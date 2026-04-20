Nhiều người dùng lựa chọn mua sắm trên app ngân hàng

Tâm lý mua sắm ngày càng thận trọng

Mua sắm online từng mang lại cảm giác dễ dàng và tiết kiệm. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể săn được những món hàng giá tốt, thậm chí thấp hơn đáng kể so với cửa hàng truyền thống.

Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như mong đợi. Không ít trường hợp nhận về sản phẩm chất lượng kém, khác xa hình ảnh quảng cáo. Với nhiều người, đó là trải nghiệm khiến họ dè dặt hơn trong những lần mua tiếp theo.

Sau những trải nghiệm không như kỳ vọng, người tiêu dùng dần thay đổi cách lựa chọn khi mua sắm online. Giá vẫn quan trọng, nhưng không còn là yếu tố duy nhất. Trước khi mua, họ chú ý nhiều hơn đến nguồn gốc sản phẩm, uy tín người bán, kênh mua và trải nghiệm thanh toán. Sự an tâm dần trở thành yếu tố được ưu tiên.

Trải nghiệm mua sắm không như kỳ vọng khiến nhiều người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn khi “chốt đơn” online (Ảnh: VnShop).

Mua sắm trên app (ứng dụng) ngân hàng trở thành lựa chọn mới

Khi ưu tiên sự an tâm, người dùng cũng có xu hướng lựa chọn những môi trường mua sắm quen thuộc và đáng tin cậy hơn. Trong đó, app ngân hàng - vốn đã gắn bó với các giao dịch hàng ngày đang dần mở rộng vai trò, trở thành một điểm chạm mới trong hành trình tiêu dùng.

Với tần suất sử dụng cao, các app ngân hàng mang lại lợi thế về tính quen thuộc, khả năng kiểm soát chi tiêu và mức độ an toàn trong giao dịch. Đây cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của người dùng.

Nắm bắt xu hướng này, VnShop - nền tảng mua sắm trực tuyến được tích hợp trên app ngân hàng đang mang đến cho người dùng lựa chọn mua sắm ngay trong một môi trường quen thuộc.

Theo đó, người dùng có thể mua sắm VnShop với đa dạng ngành hàng từ điện tử công nghệ, bách hóa, mẹ và bé, điện gia dụng, sức khỏe làm đẹp đến thời trang, thể thao trên gần 20 ứng dụng của các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, HDBank, Sacombank, Eximbank, Co-opBank, Vietbank, BIDC, LPBank, BAOVIET Bank, VBSP, Public Bank, VietABank, IVB, Saigonbank, SCB, Bac A Bank.

Mua sắm trên app ngân hàng đang trở thành thói quen mới của nhiều người dùng (Ảnh: VnShop).

Thị trường dịch chuyển theo nhu cầu “mua an tâm”

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng kéo theo sự dịch chuyển của thị trường. Nếu trước đây các nền tảng cạnh tranh bằng giá và khuyến mại thì đến hiện tại, vấn đề quan trọng với người dùng là trải nghiệm và niềm tin.

Xu hướng này được phản ánh rõ tại sự kiện VnShop NEXT 2026 diễn ra vào ngày 15/4, khi nhiều chuyên gia cho rằng hành vi mua sắm online đang chuyển từ “mua nhanh, mua rẻ” sang “mua đúng, mua an tâm”.

Sự kiện cũng thu hút đông đảo đại diện các nhà cung cấp, thương hiệu lớn tham gia như Samsung, Apple, Nestlé, Neptune, Simply, Orion, Meiji, Rohto-Mentholatum Việt Nam, Philips, Ohui, The Whoo, Sunhouse, Tiross, Samsonite, Nike, Adidas, Osez Naturel, Nagakawa, Lock&Lock, Bảo Ngọc…, cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của doanh nghiệp đối với xu hướng tiêu dùng đề cao yếu tố an tâm.

Đông đảo đại diện nhà cung cấp có mặt tại sự kiện VnShop Next 2026 (Ảnh: VnShop).

Có mặt tại sự kiện, đại diện Samsung cho biết: “Người tiêu dùng ngày nay không còn chỉ quan tâm đến giá cả, mà ngày càng chú trọng nhiều hơn đến yếu tố chính hãng, độ tin cậy và sự tiện lợi trong toàn bộ hành trình mua sắm. Với các thương hiệu như Samsung, một nền tảng bán hàng hiệu quả không chỉ cần có lưu lượng truy cập lớn, mà quan trọng hơn là sở hữu tệp khách hàng chất lượng, môi trường bán hàng đáng tin cậy và khả năng triển khai các chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả”.

Trong bối cảnh đó, mô hình mua sắm tích hợp trên app ngân hàng như VnShop đang dần trở thành một hướng tiếp cận đáng chú ý, khi hướng tới việc đảm bảo yếu tố chính hãng, giá tốt, an tâm trong từng đơn hàng. “Chọn VnShop - Chọn An tâm” là định vị mà nền tảng thương mại điện tử này đang hướng tới.

Một món hàng giá rẻ có thể mang lại cảm giác “hời” trong chốc lát, nhưng về lâu dài, chính sự an tâm mới là yếu tố giữ chân người tiêu dùng.

