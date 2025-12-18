Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nằm trong danh sách “Các nhân vật ảnh hưởng năm 2025”

Theo Tatler, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo được ghi nhận nhờ những tác động mang tính đột phá, bền bỉ và xuyên biên giới, không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà còn ở giáo dục, đổi mới sáng tạo và các sáng kiến xã hội vì con người.

Ảnh hưởng của bà được đánh giá là thực chất, mang dấu ấn thời đại và tạo ra giá trị lâu dài cho Việt Nam, khu vực và cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Vietjet - Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo được vinh danh trong danh sách “Các nhân vật ảnh hưởng năm 2025" của Tatler (Ảnh: Văn Quang).

Đây là năm thứ hai liên tiếp Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo có mặt trong danh sách Nhân vật ảnh hưởng của Tatler (2024-2025). Trước đó, năm 2019, bà được vinh danh trong danh sách 110 nhân vật có ảnh hưởng nhất châu Á trong lĩnh vực thiện nguyện do Tatler bình chọn.

Tại lễ vinh danh diễn ra tối 17/12 tại TPHCM, bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó tổng giám đốc Tài chính Vietjet, đã đại diện Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự sự kiện.

Phó tổng giám đốc Tài chính Vietjet, bà Hồ Ngọc Yến Phương (bên phải), đại diện Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự sự kiện (Ảnh: Văn Quang).

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là nhà sáng lập và lãnh đạo hãng hàng không tư nhân hàng đầu Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của bà, Vietjet đã phát triển từ một hãng hàng không thế hệ mới trở thành thương hiệu hàng không toàn cầu năng động, với mạng bay rộng khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần kết nối con người, kinh tế và văn hóa giữa các quốc gia.

Theo Tatler, song hành cùng thành công kinh doanh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo kiên định theo đuổi các sáng kiến vì giáo dục, đổi mới sáng tạo, trao quyền cho phụ nữ, hỗ trợ cộng đồng yếu thế và phát triển bền vững. Với bà, tăng trưởng không chỉ đo bằng quy mô hay lợi nhuận, mà còn bằng những giá trị nhân văn được gieo trồng và lan tỏa trong xã hội.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo từng được vinh danh trong danh sách "Top 50 lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu" của Bloomberg, "Top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" của Forbes, và "100 Nhân vật làm thay đổi kinh tế châu Á" theo Business Insider Australia. Bà cũng được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh - phần thưởng dành cho những cá nhân có đóng góp trên phạm vi toàn cầu.

Bảng xếp hạng "Các nhân vật ảnh hưởng" của Tatler là nền tảng vinh danh thường niên, ghi nhận những cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực kinh doanh, văn hóa, đổi mới sáng tạo và tác động xã hội tại châu Á. Danh sách năm 2025 quy tụ khoảng 700 nhân vật đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho những tiếng nói dẫn dắt và truyền cảm hứng của khu vực.