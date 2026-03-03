Ông Nguyễn Anh Nguyên đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc FPT Retail

Ông Nguyễn Anh Nguyên sẽ phụ trách việc chuyển đổi số, công nghệ và ứng dụng AI đặc trách hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe FPT Long Châu, kể từ ngày 2/3.

Quyết định bổ nhiệm được đưa ra trong bối cảnh FPT Retail nói chung và FPT Long Châu nói riêng tăng tốc đầu tư vào công nghệ và mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe.

Ông Nguyễn Anh Nguyên sinh năm 1969, tốt nghiệp thủ khoa khoa Điện khóa 1987-1992 của Đại học Bách khoa TPHCM. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị chuỗi cung ứng và vận hành tại các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu.

Ông Nguyễn Anh Nguyên phụ trách việc chuyển đổi số, công nghệ và ứng dụng AI đặc trách hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe FPT Long Châu (Ảnh: FPT Retail).

Ông từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Unilever Việt Nam giai đoạn 1994-2010, bao gồm Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO) và Phó Chủ tịch Quản trị Chuỗi Cung ứng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm sâu rộng tại nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh nội thất, bán lẻ.

Giai đoạn 2014-2022, ông giữ vai trò Phó tổng giám đốc Công nghệ thông tin Masan Group, phụ trách chiến lược công nghệ và chuyển đổi quy mô lớn.

Với kinh nghiệm và nền tảng chuyên môn sâu về công nghệ, dữ liệu, ông Anh Nguyên sẽ phụ trách hoạch định và triển khai chiến lược công nghệ, chuyển đổi số cho Long Châu theo định hướng trung và dài hạn; đồng thời dẫn dắt toàn tổ chức chuyển đổi theo mô hình quản trị chuẩn hóa, tự động hóa và vận hành dựa trên dữ liệu, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Tân Phó tổng giám đốc FPT Retail nhận quyết định bổ nhiệm từ ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT (Ảnh: FPT Retail).

Long Châu hiện là một trong những chuỗi bán lẻ dược phẩm có quy mô hàng đầu thị trường, đồng thời là chuỗi đầu tiên công bố hiệu quả vận hành với lợi nhuận dương. Để có được kết quả trên, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ được công ty xác định ngay từ những ngày đầu thành lập.

Đại diện Long Châu cho biết, mục tiêu dài hạn của Long Châu là xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trên nền tảng số, trong đó công nghệ và dữ liệu tiếp tục đóng vai trò là năng lực cạnh tranh cốt lõi. Như vậy, ông Anh Nguyên sẽ đảm nhận vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược chung của công ty.

“Đây không đơn thuần là quyết định về nhân sự cấp cao, mà là bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng vận hành và kiến tạo trải nghiệm khách hàng theo chuẩn mực công nghệ mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe”, đại diện Long Châu nói.

Thông qua quyết định này, từ ngày 2/3, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của FPT Retail bao gồm Chủ tịch Nguyễn Bạch Điệp, Tổng giám đốc Hoàng Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc Nguyễn Đỗ Quyên và Phó tổng giám đốc Nguyễn Anh Nguyên.

Động thái bổ nhiệm mới lãnh đạo của FPT Retail diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế bước vào kỷ nguyên mới, trong đó khoa học công nghệ là yếu tố then chốt để dẫn dắt đà tăng trưởng. Nhiều doanh nghiệp quy mô trên sàn chứng khoán cũng tái cấu trúc nhân sự, ưu tiên bổ nhiệm những tài năng cho lĩnh vực AI, chuyển đổi số.