Hé lộ siêu mỏ dầu vừa được Iraq phát hiện

Iraq vừa công bố phát hiện một mỏ dầu quy mô lớn tại tỉnh Najaf, khu vực phía Nam nước này và giáp biên giới Ả-Rập Xê-Út. Giới chức Baghdad đánh giá đây là một trong những phát hiện năng lượng quan trọng nhất của Iraq trong nhiều năm trở lại đây, có thể tạo thêm động lực cho ngành dầu khí giữa bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Theo ước tính sơ bộ, riêng một khu vực thăm dò tại mỏ mới đã có thể chứa hơn 8,8 tỷ thùng dầu thô. Iraq vốn đã là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn thứ 5 thế giới, với khoảng 145 tỷ thùng, tương đương 17% tổng trữ lượng dầu của Trung Đông và gần 9% toàn cầu, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Mỏ dầu mới mang tên khối Qurnain, nằm ở Tây Nam Iraq thuộc tỉnh Najaf, cách thủ đô Baghdad khoảng 180km và tiếp giáp biên giới Iraq - Saudi Arabia. Với diện tích hơn 8.700km2, Qurnain được đánh giá là một trong những khu vực giàu tiềm năng dầu khí nhất tại Iraq hiện nay.

Theo kết quả khoan thử nghiệm tại giếng Shams-11, các kỹ sư đã phát hiện dầu thô nhẹ với sản lượng khai thác ban đầu đạt khoảng 3.248 thùng/ngày.

Thông tin được công bố sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdul Ghani và đại diện công ty ZhenHua Oil của Trung Quốc. Hai bên đã thảo luận về tiến độ thăm dò cũng như các giải pháp công nghệ nhằm đẩy nhanh quá trình đưa mỏ dầu mới vào khai thác thương mại.

Một cơ sở sản xuất dầu mỏ tại Basra, Iraq (Ảnh: Reuters).

Hiện ZhenHua Oil, thông qua công ty con Qurnain Petroleum Limited, là đơn vị vận hành chính các hoạt động khảo sát địa chấn và khoan thăm dò tại khối Qurnain. Doanh nghiệp này cũng đã trình kế hoạch đầu tư tăng tốc nhằm sớm đưa mỏ dầu vào khai thác quy mô lớn.

Phát hiện mới diễn ra trong bối cảnh ngành dầu khí Iraq chịu nhiều sức ép do căng thẳng Mỹ - Iran và những rủi ro an ninh tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của khu vực Trung Đông.

Trước khi xung đột leo thang, Iraq sản xuất khoảng 4,5 triệu thùng dầu/ngày, là nhà sản xuất lớn thứ ba trong OPEC và xuất khẩu khoảng 3,5 triệu thùng/ngày, trong đó gần 90% đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, theo số liệu từ Bộ Dầu mỏ Iraq, xuất khẩu dầu của nước này trong tháng 3 chỉ còn khoảng 18,6 triệu thùng, mang về 1,96 tỷ USD doanh thu, giảm mạnh so với tháng trước đó khi Iraq xuất khẩu hơn 99 triệu thùng dầu và thu về 6,81 tỷ USD.

Để giảm phụ thuộc vào tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, Iraq đang thúc đẩy dự án xây dựng đường ống dẫn dầu chiến lược nối từ tỉnh Basra ở miền Nam tới thành phố Haditha gần biên giới Syria. Dự án này được kỳ vọng có thể đạt công suất vận chuyển khoảng 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày.