Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có tân chủ tịch

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội giữ chức Chủ tịch HĐTV EVNNPT. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/8.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Tùng khỏi vị trí Chủ tịch HĐTV. Ông Tùng giữ chức vụ này từ ngày 1/9/2020.

Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (Ảnh: EVN Hà Nội).

Trước đó, từ 16/5, Phó tổng giám đốc Hoàng Xuân Khôi, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia được giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty, thay ông Trương Hữu Thành.

Ông Khôi được giao vị trí mới sau gần 4 tháng làm Phó tổng giám đốc doanh nghiệp này. Trước đó, ông từng là Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1).

EVNNPT là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm đại diện chủ sở hữu. Tổng công ty có chức năng đầu tư, phát triển hệ thống lưới điện truyền tải; tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án, giám sát; đồng thời quản lý, vận hành và sửa chữa lưới điện truyền tải cùng một số lĩnh vực khác.

Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 13.300 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.415 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025, tổng công ty ghi nhận khoản lỗ gần 733 tỷ đồng.