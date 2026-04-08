Ngành thực phẩm trước áp lực phát triển bền vững

Xu hướng này đang tạo ra những tác động đáng kể đến ngành bánh. Từ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ đến các chuỗi cửa hàng quy mô lớn, nhiều đơn vị đã bắt đầu rà soát lại quy trình vận hành, nguyên liệu và cách thức sản xuất nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao.

Ở chiều ngược lại, chính lựa chọn của người tiêu dùng cũng góp phần thúc đẩy ngành thực phẩm chuyển dịch theo hướng có trách nhiệm hơn.

Lãng phí thực phẩm và áp lực giảm phát thải

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, khoảng 1/3 lượng thực phẩm toàn cầu bị thất thoát hoặc lãng phí mỗi năm, trong đó bánh mì là một trong những sản phẩm bị bỏ đi nhiều nhất.

Với đặc thù thời hạn sử dụng ngắn, ngành bánh đang đối mặt với áp lực kép: vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, vừa giảm thiểu lượng hàng tồn không tiêu thụ hết. Điều này không chỉ liên quan đến chi phí sản xuất, mà còn gắn với bài toán môi trường, khi mỗi sản phẩm bị bỏ đi đồng nghĩa với việc lãng phí tài nguyên và gia tăng phát thải.

Giải pháp từ đổi mới nguyên liệu và công nghệ

Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã tìm kiếm giải pháp từ việc cải tiến nguyên liệu dựa trên khoa học và công nghệ. Puratos là một trong những đơn vị theo đuổi hướng tiếp cận này, với mục tiêu kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm và hạn chế lãng phí trong quá trình kinh doanh.

Theo ước tính, một tiệm bánh nếu giảm được 15 ổ bánh bỏ đi mỗi ngày có thể tiết kiệm hơn 5.000 ổ mỗi năm. Con số này cho thấy những điều chỉnh nhỏ trong công thức và quy trình có thể mang lại hiệu quả đáng kể, cả về kinh tế lẫn môi trường.

Ở góc độ môi trường, các giải pháp của Puratos cho thấy tác động thật sự.

Theo số liệu được tính toán dựa trên hệ số phát thải từ Báo cáo Phân tích Vòng đời Sản phẩm - LCA do Puratos phối hợp cùng tổ chức Yukan thực hiện, theo tiêu chuẩn đo lường PEF của Ủy ban châu Âu, thay thế 1 tấn trứng bằng Sunset Glaze (giải pháp thay thế trứng quét mặt) giúp giảm khoảng 1 tấn CO₂, tương đương lượng khí được hấp thụ bởi 50 cây xanh.

Chuyển đổi 10.000 tấn bánh sang công thức giảm trứng với Acti Egg Reduction có thể cắt giảm đến 500 tấn CO₂, tương đương việc trồng 25.000 cây xanh.

Những giải pháp này không chỉ mang lại lợi ích về chi phí và giảm phát thải cho doanh nghiệp mà còn tạo ra lựa chọn bền vững hơn cho người tiêu dùng, những người ngày càng quan tâm đến dấu chân carbon của sản phẩm họ sử dụng.

An toàn thực phẩm: Yêu cầu song hành

Bên cạnh yếu tố môi trường, an toàn thực phẩm vẫn là tiêu chí cốt lõi. Các giải pháp đổi mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất.

Tại Việt Nam, hai nhà máy tại Bình Dương của Puratos đã duy trì chứng nhận FSSC 22000 từ năm 2017, một trong những tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm. Điều đó tạo nên sự bảo chứng vững chắc: các sản phẩm Puratos không chỉ đổi mới, mà còn phải an toàn tuyệt đối.

Định hướng phát triển gắn với sức khỏe con người và hành tinh

Điều tạo nên khác biệt của Puratos không chỉ là những công nghệ tiên tiến, mà là cách doanh nghiệp định hướng sáng tạo dựa trên một triết lý nhất quán: đổi mới phải phục vụ con người và hành tinh.

Người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm tươi ngon lâu hơn, an toàn hơn, dinh dưỡng hơn. Nhà sản xuất tối ưu quy trình và giảm lãng phí. Môi trường được hưởng lợi từ lượng phát thải giảm đáng kể.

Với kinh nghiệm hoạt động toàn cầu và sự hiện diện lâu năm tại thị trường Việt Nam, Puratos khẳng định tinh thần “Leading innovation - Tiên phong là dám thay đổi”, qua đó đặt mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới các tiêu chí phát triển bền vững của ngành thực phẩm.

Đổi mới trở thành điều kiện để tồn tại và phát triển bền vững. Khi kỳ vọng của người tiêu dùng tiếp tục nâng cao, những doanh nghiệp chủ động thích ứng - từ nguyên liệu, công nghệ đến tư duy sản xuất - sẽ là những đơn vị định hình tương lai của ngành.