Lý do sản phẩm “Hạn mức tuần hoàn” của F88 được khách hàng ưu tiên lựa chọn

Ông Nguyễn Đức Đại, Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh F88, cho biết chỉ sau 2 tháng ra mắt thị trường, hơn 5.000 khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm cho vay “Hạn mức tuần hoàn” của F88, với tổng hạn mức hơn 220 tỷ đồng.

“Những con số trên cho thấy rằng sản phẩm vay hạn mức tuần hoàn đã đánh đúng vào nhu cầu cấp thiết của rất nhiều khách hàng. Nhưng con số ấn tượng nhất nằm ở hành vi người dùng, khi hơn 90% giao dịch được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng di động”, ông Đại chia sẻ.

Ông Đại cho rằng định kiến về việc người lao động ngại công nghệ đã bị phá vỡ. “Khi công cụ đủ đơn giản và giải quyết đúng nhu cầu cấp bách, khách hàng sẽ đón nhận nó một cách tự nhiên, thậm chí đầy tự tin”, vị này đánh giá.

Sự thấu cảm đằng sau thuật ngữ "tuần hoàn"

Bà Trần Thu Huyền, Giám đốc Phát triển sản phẩm của F88, tin rằng chìa khóa giúp cho sản phẩm cho vay hạn mức tuần hoàn được hàng nghìn khách hàng đăng ký sử dụng chỉ trong thời gian ngắn nằm ở sự đơn giản, và được thiết kế dựa trên chính thói quen chi tiêu của người lao động.

Đối với người lao động phổ thông, mỗi lần cần vay tiền từ các tổ chức tín dụng là một lần phải chuẩn bị giấy tờ, chờ đợi thẩm định, rồi lo lắng tất toán, gây tốn kém thời gian và cơ hội, khiến nhiều người ngần ngại tiếp cận các kênh chính thống. F88 đã nhìn thấy điểm nghẽn này và đưa ra sản phẩm vay hạn mức tuần hoàn để hóa giải.

Khác với các khoản vay thông thường, “Hạn mức tuần hoàn” hoạt động tựa như một "chiếc ví ảo" luôn sẵn sàng trong túi người dùng. Khách hàng chỉ cần hoàn tất thủ tục một lần để được cấp một hạn mức cố định, sau đó, quyền chủ động thuộc về họ. Dù là vài triệu đồng đóng học phí hay một khoản lớn hơn để sửa nhà, khách hàng chỉ cần mở ứng dụng và rút đúng số tiền mình cần mà không phải làm lại hồ sơ.

Sản phẩm có cơ chế tính phí minh bạch: người dùng rút bao nhiêu thì chỉ trả lãi trên bấy nhiêu. Ngay khi có tiền và hoàn trả, hạn mức sẽ lập tức đầy lại như ban đầu, sẵn sàng cho những nhu cầu tiếp theo mà không kèm theo các ràng buộc hay khoản phạt.

“Người lao động bình dân thường phải vay gấp số tiền 3-5 triệu đồng để giải quyết các khó khăn bất chợt. Hạn mức tuần hoàn giúp họ không phải làm hồ sơ lại mỗi khi cần vay thông qua việc cấp sẵn một hạn mức trong tài khoản. Khi cần, họ mở ứng dụng là có thể rút tiền”, bà Huyền chia sẻ.

Những cuộc đời thay đổi nhờ dòng vốn kịp thời

Chị N.T.K.Thủy (27 tuổi, Đắk Lắk) làm nghề tiếp thị liên kết với thu nhập bấp bênh. Muốn đổi đời bằng nghề trang điểm, chị cần 30 triệu đồng học phí nhưng khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn hoặc chỉ có thể vay các khoản nhỏ giọt 5-7 triệu khiến chị không đủ tài chính để bắt đầu.

Khi vay cầm cố bằng chiếc xe Honda SH 125 tại F88, khoản vay hạn mức tuần hoàn trị giá 20 triệu đã được phê duyệt. Chị rút trước 15 triệu đóng học phí đợt đầu rồi vài hôm sau lại rút thêm hai lần nữa, mỗi lần 2 triệu, để mua thêm đồ nghề trang điểm.

Khi có tiền, chị tất toán từng phần. Đến nay chị Thủy đã hoàn tất khóa học và mua được gần đủ đồ trang điểm cần thiết. “Rút bao nhiêu trả lãi bấy nhiêu, có tiền thì trả bớt, không bị tính phí. Nhờ đó, tôi mới theo học được nghề và sắm được đồ”, chị chia sẻ.

Hình thức vay mới này đã đem đến nhiều cơ hội tài chính hơn cho người lao động bình dân (Ảnh: F88).

Hay như câu chuyện của anh L.T.Quang ở Thanh Hóa. Căn nhà bị bão làm hư hại, dự tính sửa hết 33 triệu nhưng phát sinh thêm liên tục. Dù luôn túc trực ở công trình nhưng anh vẫn rút tiền kịp thời, qua ứng dụng My F88. Ngoài số tiền có sẵn, anh rút thêm từ My F88 hơn 40 triệu để chi trả 35 triệu làm mái tôn, 3 triệu sơn chống thấm, một số loại vật liệu để gia cố công trình và trả nhân công.

“Có sẵn hạn mức trong điện thoại, rút lúc nào cũng được nên tiến độ không bị gián đoạn”, anh cho biết. Mới đây, anh đã tất toán khoản vay cũ, mở thêm khoản vay mới trị giá 50 triệu. Ở lần vay thứ hai, anh thấy thủ tục nhanh hơn nhiều.

Theo đại diện F88, công ty đang đặt mục tiêu đưa 80% giao dịch lên nền tảng số vào năm 2026.

“Nhưng đằng sau tham vọng số hóa ấy là một triết lý kinh doanh dùng công nghệ để đơn giản hóa cuộc sống, biến tài chính từ rào cản trở thành bệ phóng cho những người lao động bình thường nhất. Với Hạn mức tuần hoàn, F88 không chỉ cho vay tiền, mà còn trao sự chủ động cho khách hàng của mình”, đại diện F88 cho hay.