Saigon Co.op khởi động tháng sinh nhật Co.opmart 30 năm

Với chủ đề “30 năm thương hiệu Việt - Người nội trợ của nhân dân”, sự kiện diễn ra trong không khí cả nước hướng đến kỷ niệm 30/4-1/5, không chỉ đánh dấu cột mốc ba thập kỷ phát triển của hệ thống bán lẻ gắn bó với hàng triệu gia đình Việt, mà còn góp phần tôn vinh hàng Việt, lan tỏa tinh thần tiêu dùng nội địa và khẳng định định hướng phát triển bền vững, hiện đại.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM cùng đại diện các sở, ban, ngành tại thành phố.

Saigon Co.op chính thức khởi động chiến dịch “30 năm - Cam kết xanh”, hướng đến tiêu dùng bền vững trên toàn hệ thống (Ảnh: Co.opmart).

Ba thập kỷ đồng hành cùng người tiêu dùng Việt

Suốt 30 năm hình thành và phát triển, Co.opmart đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt - nơi mỗi giỏ hàng không chỉ được đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc rõ ràng mà còn duy trì mức giá bình ổn.

Ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động do thiên tai, đứt gãy nguồn cung hay chi phí leo thang, hệ thống vẫn kiên định sứ mệnh đồng hành cùng người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường và đảm bảo nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Co.opmart không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng nguồn hàng và cải tiến dịch vụ, chủ động thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại, nâng cao trải nghiệm mua sắm theo hướng tiện lợi, thân thiện và chất lượng.

Không khí rộn ràng tại khu vực hoạt náo khi khách tham gia thử thách, nhận về những chiếc túi môi trường mang thông điệp xanh (Ảnh: Co.opmart).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op - chia sẻ: “Mỗi sự tin yêu của khách hàng chính là động lực để Co.opmart bền bỉ theo đuổi con đường phục vụ tận tâm. Bước sang tuổi 30 là thời điểm để Co.opmart chuyển mình mạnh mẽ: hiện đại hơn, xanh hơn, nhằm mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng, đồng thời tiếp tục nâng tầm giá trị hàng Việt”.

Thúc đẩy tiêu dùng bền vững từ những hành động nhỏ

Trong khuôn khổ sự kiện, Saigon Co.op phát động chiến dịch “30 năm - Cam kết xanh” trên toàn hệ thống, hướng đến mục tiêu giảm thiểu túi nilon dùng 1 lần, từng bước hình thành thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường trong cộng đồng.

Lựa chọn thùng giấy thay thế túi nylon, khách hàng cùng Saigon Co.op lan tỏa thói quen tiêu dùng thân thiện môi trường (Ảnh: Co.opmart).

Điểm nhấn là việc ra mắt túi môi trường phiên bản giới hạn kỷ niệm 30 năm, được trao tặng đến khách hàng như lời tri ân, đồng thời kêu gọi chung tay lan tỏa lối sống xanh.

Song song, các siêu thị bố trí khu vực tự đóng gói, trang bị thùng giấy và các vật dụng thay thế túi nhựa, tạo điều kiện để khách hàng chủ động lựa chọn các giải pháp đóng gói thân thiện hơn với môi trường.

Từ 23/4 đến 13/5, khách hàng thành viên khi sử dụng túi môi trường bất kỳ vào thứ 5 hàng tuần sẽ được tặng 5.000 đồng (tương đương 25 điểm thưởng) vào tài khoản thẻ. Mỗi lượt mua sắm xanh cũng đồng thời góp phần vào dự án cộng đồng nước sạch cùng Saigon Co.op, mang nước sạch đến các vùng hạn mặn, thiếu nước.

Không khí mua sắm sôi động với hàng loạt ưu đãi sâu tại Co.opmart trong mùa sinh nhật 30 năm (Ảnh: Co.opmart).

Hơn 10.000 sản phẩm ưu đãi trong mùa sinh nhật

Cùng thời gian, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống Saigon Co.op như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, FineLife, Cheers, Co.op Smile, Sense và Co.op Online đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi từ 23/4 đến 13/5.

Hơn 10.000 nhu yếu phẩm giảm giá đến 50%, kết hợp nhiều chương trình ưu đãi kép và combo tiết kiệm, giúp tối ưu chi tiêu cho người tiêu dùng.

Trong 7 ngày từ 23/4 đến 29/4, 30.000 hộp sữa Dutch Lady sẽ được trao tặng cho các khách hàng thành viên mua sắm sớm nhất mỗi ngày tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra.

Cuối tuần, không gian siêu thị trở nên sôi động với chuỗi hoạt động trải nghiệm và giao lưu. Nổi bật là chương trình “Chọn nhanh giá đúng” (25-26/4), nơi khách hàng tham gia thử thách lựa chọn sản phẩm trong thời gian một bài hát. Hai khách hàng có tổng giá trị giỏ hàng đạt hoặc gần nhất mốc 1 triệu đồng sẽ được tặng toàn bộ sản phẩm đã chọn.

Bên cạnh đó, chương trình “Đại tiệc tuổi 30 - Nhận ngay phiếu mua hàng” tặng phiếu 30.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng với sản phẩm thuộc chuyên trang khuyến mãi.

Đặc biệt, “Trạm hạnh phúc” - đặc quyền mới dành cho khách hàng thành viên - cho phép quy đổi điểm tích lũy để nhận các nhu yếu phẩm thiết yếu như sữa, dầu ăn, khăn giấy…, gia tăng tiện ích và trải nghiệm mua sắm.

Sau 30 năm phát triển, Saigon Co.op tiếp tục nâng cao vai trò bình ổn thị trường và phục vụ người tiêu dùng (Ảnh: Co.opmart).

Khẳng định vai trò bán lẻ bền vững

Từ hệ thống bán lẻ phục vụ nhu cầu thiết yếu, Co.opmart hiện giữ vai trò bình ổn thị trường với hơn 130 siêu thị trên toàn quốc, đồng thời góp phần định hình xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm tại Việt Nam.

Hành trình 30 năm không chỉ được đo bằng quy mô hay doanh số, mà còn bởi niềm tin và sự gắn bó của hàng triệu gia đình Việt.

Trong giai đoạn mới, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò mô hình kinh tế hợp tác xã hiện đại, lấy người tiêu dùng làm trung tâm, phát triển bền vững làm định hướng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi xanh và đổi mới để thích ứng với xu hướng tiêu dùng tương lai.