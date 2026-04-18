Hội nghị Khách hàng Kalpen Việt Nam 2026: Kết nối giá trị, kiến tạo kỷ nguyên mới

Chương trình quy tụ hơn 350 đại biểu đại diện cho các nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc, thể hiện định hướng gắn kết chặt chẽ với hệ thống đối tác, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển bền vững của thương hiệu gia dụng chất lượng cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Hội nghị Khách hàng Kalpen Việt Nam 2026 tại Vũng Tàu (Ảnh: Kalpen Việt Nam).

Tri ân hệ thống phân phối hơn 3.000 điểm bán trên toàn quốc

Theo ông Vũ Minh Tuân - Tổng giám đốc Kalpen Việt Nam - tính đến hết quý I, doanh nghiệp đã hợp tác với hơn 40 nhà phân phối chiến lược, cùng mạng lưới hơn 3.000 đại lý và điểm bán lẻ trên cả nước.

Trong giai đoạn tới, Kalpen định hướng mở rộng quy mô song song với nâng cao chất lượng hệ thống phân phối thông qua các chính sách hỗ trợ, đào tạo và đồng hành kinh doanh. Mục tiêu là xây dựng nền tảng hợp tác dài hạn, hiệu quả và bền vững với các đối tác.

Hai điểm đến - Một thông điệp xuyên suốt

Chuỗi hội nghị năm nay được tổ chức tại hai địa danh: thủ phủ du lịch biển Vũng Tàu và vùng cao Tây Bắc hùng vĩ.

Tại Sa Pa, chương trình gây ấn tượng với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao cùng hoạt động giao lưu đặc trưng.

Trong khi đó, hội nghị tại Vũng Tàu diễn ra trong không gian trang trọng mà gần gũi, tạo điều kiện cho các đại biểu trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Dù ở hai địa điểm khác nhau, chuỗi hội nghị vẫn xoay quanh thông điệp cốt lõi: kết nối giá trị để kiến tạo kỷ nguyên mới.

Hội nghị Khách hàng Kalpen Việt Nam 2026 tại Sa Pa (Ảnh: Kalpen Việt Nam).

Diễn đàn chia sẻ chiến lược

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tri ân, hội nghị còn là diễn đàn đối thoại giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối. Tại đây, Kalpen Việt Nam đã cập nhật định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, nơi chất lượng vượt trội tiếp tục là kim chỉ nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Trường Khánh - Cố vấn chiến lược cao cấp Kalpen Việt Nam - chia sẻ: “Kỷ nguyên mới của Kalpen là sự giao thoa giữa tiêu chuẩn chất lượng khắt khe và sự thấu hiểu sâu sắc thói quen người Việt. Chúng tôi hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời duy trì nguyên tắc minh bạch và tử tế trong mọi hoạt động”.

Ông Đỗ Trường Khánh - Cố vấn chiến lược cao cấp Kalpen - phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Kalpen Việt Nam).

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc nhiều sản phẩm của hãng đạt chứng nhận TÜV Rheinland (Đức) và SGS Switzerland (Thuỵ Sĩ) không chỉ là cam kết về mặt kỹ thuật mà còn là sự bảo chứng cho uy tín thương hiệu.

Trong thời gian tới, Kalpen sẽ tiếp tục đầu tư vào cải tiến sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu vận hành để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Từ phía đối tác, nhiều ý kiến thẳng thắn đã được chia sẻ xoay quanh thực tế kinh doanh và kỳ vọng đối với thương hiệu.

Đại diện một nhà phân phối cho biết: "Điều khiến chúng tôi gắn bó với Kalpen không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở cách doanh nghiệp lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn cụ thể tại từng địa phương. Sự minh bạch trong chính sách, tinh thần đối thoại cởi mở và cam kết hỗ trợ kịp thời là nền tảng để chúng tôi yên tâm đồng hành lâu dài".

Đại diện nhà phân phối và đại lý phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Kalpen Việt Nam).

Những chia sẻ này tiếp tục khẳng định định hướng nhất quán của Kalpen trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác dựa trên niềm tin và giá trị bền vững.

Khép lại Hội nghị Khách hàng 2026 - Mở ra hành trình phát triển bền vững

Chuỗi Hội nghị Khách hàng Kalpen Việt Nam 2026 khép lại với nhiều dấu ấn, được đánh giá là bước đi quan trọng trong việc củng cố quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối.

Tinh thần “Kết nối giá trị, Kiến tạo kỷ nguyên mới” (Ảnh: Kalpen Việt Nam).

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, việc duy trì kết nối, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ được xem là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Thông qua chuỗi sự kiện lần này, Kalpen không chỉ nhấn mạnh định hướng chiến lược mà còn tái khẳng định cam kết đồng hành cùng đối tác và khách hàng trên hành trình phía trước.

