025 trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi 15 tỷ đồng. Quý này cũng là quý đầu tiên công ty báo lỗ kể từ quý II/2022.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu công ty lữ hành này đạt 7.206 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn 618 triệu đồng, giảm tới 99% so với mức 35,3 tỷ đồng của năm trước.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.947 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Doanh nghiệp ghi nhận hơn 210 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 1.654 tỷ đồng.

Vietravel Airlines đã đổi chủ, sẽ đổi tên (Ảnh: Vietravel Airlines).

Trong quý IV/2025, Vietravel cũng đã hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại Vietravel Airlines. Trước đó, tại cuối quý III/2025, khoản đầu tư vào hãng hàng không này được ghi nhận với giá trị 185 tỷ đồng, đồng thời đã trích lập dự phòng 158 tỷ đồng.

Hãng bay Vietravel Airlines được Chính phủ phê duyệt thành lập vào tháng 4/2020 với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, trong đó Du lịch Vietravel từng là cổ đông duy nhất nắm 100% vốn. Đến cuối năm 2024, các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn T&T do ông Đỗ Quang Hiển làm Chủ tịch HĐQT trở thành cổ đông lớn, nắm khoảng 75% vốn điều lệ của hãng hàng không này.

Tháng 11/2025, Du lịch Vietravel đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Vietravel Airlines, nhằm tập trung nguồn lực cho mảng kinh doanh cốt lõi là du lịch - lữ hành.

Về với chủ mới, Vietravel Airlines cho biết dự kiến sẽ đổi tên trong quý II/2026 và không còn sử dụng thương hiệu “Vietravel”.