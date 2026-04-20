Nhà máy mới 3.000 tỷ đồng hé lộ cái bắt tay giữa "vua thép" và bầu Thắng

Nhà máy sản xuất kinh doanh sản phẩm thép Hòa Phát Long An với tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng vừa chính thức được khánh thành tại Khu công nghiệp Thuận Đạo (xã Long Cang). Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm đầu tư, vận hành dự án.

Dự án có diện tích 15ha, công suất hơn 400.000 tấn mỗi năm. Đây là nhà máy thép mới của tỷ phú Trần Đình Long, dự kiến sản xuất các dòng sản phẩm chủ lực như ống thép, tôn mạ đến thép cuộn. Trong chiến lược mở rộng dây chuyền sản xuất từ Bắc kéo dài về phía Nam, "vua thép" chọn bắt tay với Đồng Tâm Group của ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng).

Lãnh đạo tỉnh, bầu Thắng và đại diện chủ đầu tư tại nhà máy (Ảnh: CĐT)

Đồng Tâm Group được thành lập năm 1969, được biết đến là tập đoàn lớn tại Việt Nam chuyên sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội - ngoại thất. Những năm sau này, tập đoàn còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đầu tư khu công nghiệp và dịch vụ cảng biển. Tập đoàn này nổi trội với các dự án khu công nghiệp lớn thời gian qua, như Khu Công nghiệp Cảng Quốc tế Long An (605ha), Khu công nghiệp Thuận Đạo…

Theo đại diện Hòa Phát, công ty thép này chọn Khu công nghiệp Thuận Đạo để xây nhà máy mới quy mô 3.000 tỷ đồng nhằm hưởng lợi từ hệ sinh thái hạ tầng của bầu Thắng. Cùng với đó, đây còn được công ty “vua thép” đánh giá là có vị trí liên kết thuận lợi giữa TPHCM, Tây Ninh và Đồng bằng sông Cửu Long; có khả năng kết nối trực tiếp với Cảng Quốc tế Long An qua trục ĐT 830 (khoảng 30km).

Chiều ngược lại, sự xuất hiện của Nhà máy thép Hòa Phát tại Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị, từ sản xuất đến logistics, hình thành nên một hệ sinh thái công nghiệp ngày càng hoàn chỉnh.

Động thái xây nhà máy thép mới hàng nghìn tỷ đồng đồng thời đánh dấu sự tăng trưởng mới cho khu vực công nghiệp phía Tây TPHCM. Tây Ninh đang định hình vai trò là trung tâm kết nối công nghiệp - logistics của khu vực. Mô hình phát triển này được kỳ vọng sẽ tạo thêm lực đẩy quan trọng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong thời gian tới.

Ông Trần Đình Long chia sẻ tại nhà máy (Ảnh: CĐT).

Đánh giá cao sự tham gia của các công ty lớn, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết thêm tỉnh Tây Ninh hiện có trên 2.010 dự án FDI, với số vốn đăng ký trên 25,5 tỷ USD. Trong đó trên 3.141 dự án trong nước, với số vốn đăng ký khoảng trên 746.000 tỷ đồng.

Riêng Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng đã thu hút được 57 dự án đầu tư thứ cấp, trong đó có 27 dự án FDI và 30 dự án trong nước, với hơn 90% là vốn đầu tư FDI đến từ các tập đoàn kinh tế lớn thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, Ý, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông… Qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Quyết định số 686/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 13/6/2023 phê duyệt quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu công nghiệp Thuận Đạo 2, với 461ha, mở rộng về phía Cần Đước là một trong những khu công nghiệp tiềm năng để phát triển mới khi tỉnh được bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đáp ứng các điều kiện theo quy định.