Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Công trình bao gồm một căn nhà kiên cố cho hộ nông dân tại Bản Bó Quỳnh và điểm trường với hai phòng học dành cho học sinh vùng cao tại điểm trường Tong Tải, trường Tiểu học và THCS Chiềng Chăn.

Các lãnh đạo đến từ Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Xã Chiềng Sung, Syngenta Việt Nam, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Chiềng Sung tại hai phòng học do chương trình Mái ấm Syngenta tài trợ (Ảnh: Syngenta).

Đây không chỉ là một sự kiện khép lại chương trình CSR của Syngenta năm 2025, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài của công ty trong việc đồng hành cùng cộng đồng nông thôn tại các vùng khó khăn.

Hành trình “Mái Ấm Syngenta” của Syngenta bắt đầu từ năm 2010 với mục tiêu cải thiện điều kiện sống và học tập cho cộng đồng nông thôn. Sau 15 năm triển khai, chương trình đã trở thành một dấu ấn đặc trưng trong chiến lược phát triển bền vững của Syngenta Việt Nam.

Tính đến cuối năm 2025, Syngenta đã xây dựng và bàn giao 171 căn nhà cho các hộ nông dân nghèo, đồng thời hỗ trợ xây mới 5 điểm trường cho trẻ em vùng cao.

Ông Mùa A Dơ và con trai sẽ đón năm 2026 trong căn nhà mới khang trang và ấm áp hơn (Ảnh: Syngenta).

Trao tặng nhà Mái ấm Syngenta - Khi một mái nhà thay đổi trọn vẹn cuộc sống của gia đình nông dân

Syngenta đã trao tặng căn nhà Mái ấm Syngenta cho anh Mùa A Dơ, hộ nông dân tại Bản Bó Quỳnh - gia đình nhiều năm sinh sống trong ngôi nhà tạm xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm vào mùa mưa. Ngôi nhà mới không chỉ mang đến sự an toàn, mà còn giúp gia đình có nền tảng vững chắc để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Đồng thời, chương trình cũng gửi tặng 30 phần quà cho nông dân khó khăn trong xã như một lời sẻ chia và động viên trước thềm năm mới.

Đại diện Xã Chiềng Sung tặng hoa cho ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam vì những đóng góp của công ty thông qua chương trình Mái ấm Syngenta (Ảnh: Syngenta).

Điểm trường Tong Tải, trường Tiểu học và THCS Chiềng Chăn, xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La - Môi trường học tập tốt hơn cho 139 em nhỏ vùng cao

Điểm trường Tong Tải, trường Tiểu học và THCS Chiềng Chăn, hiện có 96 học sinh tiểu học và 43 học sinh mầm non. Trước đây, các em học trong phòng tạm bợ, thiếu ánh sáng, mái cũ xuống cấp, không đảm bảo an toàn vào mùa mưa gió.

Hai phòng học mới được xây dựng kiên cố, thông thoáng và đủ ánh sáng sẽ giúp 139 em nhỏ có môi trường học tập ổn định, an toàn và ấm áp hơn trong thời tiết khắc nghiệt.

Đại diện nhà trường, thầy Nguyễn Hữu Dũng cũng chia sẻ rằng công trình mới sẽ đem đến cho các em học sinh môi trường học tập ổn định hơn, từ đó khuyến khích các em đến trường đều đặn và tự tin hơn.

Sự chung tay của chính quyền và đối tác - Sự cộng hưởng tạo nên tác động bền vững

Chương trình Mái ấm Syngenta tại Sơn La được thực hiện dưới sự phối hợp chặt chẽ của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, chính quyền xã Chiềng Sung và các đối tác kinh doanh của Syngenta tại khu vực.

Đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi Trường tỉnh Sơn La nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của công trình trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện học tập cho người dân vùng cao.

Theo ông Hùng: “Những năm gần đây, Sơn La đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sống và điều kiện học tập cho người dân vùng cao. Sự đồng hành của Syngenta và các nhà phân phối trong các chương trình cộng đồng, đặc biệt như Mái Ấm Syngenta hôm nay, là đóng góp rất thiết thực và đúng với nhu cầu của địa phương".

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là sự chung tay mạnh mẽ từ các đối tác kinh doanh. Không chỉ góp phần vào việc xây dựng công trình, các đối tác còn trao tặng vật dụng thiết yếu cho hộ nông dân, bảng viết và tivi cho điểm trường.

Ông Nguyễn Tất Thắng đến từ Công ty TNHH Nông Dược Trường Thành (Nhà phân phối Thắng Trang), chia sẻ sự tự hào khi cùng Syngenta mang đến những thay đổi tích cực và bền vững cho các cộng đồng nông thôn - nơi mà họ trực tiếp phục vụ trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Đại diện Syngenta Việt Nam, ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc, chia sẻ: “Mái Ấm Syngenta không chỉ là một căn nhà hay một điểm trường. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược ESG của Syngenta. Khi cuộc sống của người nông dân tốt hơn và trẻ em có cơ hội học tập tốt hơn, đó là khi tương lai của nông nghiệp Việt Nam trở nên bền vững hơn".

Chương trình Mái Ấm Syngenta là một phần trong chiến lược phát triển bền vững dài hạn của Syngenta tại Việt Nam, hướng đến việc tạo ra giá trị xã hội song hành với giá trị nông nghiệp.

Thầy trò tại điểm trường Tong Tải và Syngenta Việt Nam đã có một lễ khánh thành hai phòng học thật ý nghĩa (Ảnh: Syngenta).

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở cho nông dân khó khăn, Syngenta còn triển khai nhiều sáng kiến như thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây xanh để bảo vệ môi trường, xây dựng cầu dân sinh ở vùng sâu vùng xa, tập huấn kỹ thuật cũng như trao quyền cho phụ nữ nông thôn thông qua đào tạo và nâng cao kỹ năng.

Những hoạt động này thể hiện cam kết của Syngenta trong việc phát triển một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, nơi tăng trưởng kinh tế luôn gắn liền với sự tiến bộ của con người và cộng đồng.