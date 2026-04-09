Kiểm tra thuế 302 doanh nghiệp thu trên 1.000 tỷ đồng nhưng liên tục báo lỗ

Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1927 yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý, đẩy mạnh kiểm tra đối với nhóm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng, nhằm phát hiện kịp thời hành vi gian lận, trốn thuế và đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan thuế trực thuộc về việc tăng cường kiểm tra và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.

Trong đó, 302 doanh nghiệp vào danh sách theo dõi, kiểm tra thuế thuộc các địa bàn TPHCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai, Phú Thọ...

Tại Hà Nội, cơ quan thuế sẽ kiểm tra Công ty TNHH TOTO Việt Nam, Công ty liên doanh TNHH KFC Việt Nam, Công ty cổ phần Ô tô Thành An, Công ty TNHH bất động sản Minh Tân Hà Nội, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội...

Tại TPHCM, hàng loạt thương hiệu tên tuổi lớn như Công ty cổ phần Be Group, Công ty TNHH Lotteria Việt Nam, Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam, Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim, Công ty cổ phần Tập đoàn VNG, Công ty TNHH Petro - SG, Công ty TNHH Thép Tung - Ho Việt Nam, Công ty TNHH Bia Anheuser-Busch Inbev Việt Nam... vào danh sách kiểm tra thuế.

Tại Đồng Nai, cơ quan thuế sẽ lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra thuế Công ty TNHH Hoá chất chất dẻo Vina, Công ty CP Tập đoàn Pegas, Công ty CP Tập đoàn PELIO, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam...

Kiểm tra giao dịch tiền (Ảnh: Thành Đông).

Ngày 31/3 là hạn chót quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Rà soát dữ liệu kê khai của doanh nghiệp trên cả nước cho thấy hơn 400 đơn vị có doanh thu hàng năm từ 1.000 tỷ đồng trở lên nhưng nhiều năm liên tiếp kê khai lỗ hoặc chỉ báo lãi ở mức rất thấp.

Trong quá trình kiểm tra doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tập trung vào một số nội dung trọng điểm.

Thứ nhất là cần kiểm tra tính hợp lý của doanh thu, chi phí, lợi nhuận, đặc biệt là các khoản chi phí lớn, bất thường; so sánh biến động doanh thu với chi phí đầu vào tương ứng và đối chiếu với hồ sơ, tài liệu liên quan.

Thứ 2 là kiểm tra thời điểm ghi nhận doanh thu và thuế giá trị gia tăng đầu ra, đảm bảo đúng kỳ hạch toán, kê khai; tránh tình trạng ghi nhận thiếu hoặc kê khai khống.

Ngoài ra là việc rà soát kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào - đầu ra, kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo hợp lệ, đúng kỳ kê khai; kiểm tra các khoản chi phí giá vốn, chi phí quản lý, chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cục Thuế lưu ý các khoản chi phí lãi vay nội bộ, chi phí dịch vụ nội bộ trong tập đoàn như dịch vụ trung tâm, kỹ thuật, hỗ trợ quản lý, bản quyền, nhượng quyền thương mại… nhằm đảm bảo phù hợp với bản chất giao dịch độc lập và có liên quan đến việc tạo doanh thu, thu nhập.

Các đơn vị rà soát kỹ các hợp đồng mua - bán hàng hóa với các bên có quan hệ liên kết, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc độc lập trong xác định giá mua, giá bán.

Theo kế hoạch, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Thuế các tỉnh, thành phố phải triển khai ngay trong tháng 4 và hoàn thành kiểm tra chuyên đề chậm nhất trong tháng 12.

Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Cục Thuế kế hoạch triển khai kiểm tra từng doanh nghiệp trong tháng 4; định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ và tổng hợp kết quả thực hiện chuyên đề vào tháng 12.

Trong báo cáo kết quả, cần nêu rõ số thuế truy thu, số tiền phạt; đánh giá các hành vi vi phạm phổ biến của doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, tỷ suất lợi nhuận thấp đồng thời nhận xét, đánh giá công tác quản lý thuế, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, chính sách phù hợp.