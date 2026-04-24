HDBank báo tin tích cực quý I, đặt nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Kết quả quý I khởi sắc

Tại đại hội, AHLĐ - GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Nhà đầu tư chiến lược, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank - cho biết HDBank đã cơ bản vượt các chỉ tiêu kinh doanh trong quý I/2026 theo kế hoạch đề ra. Dù chưa công bố số liệu chi tiết, lãnh đạo ngân hàng đánh giá đây là tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm, tạo nền tảng thuận lợi cho cả năm tài chính.

AHLĐ - GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Nhà đầu tư chiến lược, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Nhìn lại năm 2025, Ban lãnh đạo HDBank cho biết đây là giai đoạn gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của đất nước, đồng thời cũng là năm ngân hàng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng khi hoàn thành và vượt toàn bộ chỉ tiêu được giao. HDBank đạt bước tiến rõ rệt về quy mô, hiệu quả hoạt động và định hướng quốc tế, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình định chế tài chính toàn diện, mở rộng hệ sinh thái và dư địa tăng trưởng.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch HĐQT Kim Byoungho nhấn mạnh HDBank đã vượt qua bối cảnh nhiều biến động của kinh tế toàn cầu và trong nước để duy trì đà tăng trưởng. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 21.300 tỷ đồng, hiệu quả hoạt động thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, đồng thời củng cố vững chắc nền tảng tài chính.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, HDBank cũng thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó có kế hoạch nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm trong hệ thống ngân hàng.

Đại hội năm nay được xem là cột mốc quan trọng nhằm tổng kết hoạt động, định hình chiến lược cho năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo. Cổ đông sẽ xem xét nhiều nội dung trọng yếu như kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận 2025 và các tờ trình liên quan.

Chiến lược 2026: Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Lãnh đạo ngân hàng cho biết các nghị quyết của đại hội sẽ là cơ sở để HDBank bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới tăng trưởng bền vững, nâng cao chất lượng lợi nhuận và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.

Chủ tịch HĐQT Kim Byoungho nhấn mạnh HDBank đã vượt nhiều biến động của kinh tế toàn cầu và trong nước để duy trì đà tăng trưởng (Ảnh: Nam Anh).

Một điểm nhấn được lãnh đạo HDBank đề cập là yếu tố quốc tế trong cơ cấu quản trị. Ngân hàng hiện có Chủ tịch HĐQT là doanh nhân nước ngoài với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, góp phần đưa các chuẩn mực quản trị quốc tế vào điều hành và nâng cao vị thế trên thị trường vốn.

HDBank cũng tập trung phát triển hệ sinh thái tài chính tích hợp với các trụ cột gồm ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và ngân hàng số. Trong đó, một số cấu phần mới được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Trong năm 2026, HDBank định hướng phát triển theo các trụ cột: tối ưu chi phí vốn, nâng cao chất lượng tín dụng; đẩy mạnh thu nhập ngoài lãi và dịch vụ tài chính số; tăng tốc chuyển đổi số và mô hình ngân hàng tích hợp; đồng thời mở rộng hoạt động quốc tế, kết nối dòng vốn toàn cầu và đa dạng hóa nguồn thu.

Với nền tảng tài chính ổn định, hiệu quả sinh lời cao và chiến lược rõ ràng, HDBank đặt mục tiêu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới theo hướng mở rộng quy mô có kiểm soát, nâng cao chất lượng lợi nhuận và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu về tăng trưởng, hiệu quả và quản trị tại Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế và mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.