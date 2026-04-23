Sếp Vinasun: Đối thủ "đốt tiền", hãng không bàn tới do không cùng tiêu chí

Công ty cổ phần Ánh Dương (Vinasun, mã chứng khoán: VNS) tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên 2026 vào chiều 22/4.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp phân trần trong năm 2025, thị trường vận tải hành khách tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa taxi truyền thống và các nền tảng gọi xe công nghệ, với áp lực không ngừng về giá cước và công nghệ. Trong đó, đối thủ liên tục nhận nguồn vốn lớn, tăng áp lực cạnh tranh khiến công ty cũng phải gia tăng vốn để bắt kịp tiến độ tăng tốc phát triển trong ngành.

Năm 2025, Vinasun ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh là 883 tỷ đồng, giảm 12%. Lợi nhuận sau thuế là 39 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo trong năm nay, môi trường kinh doanh còn rất nhiều khó khăn thách thức. Khủng hoảng chính sách thương mại và địa chính trị toàn cầu, cùng với biến động giá đối với một số mặt hàng thiết yếu và nguyên nhiên vật liệu sử dụng trong sản xuất kinh doanh. Câu chuyện cạnh tranh gay gắt với các công ty đã và đang tham gia hoạt động vào thị trường taxi TPHCM vẫn là một thách thức thường xuyên.

Dù vậy, khi được hỏi về các đối thủ, Tổng giám đốc Đặng Thành Duy cho biết mục tiêu của hãng vẫn là kinh doanh có lãi, đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa cổ đông, doanh nghiệp và người lao động. “Các đối thủ hiện có những mục tiêu khác nhau, có thể "đốt tiền" chiếm thị phần trong từng giai đoạn chiến lược riêng, không cùng tiêu chí kinh doanh nên Vinasun không bàn tới”, ông nói.

Công ty này xác định năm nay sẽ tập trung đầu tư dòng xe hybrid để thay thế dòng xe xăng nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, song song thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt theo diễn biến của thị trường.

Kế hoạch kinh doanh đặt ra là doanh thu 903 tỷ đồng, tăng 2,3% và lợi nhuận sau thuế 33 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện năm 2025. Kết thúc quý I, công ty ước đạt 224 tỷ đồng và lãi sau thuế ước đạt 6,3 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 25% và 19% kế hoạch cả năm.