Philip Morris International duy trì đà tăng trưởng về số lượng bằng sáng chế khoa học trên toàn cầu

Không chỉ đầu tư mạnh mẽ vào nguồn lực nội tại, từ nghiên cứu, công nghệ đến đội ngũ chuyên gia, PMI còn liên tục mở rộng danh mục bằng sáng chế trên toàn cầu, như một minh chứng rõ ràng cho định hướng phát triển dựa trên khoa học.

Trong suốt nhiều năm qua, PMI đã từng bước nâng tầm vị thế của mình, vươn lên ngang hàng với các công ty dược và các tập đoàn công nghệ thông qua sự tăng trưởng đáng kể trong số lượng bằng sáng chế trên phạm vi toàn cầu.

PMI góp phần giúp Thụy Sĩ giữ vững vị thế là quốc gia đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Âu

Mới đây, PMI được Văn phòng Bằng sáng chế châu Âu (EPO) công nhận là một trong những tập đoàn thúc đẩy Thụy Sĩ trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo nhất châu Âu, xét theo số lượng bằng sáng chế vào năm 2025.

Theo đó, trong năm 2025, PMI là một trong những doanh nghiệp có đóng góp đáng kể với 680 đơn xin cấp bằng sáng chế. Phần lớn hoạt động nghiên cứu được triển khai tại Trung tâm R&D (Nghiên cứu & Phát triển) “The Cube” của PMI ở Neuchâtel (Thụy Sĩ) dành cho các sản phẩm thuốc lá không đốt cháy, còn gọi là thuốc lá không khói (TLKK). PMI là doanh nghiệp nộp đơn đăng ký bằng sáng chế nhiều thứ hai tại Thụy Sĩ, tiệm cận đoàn dược phẩm Roche và cách khá xa tập đoàn công nghệ – công nghiệp ABB.

Philip Morris International đứng thứ 2 trong top 10 doanh nghiệp nộp đơn xin cấp bằng sáng chế đến Văn phòng Bằng sáng chế châu Âu (EPO) trong năm 2025 (Ảnh: srf.ch).

Tính đến nay, doanh nghiệp đã được cấp hơn 4.250 bằng sáng chế về công nghệ không khói thuốc và đầu tư hơn 14 tỷ USD trên toàn cầu vào nghiên cứu TLKK, trong đó khoảng 2,3 tỷ Euro được triển khai tại châu Âu.

Tại Mỹ, PMI cũng khẳng định được vị thế vững chắc, góp phần thúc đẩy thay đổi diện mạo của ngành thông qua phát triển công nghệ. Theo dữ liệu từ Tổ chức Dịch vụ Sáng chế IFI Claims, các sản phẩm liên quan đến TLKK nằm trong top 10 công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về số lượng bằng sáng chế được cấp tại Mỹ trong năm 2022. Trong lĩnh vực này, PMI hiện giữ vị trí dẫn đầu với 1.364 đơn đăng ký sáng chế được nộp trong năm 2022.

Các hướng nghiên cứu liên quan đến giảm thiểu tác động môi trường sau tiêu dùng của các sản phẩm không khói cũng được triển khai, bao gồm các giải pháp xử lý chất thải và các sáng kiến nâng cao nhận thức về tiêu dùng có trách nhiệm.

Trung tâm R&D “The Cube” của PMI tại Thụy Sĩ quy tụ 1.500 chuyên gia quốc tế (Ảnh: La Razon).

Tạo xung lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các quốc gia châu Âu

Theo báo cáo của EY-Parthenon (9/2025), PMI đã đóng góp gần 290 tỷ euro cho nền kinh tế của 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) trong giai đoạn 2019-2023, tương đương khoảng 0,4% GDP toàn khối nhờ những nỗ lực trong hoạt động sản xuất và thương mại, chuỗi cung ứng, tạo việc làm và thúc đẩy tiêu dùng.

Ông Massimo Andolina – Tổng Giám đốc PMI khu vực châu Âu công bố báo cáo của EY-Parthenon 2025 (Ảnh: gandul.ro).

Trong 5 năm qua, giá trị xuất khẩu thuốc lá không khói (dạng làm nóng mà không đốt cháy nguyên liệu thuốc lá) của PMI đã tiệm cận các ngành hàng truyền thống tại một số quốc gia. Tại Italy, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 1,8 tỷ euro năm 2023, gần bằng tổng kim ngạch xuất khẩu dầu ô liu (2,2 tỷ euro), con số này tại Hy Lạp đạt trên 400 triệu euro, tương đương hơn 50% giá trị xuất khẩu phô mai feta.

Ngoài ra, gần 20 tỷ euro cũng đã được đầu tư vào hơn 45.000 nhà cung cấp vừa và nhỏ, góp phần củng cố hệ sinh thái công nghiệp địa phương và năng lực của chuỗi cung ứng, đồng thời tạo ra khoảng 1 triệu việc làm trong 5 năm. Trong đó, hơn 21.500 người là lao động trực tiếp tại PMI và phần còn lại đến từ các ngành liên quan như sản xuất, logistics, dịch vụ và bán lẻ.

Nhà máy Otopeni (Romania) của PMI nhận tổng vốn khoảng 730 triệu euro trong 8 năm, trong khi cơ sở tại Crespellano (Italy) được đầu tư hơn 1 tỷ euro và là một trong những dự án công nghiệp quy mô lớn quốc gia này trong hai thập kỷ qua. Tại Bologna, tập đoàn đầu tư 600 triệu euro vào Trung tâm Công nghiệp Xuất sắc (Centre for Industrial Excellence) vào năm 2021 để nâng cao năng lực đổi mới và hiệu quả vận hành.

Thị trường châu Á cũng không nằm ngoài tốc độ phát triển của PMI. Philippines và Indonesia là hai nước được PMI đầu tư mạnh mẽ để phát triển chuỗi sản xuất và cung ứng trong khu vực và toàn cầu. Cũng tại đây, một hệ sinh thái việc làm, công nghệ, lực lượng lao động tay nghề cao nhờ tham gia vào chuỗi sản xuất đang dần được hình thành.

Nhìn tổng thể, những nỗ lực lâu dài và nhất quán của PMI cho thấy doanh nghiệp này đang từng bước tái định nghĩa vai trò của mình trong ngành thông qua khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ về bằng sáng chế trên toàn cầu, đồng thời đóng góp quan trọng vào hệ sinh thái đổi mới của Thụy Sĩ, châu Âu và Mỹ, khẳng định cách tiếp cận nghiêm túc và có cơ sở khoa học của PMI trong quá trình chuyển đổi.

Song song với đó, những đóng góp kinh tế – xã hội đáng kể, từ đầu tư quy mô lớn vào cơ sở sản xuất, chuỗi cung ứng, đến tạo việc làm và thúc đẩy xuất khẩu, cho thấy PMI không chỉ đổi mới trong công nghệ mà còn tạo giá trị thực tế cho cộng đồng và các nền kinh tế nơi doanh nghiệp hiện diện.