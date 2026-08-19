Khách TPHCM hào hứng ăn hàu miễn phí, mua hải sản giá sỉ tại Vietfish 2026

Sáng 19/8, Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam (Vietfish 2026) do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức chính thức diễn ra tại TPHCM, thu hút hàng nghìn người tham quan, trải nghiệm sản phẩm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, nhiều doanh nghiệp thủy sản cũng đưa ra các chương trình ưu đãi để thu hút khách tham quan như ăn thử miễn phí, mua 1 tặng 1 hoặc bán lẻ với giá sỉ.

Tại gian hàng Công ty cổ phần Thủy sản BNA Ba Chẽ, khá đông khách dừng lại dùng thử các sản phẩm hàu Quảng Ninh. Đáng chú ý, doanh nghiệp cho khách ăn thử miễn phí trong cả 3 ngày diễn ra Vietfish.

Ông Nguyễn Ngọc Ấm, Giám đốc công ty, cho biết doanh nghiệp mang 5 dòng sản phẩm hàu đến triển lãm, trong đó có hàu sashimi. "Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp muốn khách trực tiếp thưởng thức và tự đánh giá chất lượng", ông Ấm nói.

Vietfish 2026 thu hút hàng nghìn khách tham quan và trải nghiệm (Video: Lê Tỉnh).

Tại gian hàng Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Thuận, doanh nghiệp triển khai chương trình mua 1 tặng 1 đối với một số sản phẩm như chả giò tôm thịt, chả giò rau, chả mực tôm cốm và trứng cút bách hoa.

Bà Bảo Trâm, đại diện doanh nghiệp, cho biết đây là chương trình ưu đãi chỉ được áp dụng tại Vietfish. “Ngoài các sản phẩm khuyến mãi, khách tham quan còn được dùng thử cá ghim khô ăn liền, sashimi mực và chả giò cá chẽm”, bà Bảo Trâm chia sẻ.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Sài Thành Foods lựa chọn cách tiếp cận khác khi đưa giá bán lẻ tại triển lãm về mức tương đương giá sỉ, thấp hơn khoảng 20% so với giá thông thường.

Ông Nguyễn Khắc Hoài Vũ, đại diện doanh nghiệp, cho biết gian hàng đang giới thiệu nhiều mặt hàng như cá bò da, tôm, cá cơm trắng, há cảo, xíu mại... Đây là những sản phẩm doanh nghiệp đang phân phối qua nhiều kênh, từ nhà hàng, khách sạn, bán sỉ, thương mại đến xuất nhập khẩu. Trong đó, cá cơm trắng là một trong những mặt hàng được xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Theo ông Vũ, trong những tháng cuối năm, doanh nghiệp dự kiến tăng sản lượng xuất khẩu khoảng 30% so với kế hoạch năm.

Về thị trường, ông Nguyễn Ngọc Ấm cho rằng cả thị trường trong nước và xuất khẩu còn nhiều dư địa, nhưng doanh nghiệp cần chú trọng nâng chất lượng sản phẩm, đầu tư chế biến và minh bạch về giá thành, nguồn gốc, chất lượng để tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Với dân số đông, trẻ, thị trường nội địa là dư địa lớn mà doanh nghiệp thủy sản cần khai thác mạnh hơn, bên cạnh việc duy trì các thị trường xuất khẩu.

Khách tham quan dùng thử chả cá (Ảnh: Lê Tỉnh).

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu thủy sản toàn ngành đạt 5,76 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu tiếp tục phục hồi, Vietfish 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối giao thương cho doanh nghiệp trong nửa cuối năm, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả năm tiến gần mốc 12 tỷ USD.