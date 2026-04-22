Hãng bay châu Á siết chuyến, đường bay châu Âu “nóng” lên từng ngày

Sau "cú sốc" giá nhiên liệu, nhiều hãng hàng không châu Á nhanh chóng chuyển sang trạng thái “phòng thủ” khi tăng phụ thu, giảm tần suất và tối ưu mạng bay.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), Cathay Pacific dự kiến hủy gần 2% tổng số chuyến bay chở khách từ giữa tháng 5 đến hết tháng 6, chủ yếu ở các tuyến khu vực. Đồng thời, Cathay áp dụng phụ thu nhiên liệu tăng mạnh từ đầu tháng 4 để bù đắp chi phí. Hãng bay giá rẻ HK Express cũng cắt khoảng 6% chuyến bay trong cùng giai đoạn.

Làn sóng thắt chặt lan rộng khắp châu Á. Tại Hàn Quốc, Asiana Airlines lên kế hoạch giảm chuyến trong mùa cao điểm hè nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

Đáng chú ý, các hãng Thái Lan cũng điều chỉnh rất mạnh tay. Thai Lion Air tạm dừng đường bay Bangkok - Seoul (Incheon) đến hết tháng 9, Nok Air ngừng tuyến Chiang Mai - Udon Thani.

Ở phân khúc giá rẻ, Thai AirAsia cắt loạt đường bay quốc tế, đồng thời thu hẹp nhiều tuyến nội địa và khu vực. Thai AirAsia cũng tạm dừng các chuyến bay đường dài từ Bangkok đến Thượng Hải và Riyadh.

Song song với đó các hãng cũng đẩy giá vé tăng cao. Thai Airways đã áp dụng phụ thu nhiên liệu khoảng 10% từ đầu tháng 4, phản ánh áp lực chi phí ngày càng lớn.

Sân bay Dubai giữa lúc Trung Đông đóng cửa không phận (Ảnh: AP).

Trái ngược với xu hướng thu hẹp, các tuyến bay giữa châu Á và châu Âu lại chứng kiến nhu cầu tăng vọt, chủ yếu do khách tránh trung chuyển qua Trung Đông - khu vực đang chịu tác động của bất ổn địa chính trị.

Các hãng lớn như Cathay Pacific, Singapore Airlines, Korean Air hay Qantas đều ghi nhận kết quả tích cực trên các đường bay châu Âu trong tháng 3, bất chấp chi phí nhiên liệu tăng. Một số hãng thậm chí phải tăng chuyến, nâng tải để đáp ứng nhu cầu.

Singapore Airlines cho biết hệ số ghế trên các chuyến bay châu Âu vượt 93%, tăng mạnh so với cùng kỳ. Korean Air ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý I/2026 tăng 47,3%, với doanh thu hành khách từ châu Âu tăng 18%.

Sự dịch chuyển này đang tái định hình bản đồ trung chuyển hàng không. Khi các điểm trung chuyển tại Trung Đông suy yếu tạm thời, những điểm trung chuyển tại châu Á như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Tokyo hay đặc biệt là Seoul nổi lên như lựa chọn thay thế, nhờ vị trí địa lý thuận lợi và mạng bay rộng.

Trong khi đó, áp lực gia tăng đối với các hãng hàng không vùng Vịnh như Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways. Dù công suất bay đã phục hồi lên khoảng 60% so với trước xung đột, các hãng này vẫn đối mặt với nhiều rào cản, bao gồm khuyến cáo hạn chế quá cảnh tại khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu.

Nhiên liệu bay của châu Âu phụ thuộc lớn vào nhập khẩu từ Trung Đông trong bối cảnh năng lực lọc dầu nội khối gần như đã chạm trần.

Theo cảnh báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nếu tình trạng phong tỏa hoặc hạn chế lưu thông tại eo biển Hormuz kéo dài, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế tại châu Âu có thể sớm bị hủy do thiếu nhiên liệu.

Châu Âu hiện phụ thuộc khoảng 75% vào nguồn nhập khẩu nhiên liệu hàng không từ Trung Đông, khiến khu vực đặc biệt dễ tổn thương trước các cú sốc nguồn cung. Giá nhiên liệu đã tăng hơn gấp đôi, gây sức ép lớn lên các hãng bay.

Việc hủy chuyến trên diện rộng có thể ảnh hưởng đến hàng triệu hành khách, đẩy giá vé tăng cao và gây tác động dây chuyền tới ngành du lịch, dịch vụ cũng như chuỗi cung ứng liên quan.

Theo các chuyên gia, xu hướng dịch chuyển lưu lượng sang các tuyến Á - Âu và mặt bằng giá vé cao có thể kéo dài thêm 6-12 tháng, ngay cả khi xung đột hạ nhiệt, do tâm lý thận trọng của hành khách vẫn chưa sớm biến mất.