Tập đoàn Nidec Elevator hợp tác T&T Miền Trung phát triển thị trường thang máy

Phát triển từ nền tảng dự án thực tế

Ngày 22/8, tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH thang máy T&T Miền Trung và Tập đoàn Nidec Elevator (Qingdao) Co., Ltd - doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Nidec - tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực thang máy.

Lãnh đạo Công ty TNHH thang máy T&T Miền Trung và Tập đoàn Nidec Elevator tại Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược (Ảnh: Trọng Trung).

Đại diện ký kết là ông Nguyễn Trọng Trung - Giám đốc Công ty TNHH thang máy T&T Miền Trung và ông Felix Wong, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nidec Elevator.

Theo nội dung hợp tác, Tập đoàn Nidec Elevator sẽ chia sẻ thông tin sản phẩm, giải pháp kỹ thuật, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn phù hợp với nhu cầu của từng dự án. Thang máy T&T Miền Trung đảm nhiệm vai trò điều phối tại địa phương, kết nối thông tin và phối hợp giữa Nidec với chủ đầu tư đối với các cơ hội phù hợp.

Lãnh đạo Công ty TNHH thang máy T&T Miền Trung và Tập đoàn Nidec Elevator tại Việt Nam trao chứng nhận cam kết hợp tác chiến lược cùng phát triển (Ảnh: Trọng Trung).

Hai bên cũng dự kiến tổ chức các chương trình hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật, giới thiệu giải pháp, tham quan dự án và những hoạt động chuyên môn khác. Thang máy T&T Miền Trung là đơn vị phân phối chính thức các sản phẩm của Tập đoàn Nidec Elevator, đồng thời tham gia tư vấn, lắp đặt, bảo hành và bảo trì tại thị trường trong nước.

Thành lập năm 2013, thang máy T&T Miền Trung hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp thang máy. Doanh nghiệp còn cung cấp thiết bị thay thế, thiết bị nâng, vận chuyển và thực hiện các hạng mục kỹ thuật điện, lắp đặt thiết bị công nghiệp.

Các sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp gồm thang máy tải khách, thang máy chung cư, thang bệnh viện, thang tải hàng, thang tải ô tô và thang tải thực phẩm. Địa bàn hoạt động trải rộng trên cả nước, với các dự án tại khu công nghiệp, chung cư, bệnh viện, khách sạn và tòa nhà.

Kết hợp công nghệ với năng lực dịch vụ bản địa

Nidec là tập đoàn công nghệ đến từ Nhật Bản, với thế mạnh trong lĩnh vực động cơ, bộ truyền động và hệ thống điều khiển. Tập đoàn bắt đầu xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam từ năm 1997, qua đó tích lũy kinh nghiệm hoạt động và phát triển chuỗi cung ứng tại thị trường trong nước.

Trong lĩnh vực thang máy, Tập đoàn Nidec Elevator hoạt động từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, kinh doanh đến lắp đặt, bảo trì và hiện đại hóa thiết bị. Danh mục sản phẩm gồm thang tải khách, thang gia đình, thang tải hàng, thang thực phẩm, thang cuốn và băng chuyền hành khách.

Tập đoàn Nidec tích hợp những công nghệ cốt lõi như động cơ, máy kéo, bộ điều khiển và các thiết bị liên quan trong cùng một hệ thống.

Các thông số kỹ thuật cho phép sản phẩm được nghiên cứu, lựa chọn theo yêu cầu của nhiều nhóm công trình, từ nhà ở, chung cư, khách sạn, bệnh viện đến nhà máy và cơ sở công nghiệp.

Ông Felix Wong - Phó Chủ tịch Tập đoàn Nidec Elevator phát biểu (Ảnh: Trọng Trung).

Ông Felix Wong - Phó Chủ tịch Tập đoàn Nidec Elevator, cho biết Nghệ An là thị trường tiềm năng nhờ tốc độ phát triển hạ tầng, sự gia tăng của các dự án công nghiệp, nhà ở và nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật.

“Nghệ An là thị trường có tiềm năng rất lớn đối với chúng tôi. Nidec cam kết gắn bó lâu dài tại Việt Nam”, ông Felix Wong chia sẻ.

Theo đại diện Nidec Elevator, sự am hiểu thị trường của đối tác bản địa sẽ giúp các sản phẩm và giải pháp kỹ thuật tiếp cận chủ đầu tư thuận lợi hơn. Hai bên hướng đến xây dựng chuỗi dịch vụ đồng bộ, từ tư vấn lựa chọn thiết bị, cung cấp, lắp đặt đến bảo hành, bảo trì trong suốt quá trình khai thác.

Ông Nguyễn Trọng Trung, Giám đốc Công ty TNHH thang máy T&T Miền Trung phát biểu (Ảnh: Trọng Trung).

Ông Nguyễn Trọng Trung- Giám đốc Công ty TNHH thang máy T&T Miền Trung cho biết, thang máy T&T Miền Trung sẽ đồng hành với đối tác trên tinh thần trách nhiệm, minh bạch và thiện chí; đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực kỹ thuật, chất lượng dịch vụ để tạo dựng giá trị lâu dài cho khách hàng.

Lãnh đạo Công ty TNHH thang máy T&T Miền Trung trao hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An 50 triệu đồng (Ảnh: Trọng Trung).

Trong khuôn khổ chương trình, thang máy T&T Miền Trung trao 50 triệu đồng hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An. Tập đoàn Nidec Elevator trao tặng một thang máy 3 tầng cho VỤN Art. Tổng giá trị các hoạt động trao tặng, hỗ trợ tại chương trình là 750 triệu đồng.

Tập đoàn Nidec Elevator trao tặng một thang máy cho VỤN Art - cơ sở hỗ trợ nghề thủ công cho người khuyết tật của làng lụa Vạn Phúc (Ảnh: Trọng Trung).

Với thông điệp “Công nghệ Nhật Bản - Đồng hành cùng Việt Nam phát triển công nghiệp và đô thị hiện đại”, sự hợp tác giữa Nidec Elevator và thang máy T&T Miền Trung được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa nguồn cung sản phẩm, nâng cao năng lực dịch vụ kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng tại Nghệ An cũng như khu vực miền Trung.