Việt Nam - Điểm sáng tăng trưởng của cá hồi Na Uy trong năm 2026

Qua đó, đưa Việt Nam trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất của cá hồi Na Uy tại Đông Nam Á.

Nhiều điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng năm 2026

Tiếp đà tăng trưởng trong năm 2025, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, lượng xuất khẩu cá hồi tươi Na Uy sang Việt Nam đã tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm cá hồi đông lạnh cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, với tổng sản lượng tăng khoảng 37%, theo thống kê của Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC).

Bà Åshild Nakken, Giám đốc NSC khu vực Đông Nam Á chia sẻ tại hội thảo trong khuôn khổ Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 vừa diễn ra tại TPHCM.

Lý giải cho mức tăng trưởng trên, tại hội thảo trong khuôn khổ Triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026, bà Åshild Nakken, Giám đốc NSC khu vực Đông Nam Á, nhận định kết quả kinh doanh ấn tượng đến từ việc mở rộng hệ thống bán lẻ thay vì chỉ tập trung và phân khúc nhà hàng - khách sạn cao cấp như trước đây.

Hội thảo thu hút nhiều đối tác chiến lược của NSC tham dự (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cùng với đó, bà Åshild Nakken cho rằng thu nhập và mức sống của người Việt Nam được nâng lên, tầng lớp trung lưu tăng và có xu hướng chuyển dịch sang sử dụng các thực phẩm cao cấp.

“Người tiêu dùng ưu tiên sử dụng các thực phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy, nên bước tiếp theo của chúng tôi sẽ là cùng các đối tác đẩy mạnh việc xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với cá hồi Na Uy, dựa trên thế mạnh cốt lõi của sản phẩm như chất lượng ổn định, sản xuất bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng”, bà Åshild Nakken nhấn mạnh.

Ít ai biết rằng, cách đây 40 năm, Hội đồng Hải sản Na Uy đã giới thiệu cá hồi Na Uy cho các đầu bếp Nhật Bản để sáng tạo món sashimi cá hồi, từ đó nổi tiếng khắp thế giới.

Cũng theo bà Åshild Nakken, NSC sẽ đẩy mạnh việc gia tăng nhận diện thương hiệu hải sản đến từ Na Uy (Seafood from Norway), để giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện nguồn gốc Na Uy của sản phẩm tại điểm bán hàng.

Na Uy và khối EFTA cũng đang đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam. Bà cho rằng, nếu được ký kết, thuế nhập khẩu hải sản Na Uy có thể giảm về 0%, mở ra cơ hội lớn cho cả nhà xuất khẩu và nhập khẩu.

Gian hàng của NSC tại triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 - TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Từ bức tranh tươi sáng trên, NSC đặt mục tiêu xuất khẩu 60.000 tấn cá hồi vào Việt Nam trong 5 năm tới và kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2026.

Việc NSC tham gia triển lãm Food & Hospitality Vietnam 2026 tại TPHCM cũng là một trong những nỗ lực nhằm hiện thực hoá những mục tiêu đã đặt ra thông qua tăng cường hợp tác, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với các đối tác thương mại tại TPHCM và toàn quốc.

Đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá cùng đối tác bán lẻ, đưa hải sản Na Uy lên Tiktok shop

Để hỗ trợ các đối tác phát triển thị trường, NSC cũng đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá chung với các đối tác bán lẻ và dịch vụ ăn uống, dựa trên các phân tích thị trường và định hướng phát triển ngành hàng.

Bà Åshild Nakken cho biết, các gia đình có người trong độ tuổi từ 20 đến 34 tuổi có xu hướng chuộng hải sản cao cấp. Đây cũng là phân khúc khách hàng mà NSC và các đối tác bán lẻ đẩy mạnh tiếp cận trong thời gian tới.

Sau cá hồi, cua hoàng đế, cua nâu Na Uy cũng được người dùng trẻ Việt Nam ưa chuộng. Từ sự tò mò muốn khám phá hương vị của loài cua cao cấp vốn chỉ xuất hiện tại các khách sạn - nhà hàng 5 sao, đến chinh phục người dùng Việt bằng chất lượng ngoài mong đợi, cua hoàng đế Na Uy đã tạo nên con sốt review (đánh giá) trong cộng đồng. Theo đó, Việt Nam cũng trở thành thị trường lớn thứ hai tại châu Á tiêu thụ cua hoàng đế Na Uy.

Ông Nguyễn Kỳ Philip, Nhà sáng lập kiêm CEO chuỗi thương hiệu Đảo Hải Sản chia sẻ tại hội thảo.

Có mặt tại hội thảo, ông Nguyễn Kỳ Philip, Nhà sáng lập kiêm CEO chuỗi thương hiệu Đảo Hải Sản - một trong những đối tác của NSC tại Việt Nam cho rằng hải sản Na Uy xuất hiện nhiều hơn trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, nhất là cá hồi vì bổ dưỡng, tốt cho sức khoẻ của mọi lứa tuổi. Theo đó, đội ngũ nhân viên cũng đã nghiên cứu, thử nghiệm, sáng tạo các sản phẩm mới, không chỉ cá hồi mà còn mang nhiều hải sản khác từ Na Uy về Việt Nam, phục vụ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.

Cùng với đó, thay vì chỉ bán tại cửa hàng, chuỗi chủ động chuyển đổi sang bán hàng online (trực tuyến) qua website, các ứng dụng giao thức ăn nhanh và tiếp cận các kênh bán hàng mới đang được người tiêu dùng yêu thích như Tiktok shop.

“Đảo Hải Sản là nhà bán lẻ hải sản và sashimi đầu tiên có mặt trên TikTok. Chúng tôi không chỉ bán hàng chất lượng mà còn bán niềm vui, tạo sự hứng thú cho khách hàng khi mua sắm thông qua các KOL, chương trình săn sale trên Tiktok shop, vì chúng tôi thấu hiểu nhu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn trải nghiệm mua sắm online của khách hàng. Đôi khi, khách hàng mua vì họ vui, cảm thấy giải trí khi mua sắm”, CEO chuỗi thương hiệu Đảo Hải Sản chia sẻ.

Bà Åshild Nakken cho biết ngôi sao bóng đá Erling Haaland sẽ là đại sứ thương hiệu toàn cầu của NSC.

Tại sự kiện, bà Åshild Nakken cũng cho biết thêm Na Uy sắp trở lại tham gia ngày hội bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 lần đầu tiên kể từ năm 1998, nên đây sẽ là cơ hội lớn để NSC đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu Seafood from Norway với sự hợp tác của ngôi sao bóng đá Erling Haaland, đại sứ thương hiệu toàn cầu của NSC, cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn tại một đất nước yêu bóng đá như Việt Nam.