Ô mai Hồng Lam: Hương vị truyền thống kết nối thế hệ

Hương vị kết nối thế hệ

Trong nhịp sống hối hả hiện đại, khoảng cách thế hệ vô tình làm cho không khí ngày Tết gia đình có phần trầm lắng hơn. Ông bà thấy lạ lẫm với thú vui công nghệ của con cháu, còn người trẻ lại thấy những phong tục cũ có phần rườm rà.

Vậy điều gì có thể lấp đầy khoảng cách ấy? Câu trả lời nằm ở hương vị ẩm thực truyền thống, khi các thế hệ tìm thấy sự đồng điệu và gắn kết bên bàn trà quen thuộc ngày Tết.

Không phải ngẫu nhiên mà trong ký ức của nhiều người Việt, Tết thường gắn với mùi hương và vị giác: mùi lá dong, nếp mới, vị cay ấm của gừng, vị chua ngọt của ô mai, hay hương trà nóng lan tỏa trong gian nhà nhỏ.

Ô mai là hương vị truyền thống kết nối các thế hệ trong gia đình (Ảnh: Hồng Lam).

Người xưa hay nói rằng "Miếng trầu là đầu câu chuyện", nhưng với Tết nay, đĩa ô mai, khay mứt là thứ mở lối cho những tâm tình.

Dù khẩu vị có thay đổi, hay có bao nhiêu loại bánh kẹo ngoại nhập, vị chua, cay, mặn, ngọt của ô mai sấu, ô mai mơ vẫn luôn có một chỗ đứng nhất định trong dịp Tết của người Việt.

Chị Khánh Huyền (25 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: "Cả năm đi làm xa, nhiều lúc tôi về đến nhà mệt phờ, chỉ muốn lăn ra ngủ. Nhưng đêm giao thừa, ngồi ở phòng khách, cùng nhâm nhi miếng ô mai với gia đình là tôi thấy hào hứng, phấn khởi hẳn ra.

Cái vị chua chua ngọt ngọt ấy nó thân thương lắm, tôi thấy lòng chậm lại, bao nhiêu áp lực cũng tan biến hết. Lúc ấy mới thực sự cảm thấy tôi đang được tận hưởng không khí Tết bình yên với gia đình”.

Quà Tết Việt và hành trình giữ vị truyền thống

Để hương vị truyền thống thực sự trở thành cầu nối, cần một diện mạo đủ sức thuyết phục cả hai thế hệ: Vừa phải giữ trọn vị xưa cho ông bà, vừa phải đẹp, sang trọng và mang hơi thở hiện đại cho con cháu.

Thấu hiểu điều đó, nhiều thương hiệu Việt lựa chọn con đường giữ gìn giá trị truyền thống thông qua việc làm mới hình thức và câu chuyện sản phẩm. Ô mai - món quà vặt quen thuộc của người Hà Nội nói riêng và người Việt nói chung, là một ví dụ tiêu biểu.

Từ những gói ô mai giản dị nơi phố cổ, ô mai ngày nay đã trở thành món quà Tết được đầu tư về cả chất lượng lẫn hình thức. Một số thương hiệu như Ô mai Hồng Lam đã lựa chọn cách tiếp cận dung hòa: giữ gìn hương vị truyền thống, nhưng đồng thời “thay áo mới” cho quà Tết để phù hợp với thẩm mỹ hiện đại.

Chào đón Tết Bính Ngọ 2026, thương hiệu ra mắt bộ sưu tập Mã Đáo Khai Xuân lấy cảm hứng từ linh vật Tuấn Mã oai phong phi nước đại.

Các bộ quà được thiết kế nổi bật, phối hợp các màu sắc sang trọng như đỏ - cam - trắng và họa tiết ép kim sang trọng, bộ sưu tập không chỉ gói ghém tinh hoa ẩm thực Hà thành mà còn gửi gắm lời chúc mã đáo thành công, khát vọng bứt phá và vạn sự hanh thông trong năm mới.

Bộ quà Sắc Hoa & Phúc Lộc với thiết kế hiện đại, nổi bật dịp Tết Bính Ngọ (Ảnh: Hồng Lam).

Chia sẻ về sản phẩm, ông Nguyễn Hồng Lam - người sáng lập thương hiệu Ô mai Hồng Lam - tâm niệm: "Quan điểm khi thiết kế các bộ quà của chúng tôi là ‘Y phục xứng kỳ đức’. Một thức quà tinh túy bên trong cần được khoác lên mình tấm áo xứng tầm bên ngoài.

Vì thế mà, việc giữ gìn hương vị Tết truyền thống không có nghĩa là giữ mọi thứ cũ kỹ, mà là giữ trọn cái hồn cốt lõi trong một diện mạo mới mẻ hơn. Trong các bộ quà của Ô mai Hồng Lam, luôn có những hương vị quen thuộc để kết nối với thế hệ ông bà, nhưng hình thức, bao bì được làm mới, hiện đại, sang trọng hơn để con cháu tự tin và tự hào khi gửi trao".

Bộ quà An Khang với thiết kế lục giác, gợi nhắc về phố cổ Hà Nội (Ảnh: Hồng Lam).

Giữ Tết là giữ nếp nhà

Giữ gìn hương vị Tết không phải là giữ lấy những điều đã cũ, mà là cách chúng ta lưu lại những khoảnh khắc sum vầy, những điều ấm áp giản đơn mà có lẽ nhiều năm về sau khi nhìn lại, ta sẽ thổn thức khi nghĩ về. Vì thế mà cuộc sống có thay đổi từng ngày, những giá trị truyền thống vẫn cần được trân trọng và tiếp nối bởi các thế hệ mai sau.

Trong mùa Tết Bính Ngọ, khi cuộc sống ngày càng hối hả, những thức quà quen thuộc trên bàn trà dù giản dị hay được làm mới, vẫn luôn trở thành cầu nối giữa các thế hệ và thành viên trong gia đình. Từ đó, ông bà, cha mẹ và con cháu có thêm cơ hội sẻ chia, tìm thấy sự đồng điệu và cùng nhau gìn giữ nếp nhà, gìn giữ tinh thần Tết Việt.

"Tết chẳng ở đâu xa, Tết ở ngay trong khoảnh khắc sum vầy. Miễn là được ngồi cùng nhau bên khay mứt đỏ, chén trà thơm, và khi mình còn muốn trở về nhà, thì Tết vẫn luôn vẹn nguyên giá trị, ấm áp và yêu thương", thương hiệu nhắn nhủ.

