Hà Nội tính hỗ trợ tới 6 triệu đồng cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, áp dụng từ 2026-2030.

Theo dự thảo, hộ gia đình lắp điện mặt trời có công suất từ 1kWp trở lên được hỗ trợ 1 triệu đồng/kWp, nhưng tối đa 3 triệu đồng mỗi hộ.

Trường hợp lắp đồng bộ hệ thống lưu trữ điện (BESS) từ 2kWh trở lên, hộ gia đình được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/kWh, tối đa 3 triệu đồng. Như vậy, mức hỗ trợ tối đa cho cả hệ thống điện mặt trời và lưu trữ điện là 6 triệu đồng/hộ.

Để được hỗ trợ, hệ thống phải hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành sau khi nghị quyết có hiệu lực. Hộ dân cũng phải đáp ứng các quy định về phát triển nguồn điện, đồng thời cam kết sử dụng hệ thống đúng mục đích trong ít nhất 3 năm.

Mỗi nhà ở riêng lẻ chỉ được hỗ trợ một lần trong thời gian nghị quyết có hiệu lực. Kinh phí được lấy từ ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Theo dự thảo, UBND cấp xã là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, còn Chủ tịch UBND cấp xã quyết định phê duyệt và thu hồi kinh phí hỗ trợ. Tổng thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và chuyển tiền hỗ trợ không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của một hộ dân ở TPHCM (Ảnh: Nhật Quang).

Hộ dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của thành phố và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Dự thảo cũng quy định thu hồi toàn bộ kinh phí đã hỗ trợ nếu hộ dân tự ý tháo dỡ hệ thống trước thời hạn cam kết 3 năm, sử dụng hồ sơ giả để trục lợi hoặc sử dụng hệ thống sai mục đích, vi phạm các quy định về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và môi trường. Chính sách dự kiến được thực hiện từ năm 2026 đến hết năm 2030.

Hiện, Hà Nội có nhu cầu sử dụng điện rất lớn, chiếm khoảng 15% tổng nhu cầu điện cả nước và tiếp tục tăng trong giai đoạn 2026-2030. Trong khi đó, thành phố hầu như không có nguồn điện lớn tại chỗ, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn điện truyền tải từ bên ngoài, tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện trong các giai đoạn cao điểm.

UBND thành phố cho rằng Hà Nội có tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà với bức xạ mặt trời trung bình khoảng 1.329kWh/m2/năm. Việc phát triển nguồn điện này tại các hộ gia đình và công sở được kỳ vọng bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực cho hệ thống điện, giảm công suất phụ tải đỉnh và tiết kiệm chi phí điện năng.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Nghị định 243/2026 nới cơ chế mua bán điện dư từ điện mặt trời mái nhà. Từ ngày 26/6, tỷ lệ điện dư được mua bán thông thường không vượt 50% sản lượng phát tại đầu ra, thay vì 20% trước đó. Cả nước hiện có hơn 130.800 hệ thống điện mặt trời mái nhà, trong đó 28.254 hệ thống tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất khoảng 1.614MWp.