Hãng bay của đại gia Nguyễn Đức Chi tuyển tiếp viên, thu nhập 42 triệu đồng

Theo thông báo, hãng đang tìm kiếm nhân sự cho các vị trí gồm tiếp viên trưởng, tiếp viên cao cấp và tiếp viên. Mức thu nhập tương ứng được công bố là 42 triệu đồng/tháng đối với tiếp viên trưởng, 32 triệu đồng/tháng với tiếp viên cao cấp và 28 triệu đồng/tháng đối với tiếp viên thông thường.

Trước đó, hãng hàng không này cũng đã công bố kế hoạch tuyển dụng phi công cho dòng máy bay thân rộng Airbus A330. Mức thu nhập dành cho giám định viên bay (DPE) có thể là 12.000 USD/tháng đối với phi công nước ngoài, hoặc khoảng 280 triệu đồng/tháng với phi công trong nước. Cơ trưởng được trả khoảng 10.000 USD/tháng (tương đương 227 triệu đồng), trong khi cơ phó nhận khoảng 6.000 USD/tháng đối với nhân sự nước ngoài và khoảng 124 triệu đồng/tháng nếu là người Việt Nam.

Hãng hàng không Crystal Bay Airlines của ông Nguyễn Đức Chi (Minh họa: IT)

Crystal Bay Airlines là tân binh trong lĩnh vực khai thác hàng không. Hãng hàng không này được thành lập vào cuối năm 2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông sáng lập, Công ty cổ phần Tập đoàn Du lịch Crystal Bay nắm cổ phần chi phối với 282 tỷ đồng, tương đương 94% vốn. Ông Nguyễn Đức Chi góp 15 tỷ đồng (5%), trong khi ông Bùi Tường Chi sở hữu 1% vốn còn lại.

Ông Nguyễn Đức Chi được biết đến là một đại gia trong nhóm đại gia Việt từ Đông Âu tương đối kín tiếng.

Việc gia nhập vào ngành hàng không của đại gia kín tiếng này không quá khó hiểu, khi Tập đoàn Du lịch Crystal Bay được biết đến là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành, nghỉ dưỡng và đầu tư bất động sản du lịch.

Ghi nhận trên website công ty cho thấy từ khoảng năm 2022, Tập đoàn Du lịch Crystal Bay đã tham gia vào mảng vận tải hàng không phục vụ du lịch thông qua việc tổ chức và khai thác các đường bay charter (bay thuê chuyến) quốc tế đưa khách tới Việt Nam, đặc biệt là các điểm đến như Cam Ranh và Phú Quốc. Năm 2023, Crystal Bay đã thành lập Công ty TNHH Crystal Bay Tour để xây dựng phần mềm bán vé máy bay, tour du lịch...

Chưa kể, hàng không Việt Nam đang là “miếng bánh” màu mỡ, trong đó Luật Hàng không mới với nhiều cơ chế, quy định mới kỳ vọng sẽ tạo động lực cho thị trường phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Dù tham gia mảng du lịch, hàng không từ sớm, song hệ sinh thái Crystal Bay theo số liệu công bố đang kinh doanh không hiệu quả.

Trong đó, riêng Công ty cổ phần Crystal Bay, theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 đã phát hành ra công chúng, doanh nghiệp đang thua lỗ hơn 41 tỷ đồng, tổng lỗ lũy kế lên gần 65 tỷ đồng. Năm 2024, công ty lỗ 109 tỷ đồng; năm 2023 có lãi 101 tỷ đồng; năm 2022 lỗ 94 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, vốn chủ sở hữu đạt 1.582 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả lên tới 5.440 tỷ đồng, tương đương 3,44 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm 2.287 tỷ đồng.

Kiểm toán A&C đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến 2 dự án Rocko Bay Resort và Sailing Ninh Chữ Bay - các dự án đã bị thu hồi, nhưng ảnh hưởng tài chính chưa được đánh giá đầy đủ.

Một đơn vị khác mới thành lập trong hệ sinh thái cũng đang kinh doanh thua lỗ. Cụ thể, Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận năm qua lỗ sau thuế 16,7 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ hơn 10 tỷ đồng của năm 2024.

Lỗ lũy kế của công ty tại cuối năm qua đã lên tới 298 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Sunbay Ninh Thuận đạt 473 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả đạt 3.775 tỷ đồng, cao gấp khoảng 8 lần vốn chủ sở hữu.