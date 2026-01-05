VietinBank ra mắt tính năng mua bạc tích trữ online

Tính năng mới được tích hợp trong mục digiGOLD trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, cho phép người dùng mua từng gram bạc theo nhu cầu, thay vì phải mua miếng bạc với trọng lượng lớn như tại cửa hàng.

Người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng, chọn Dịch vụ đầu tư, sau đó truy cập digiGOLD để giao dịch. Giá bạc được cập nhật liên tục theo biến động thị trường, đồng bộ với bảng giá của đơn vị cung cấp.

Sự tiện lợi của hình thức tích trữ bạc online xuất hiện đúng thời điểm thị trường bạc ghi nhận đà tăng mạnh. Trên thị trường quốc tế, giá bạc đã vượt 60 USD/ounce - mức cao nhất trong nhiều năm. Tại Việt Nam, giá bạc quy đổi lên hơn 63 triệu đồng/kg, tăng đáng kể so với cùng kỳ. Đà tăng giá này đã khiến kim loại quý trở thành lựa chọn phòng thủ cho nhiều nhà đầu tư cá nhân.

Khác với vàng - vốn có thị trường giao dịch sôi động và hệ thống niêm yết giá minh bạch - bạc tại Việt Nam lâu nay chủ yếu được mua dưới dạng trang sức, vật phẩm phong thủy hoặc bạc sưu tầm. Các sản phẩm này thường có mức giá không phản ánh đúng biến động thị trường và kém thanh khoản. Việc đưa bạc lên nền tảng ứng dụng ngân hàng là lời giải cho bài toán minh bạch và thuận tiện.

Đại diện VietinGold cho biết dịch vụ tích trữ bạc trực tuyến được phát triển sau khi digiGOLD ghi nhận hơn 7.500 giao dịch vàng chỉ trong 20 ngày đầu vận hành. “Nhu cầu tích lũy kim loại quý qua ứng dụng ngân hàng tăng đều. Bạc là tài sản kế tiếp phù hợp với nhóm khách hàng cần mức đầu tư nhỏ và linh hoạt hơn”.

Giao diện digiGOLD của Mua bạc giao ngay (Ảnh: VietinBank).

Không chỉ thuận tiện trong mua bạc, giao diện digiGOLD cũng cung cấp biểu đồ giá, nhật ký giao dịch và thông tin biến động theo thời gian thực, giúp người dùng có thêm dữ liệu trước khi quyết định giao dịch. Người dùng có thể bắt đầu từ số tiền nhỏ để làm quen với thị trường, đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng trẻ hoặc những người muốn tích lũy đều đặn theo tháng.

Theo đại diện Ancarat, việc đưa sản phẩm bạc lên nền tảng số digiGOLD trên ứng dụng ngân hàng VietinBank iPay Mobile giúp sản phẩm bạc đầu tư tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn, đồng thời thúc đẩy thị trường bạc trở nên chính quy và minh bạch hơn.

“Người dùng trước đây muốn mua bạc để tích trữ phải đến cửa hàng, mua miếng bạc lớn và tự bảo quản. Nay mọi thao tác được gói gọn trong ứng dụng, thuận tiện hơn nhiều”, đại diện Ancarat cho biết.