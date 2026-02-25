Những đại gia Việt đang ôm "núi" tiền mặt tỷ USD

Trong bối cảnh thị trường kinh doanh nhiều biến động, việc nắm giữ lượng tiền mặt (tiền và tương đương tiền, tiền gửi ngắn hạn với thanh khoản tốt) lớn được xem là một trong những chiến lược phòng thủ vững vàng cho doanh nghiệp.

Thống kê báo cáo tài chính quý IV/2025 của các doanh nghiệp trên sàn cho thấy xu hướng chung là việc tích trữ tiền mặt đang gia tăng. Tính đến 31/12/2025, nhiều doanh nghiệp nắm trong tay khoản tiền vài chục nghìn tỷ đồng, thậm chí lên đến trăm nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 8 đơn vị nắm giữ 1 tỷ USD tiền mặt trở lên.

Đứng đầu là Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) đang nắm giữ hơn 150.000 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Bảo Việt hiện kinh doanh đa ngành với lĩnh vực cốt lõi là bảo hiểm, ngoài ra còn hoạt động mạnh trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ và đầu tư.

Vingroup (mã chứng khoán VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ hai với tổng lượng tiền mặt xấp xỉ 82.000 tỷ đồng. Đây cũng là một tập đoàn đa ngành tư nhân lớn tại Việt Nam, đang tập trung chính vào mảng bất động sản, hạ tầng và xe điện.

Xếp thứ 3 là Viettel Global với gần 45.000 tỷ đồng tiền mặt. Hiện, tổng công ty thuộc Tập đoàn Viettel này đang đầu tư quốc tế về viễn thông và công nghệ số. Lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm dịch vụ di động, internet băng rộng, ví điện tử (Fintech), giải pháp số (IT), data center và hạ tầng 4G/5G.

Những cái tên xếp tiếp theo trong danh sách công ty nắm giữ 1 tỷ USD tiền mặt còn có FPT, Lọc hóa dầu Bình Sơn, PV GAS và Thế giới Di động.

Nhờ lượng tiền dồi dào, những doanh nghiệp này ghi nhận nguồn thu tài chính vài nghìn tỷ đồng, tương đương mức sinh lời của một ngân hàng quy mô trung bình.

Đơn cử, năm qua Bảo Việt thu về 7.260 tỷ đồng lãi từ các ngân hàng. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận doanh thu tài chính khoảng 6.800 tỷ đồng (bao gồm thu nhập từ cho vay và các khoản đặt cọc).

Top 3 thu lời từ tiền mặt là Thế Giới Di Động, công ty này được giới đầu tư ví như một nhà "buôn tiền" trên sàn. Năm qua, lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản cho vay năm ngoái lên đến 2.912 tỷ đồng. Con số này góp phần lớn vào khoản lãi trước thuế 8.600 tỷ đồng - kỷ lục mới của doanh nghiệp đầu ngành bán lẻ.

Thu lãi tiền gửi hàng nghìn tỷ đồng còn có Viettel Global, FPT, Lọc hóa dầu Bình Sơn…