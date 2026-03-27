Long Châu được vinh danh tại giải thưởng hàng đầu châu lục - Healthcare Asia Pharma Awards

Đây không chỉ là danh hiệu mà còn là sự ghi nhận quốc tế cho những nỗ lực bền bỉ về mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hỗ trợ cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai.

Các đại diện Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu nhận giải thưởng “Sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng của năm” (Ảnh: Long Châu).

Suốt 6 năm, dự án “Long Châu sẻ chia” nỗ lực hiện thực hóa sứ mệnh: Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Hành trình nhân văn ấy giờ đây vươn tầm quốc tế, góp phần khẳng định vị thế y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Hơn nửa thập kỷ bền bỉ gieo yêu thương, hàng triệu cuộc đời được tiếp sức

Với Long Châu, sức khỏe người dân là ưu tiên hàng đầu. Đó chính là động lực để hệ thống không ngừng mở rộng những điểm chạm y tế “gần dân, sát dân”, từng bước trở thành chuỗi nhà thuốc tiên phong đạt độ phủ 100% tỉnh thành.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, Long Châu phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của Bộ Y tế trong nhiều chương trình quốc gia như phòng ngừa và quản lý đột quỵ, phát triển nhi khoa toàn diện, đẩy mạnh tiêm chủng phòng bệnh…

Đơn vị còn thúc đẩy hợp tác công - tư với cục, viện nghiên cứu, hợp tác chiến lược với các bệnh viện và hãng dược phẩm uy tín trong và ngoài nước hướng đến chuẩn hóa chuyên môn, lành mạnh hóa thị trường, triển khai rộng khắp các chương trình nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

6 năm bền bỉ, Long Châu đồng hành tổ chức hàng nghìn buổi khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người dân khắp mọi miền (Ảnh: Long Châu).

Nhờ mạng lưới rộng khắp, Long Châu triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ sức khoẻ đến cả vùng sâu, vùng xa và nhóm dân cư còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Từ năm 2021, các chuyến xe “Long Châu sẻ chia” đã đến nhiều địa phương khắp mọi miền trao hàng triệu ngày thuốc miễn phí, hàng trăm tấn gạo và tổ chức hàng nghìn chương trình khám, tư vấn, cấp thuốc không đồng. Tại mỗi điểm đến, đội ngũ y bác sĩ luôn đồng hành bền bỉ, tận tâm lắng nghe, hỗ trợ người dân bằng chuyên môn và cả lòng nhân ái.

Riêng trong năm 2025, Long Châu đã phối hợp với các cơ quan, cơ sở y tế triển khai hơn 200 chương trình khám bệnh miễn phí, hỗ trợ gần 30.000 người dân từ Bắc chí Nam. Bước sang năm thứ 6, chương trình tiếp tục hướng đến giảm gánh nặng đột quỵ từ sớm cho cộng đồng, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Vào những ngày tháng cả nước oằn mình chống chịu bão to, lũ dữ liên tiếp, Long Châu tiên phong phản ứng nhanh. Ở miền Trung, đơn vị đã khẩn trương hỗ trợ hơn 7 tấn thuốc, vật tư y tế và hơn 2.000 liều vaccine uốn ván cho người dân vùng “rốn lũ”. Trước đó, trong đợt bão Yagi năm 2024 tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ, chỉ trong 48 giờ, 10 tấn thuốc và thiết bị y tế đã thần tốc được chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Song song, 500.000 liều vaccine sởi được đóng góp cho Bộ Y tế tiếp tục là cam kết của Long Châu về góp phần mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tăng cường bảo vệ trẻ em trước các bệnh lây nhiễm.

Hệ thống trao tặng thuốc và vật tư y tế thiết yếu cho người dân Huế chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ (Ảnh: Long Châu).

Những cống hiến âm thầm suốt hơn nửa thập kỷ qua của Long Châu đang từng ngày kết quả ngọt. Đó chính là sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe cộng đồng, là “tấm huy chương” được đo bằng sự khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc của hàng triệu gia đình Việt.

Khát vọng nâng bước đơn vị y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực

Tại lễ trao giải Healthcare Asia Pharma Awards 2026, ông Phạm Duy Hoàng Nam - Giám đốc Tài chính, đại diện Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định: “Chuỗi chương trình “Long Châu sẻ chia” nói riêng và các hoạt động xã hội nói chung đều hướng tới hiện thực hóa sứ mệnh mà Long Châu kiên tâm theo đuổi ngay từ những ngày đầu: Bình đẳng hoá cơ hội nâng cao sức khoẻ cho người dân ở mọi lứa tuổi và vùng miền, vì một Việt Nam khỏe mạnh bền vững.

Giải thưởng lần này là động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng các sáng kiến cộng đồng, đưa những chương trình hỗ trợ sức khỏe, góp phần đẩy lùi gánh nặng bệnh tật đến nhiều địa phương hơn nữa".

Các sáng kiến vì cộng đồng là bước đi nhất quán của Long Châu trong xóa khoảng cách địa lý trong tiếp cận y tế, xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, vì dân, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Ông Hoàng Nam khẳng định, Long Châu phát huy mạng lưới gần 2.700 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng, nâng cao chuyên môn hơn 20.000 chuyên viên y tế để tiếp tục trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” vì cộng đồng (Ảnh: Long Châu).

Đây không phải lần đầu tiên Long Châu vinh danh tại các giải thưởng châu Á. Trước đó, tại Healthcare Asia Pharma Awards 2025, Long Châu là đại diện Việt Nam duy nhất đạt giải, được xướng tên trong hạng mục quan trọng "Đổi mới sáng tạo - Đột phá công nghệ của năm" (Digital Innovation of the Year), tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ, AI.

Trong năm qua, Long Châu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025; nhận huy hiệu Committed (Committed Badge) từ tổ chức quốc tế EcoVadis nhờ thực hành phát triển bền vững xuất sắc.

Được ghi nhận nhiều năm ở các giải thưởng cho thấy những nỗ lực vì người dân của Long Châu đang chạm đến cộng đồng: Một hệ thống tiên phong tại Việt Nam trong các sáng kiến bền vững, lấy con người làm trung tâm, ứng dụng công nghệ, kiên tâm kiến tạo nền tảng sống khỏe với những giá trị vượt biên giới.

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện phục vụ gần 33 triệu khách hàng (Ảnh: Long Châu).

Healthcare Asia Pharma Awards là một trong những giải thưởng y tế uy tín tại châu Á, do tạp chí Healthcare Asia khởi xướng thường niên. Giải thưởng vinh danh những doanh nghiệp xuất sắc đang định hình lại chuẩn mực của ngành dược phẩm, có sáng kiến đổi mới nổi bật, vừa thúc đẩy sự phát triển bền vững vừa đóng góp ý nghĩa cho hệ thống chăm sóc sức khỏe khu vực.