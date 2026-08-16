Jeff Bezos hào hứng trở lại ghế CEO, đặt cược lớn chưa từng có vào AI

5 năm sau khi rời ghế CEO tập đoàn thương mại điện tử Amazon, tỷ phú Jeff Bezos đã chính thức quay lại thương trường với vai trò điều hành cao nhất. Ở tuổi 62, nhà sáng lập Amazon đảm nhận vị trí đồng CEO tại startup trí tuệ nhân tạo (AI) Prometheus, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp quản trị của mình.

Chia sẻ trên đài CNBC, Jeff Bezos ví trải nghiệm điều hành trở lại như "niềm vui kiểu 2". "Đó là kiểu niềm vui mà chỉ sau khi leo núi xong, bạn mới thấy nó thực sự thú vị. Đây là công việc rất vất vả, nhưng là sự vất vả hoàn toàn đáng giá", ông bộc bạch.

Jeff Bezos đã trở lại với công việc mà ông từng rời bỏ cách đây 5 năm: trực tiếp điều hành một doanh nghiệp (Ảnh: Getty).

Màn tái xuất ngược dòng xu hướng

Quyết định tái xuất của Jeff Bezos tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với làn sóng thoái lui của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu. Thời gian qua, không ít CEO kỳ cựu đã chọn rút lui vì cho rằng sự phát triển quá nhanh của AI đòi hỏi một thế hệ lãnh đạo mới. Cựu CEO Walmart Doug McMillon từng chia sẻ việc chuyển dịch sang thương mại tự động hóa và mua sắm tích hợp AI là lý do ông chọn rời vị trí vì khó có thể theo đuổi trọn vẹn cả chặng đường chuyển đổi.

Trái lại, Jeff Bezos chọn dấn thân trực tiếp vào tâm điểm của làn sóng công nghệ. Ban đầu, ông chỉ tham gia Prometheus với tư cách nhà đầu tư vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, tiềm năng của dự án đã thôi thúc ông đổi ý. "Tôi nhận thấy mình không thể chỉ đứng bên lề nhìn ngắm mà phải tham gia toàn lực", Bezos nhấn mạnh.

Tại Prometheus, Jeff Bezos cùng nhà đồng sáng lập Vik Bajaj - cựu lãnh đạo tại Alphabet và giáo sư Đại học Stanford - cùng giữ vị trí đồng CEO. Hai nhà lãnh đạo không phân chia ranh giới quản lý cứng nhắc mà cùng thảo luận nhiều lần mỗi ngày để đưa ra các quyết định chiến lược cho doanh nghiệp.

Đặt cược vào thị trường 70.000 tỷ USD

Không tập trung vào các mô hình ngôn ngữ hay AI ảo đơn thuần, Prometheus theo đuổi mục tiêu xây dựng "kỹ sư AI tổng quát" nhằm phục vụ thế giới vật lý. Công nghệ này hỗ trợ rút ngắn thời gian từ khâu phát minh đến khi sản xuất thực tế các sản phẩm công nghiệp nặng như vi mạch, động cơ máy bay, pin mặt trời và dược phẩm.

Theo tính toán của Jeff Bezos, thị trường mà Prometheus hướng tới chính là "nền kinh tế vật lý", khu vực chiếm tới 60% GDP toàn cầu, tương đương quy mô khoảng 70.000 tỷ USD. Tỷ phú người Mỹ tin rằng phát minh chính là cội nguồn tạo nên sự thịnh vượng của các nền văn minh, và AI thế hệ mới sẽ là động lực đẩy nhanh vòng lặp phát minh đó.

Tiềm năng khổng lồ này nhanh chóng tạo nên cơn sốt vốn. Sau khi ra mắt vào tháng 11/2025 với 6,2 tỷ USD, Prometheus vừa huy động thành công thêm 12 tỷ USD trong vòng Series B, đưa mức định giá của startup này chạm mốc 41 tỷ USD với tổng vốn huy động vượt 18 tỷ USD.

Đầu tư vào hàng loạt startup AI tiềm năng

Theo 247wallst, Bezos hiện dành phần lớn quỹ thời gian cho Prometheus, bên cạnh việc cố vấn cho mảng AI tại Amazon (nơi mảng điện toán đám mây AWS vừa đạt doanh thu quý I/2026 lên tới 38 tỷ USD) và công ty hàng không vũ trụ Blue Origin.

Theo dữ liệu từ Fintrx, văn phòng đầu tư gia đình Bezos Expeditions đã trở thành tên tuổi hoạt động tích cực nhất năm 2026 với 8 khoản rót vốn trực tiếp. Riêng trong tháng 6, đơn vị này đã tham gia đồng dẫn đầu và đầu tư vào hàng loạt startup AI tiềm năng như CuspAI, Flourish, Generalist và General Intuition.

Trước những lo ngại về nguy cơ bong bóng AI trên thị trường tài chính, Jeff Bezos tỏ ra rất lạc quan. Ông cho rằng làn sóng đầu tư mạnh mẽ hiện nay sẽ sàng lọc và giữ lại những giá trị cốt lõi dài hạn: "Dù có bong bóng, các khoản đầu tư thành công sau cùng vẫn sẽ tạo ra giá trị vượt trội để bù đắp cho những thất bại".

Tỷ phú 62 tuổi nhận định AI sẽ thúc đẩy năng suất xã hội nhảy vọt, mở ra kỷ nguyên mới cho nền kinh tế thay vì tạo ra khủng hoảng việc làm như nhiều lo ngại.