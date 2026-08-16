Loạt chuyển động mới tại Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay SpaceX của Elon Musk

VinSpace, thành viên hệ sinh thái Vingroup, ký hợp đồng với SpaceX của tỷ phú Elon Musk để đưa các vệ tinh do doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển lên quỹ đạo trong quý II/2027.

Theo thỏa thuận công bố ngày 11/8, các vệ tinh của VinSpace dự kiến được phóng theo chương trình Transporter Rideshare của SpaceX, hình thức nhiều khách hàng cùng sử dụng một chuyến phóng.

VinSpace sẽ nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành vệ tinh sau khi phóng. Trong các nhiệm vụ đầu tiên, doanh nghiệp dự kiến thử nghiệm những mô-đun vệ tinh tự phát triển, kiểm chứng công nghệ trên quỹ đạo và từng bước nâng cao năng lực làm chủ hệ thống vệ tinh. Trước đó, tháng 4, VinSpace công bố kế hoạch chế tạo và đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong năm 2027.

VinSpace muốn đưa các vệ tinh do doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển lên quỹ đạo trong quý II/2027 (Ảnh minh họa: Techgenez).

Về dài hạn, doanh nghiệp hướng tới tham gia toàn bộ chuỗi hoạt động không gian, từ thiết kế, phát triển, lắp ráp, thử nghiệm, phóng và vận hành vệ tinh đến phát triển dữ liệu viễn thám và các sản phẩm, dịch vụ thương mại.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đổi logo

Vingroup vừa công bố thay đổi nhận diện logo nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập. Logo mới vẫn giữ biểu tượng cánh chim Việt, trong khi 5 ngôi sao được chuyển lên phía trên, tạo điểm khác biệt so với thiết kế trước.

Theo Vingroup, 5 ngôi sao tiếp tục gắn với tiêu chuẩn chất lượng 5 sao, đồng thời thể hiện định hướng vươn tới những mục tiêu mới. Ngôi sao lớn nhất, nằm ở vị trí cao nhất, tượng trưng cho các mục tiêu mà tập đoàn hướng tới.

Thay đổi trong logo Vingroup (Ảnh chụp màn hình).

Việc thay đổi nhận diện diễn ra trong bối cảnh cơ cấu hoạt động của Vingroup có nhiều chuyển dịch. Từ các lĩnh vực truyền thống như bất động sản, du lịch và dịch vụ, tập đoàn đang mở rộng sang công nghiệp - công nghệ, hạ tầng, năng lượng, xe điện, sản xuất, công nghệ và gần đây là lĩnh vực không gian.

Chính thức thành lập Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Từ ngày 11/8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 27/3, Thủ tướng phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 theo định hướng mô hình tập đoàn.

Tên tiếng Anh của doanh nghiệp mới là Vietnam National Railway Group, viết tắt VNR. Tập đoàn kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo định hướng, VNR hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế đa ngành, với các lĩnh vực cốt lõi gồm vận tải đường sắt, xây dựng và bảo trì, công nghiệp và dịch vụ đường sắt.

Loạt lãnh đạo 9X liên tiếp lộ diện tại các tập đoàn nghìn tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp lớn gần đây bổ nhiệm lãnh đạo thế hệ 9X, trong đó có các vị trí Chủ tịch tại Saigon Glory, VinFast, Tập đoàn PC1 và Vietravel Airlines.

Bà Lê Nguyễn Ngọc Trân (sinh năm 1993) vừa được bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Saigon Glory, thay ông Hồ Thanh Bảo. Bà đồng thời là người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp 23.000 tỷ đồng tại doanh nghiệp này. Saigon Glory là chủ đầu tư dự án One Central HCM tại khu tứ giác Bến Thành, TPHCM.

Tại Tập đoàn PC1, bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ cuối tháng 7, thay ông Trịnh Văn Tuấn. Bà Linh gia nhập PC1 từ tháng 4 và từng làm việc tại KPMG, Chứng khoán Vietcap.

Tân chủ tịch PC1 (Ảnh: PC1).

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993), con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giữ chức Chủ tịch VinFast từ ngày 23/5, thay bà Lê Thị Thu Thủy.

Trước đó, ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995), con trai ông Đỗ Quang Hiển, được bầu làm Chủ tịch Vietravel Airlines từ tháng 4/2025.

Chủ đầu tư sân bay Long Thành bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa bổ nhiệm ông Vũ Phạm Nguyên An và ông Tô Tử Hà làm Phó Tổng Giám đốc, trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư và khai thác hạ tầng hàng không.

Theo Quyết định số 448/QĐ-HĐQT, ông Vũ Phạm Nguyên An được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc ACV. Trước đó, ông An giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cùng ngày, theo Quyết định số 450/QĐ-HĐQT, ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc ACV. Cả hai quyết định đều có hiệu lực từ ngày 10/8.

Thêm một tỷ phú Việt bắt tay với hệ sinh thái SpaceX của Elon Musk

Không chỉ VinSpace, trong lĩnh vực hàng không, Vietjet Air cũng đã hợp tác với SpaceX thông qua dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm, Vietjet ký hợp đồng cung cấp Internet trên tàu bay với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam ngày 20/5. Trước đó, trong năm 2025, hãng cho biết đã đàm phán với SpaceX và một số nhà cung cấp giải pháp Internet trên máy bay để phục vụ đội bay.

Mới đây, Hội đồng quản trị Vietjet thông qua chủ trương góp thêm 250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Galaxy Pay, nâng tổng vốn góp tại doanh nghiệp này từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, khoản vốn bổ sung được sử dụng để đầu tư hệ thống Internet vệ tinh Starlink, phục vụ hoạt động của hãng. Vietjet hiện sở hữu 100% vốn tại Galaxy Pay.