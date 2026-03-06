Giải pháp vay mua nhà giúp người đi làm chủ động hơn trong kế hoạch tài chính

Sở hữu nhà là mục tiêu lớn của nhiều gia đình, nhưng áp lực tài chính sau khi mua mới là điều không ít người phải đối mặt. Khi lãi suất thay đổi hoặc khi kết thúc giai đoạn ưu đãi ban đầu, khoản chi hàng tháng có thể tăng lên đáng kể, buộc người vay phải tính toán lại kế hoạch chi tiêu và cân đối tài chính gia đình.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn gói vay phù hợp từng giai đoạn trở nên quan trọng không kém quyết định mua nhà ban đầu.

Lãi suất cố định 3 năm cho người mua mới

Trong tháng 3, KBank triển khai chương trình vay mua nhà với lãi suất cố định 7,8% trong 3 năm dành cho khách hàng mua mới. Tỷ lệ cho vay tối đa 80% giá trị tài sản bảo đảm giúp người đi làm giảm bớt áp lực vốn ban đầu.

Việc cố định lãi suất trong 3 năm giúp người vay dễ dự đoán khoản trả nợ hàng tháng, đặc biệt trong giai đoạn đầu còn nhiều chi phí phát sinh.

Ngân hàng cho biết chương trình không áp dụng phí ẩn và không yêu cầu mua thêm sản phẩm để được hưởng lãi suất ưu đãi.

KBank triển khai chương trình vay mua nhà với lãi suất cố định 3 năm (Ảnh: Kbank Vietnam).

Chuyển khoản vay để giảm áp lực khi lãi suất thay đổi

Với khách hàng đang có khoản vay tại ngân hàng khác, KBank áp dụng lãi suất cố định 7,5% trong 3 năm cho giải pháp chuyển khoản vay. Việc thiết lập lại giai đoạn lãi suất ổn định giúp người vay chủ động hơn trong việc cân đối thu nhập và chi tiêu.

Quy trình phê duyệt trước trong vòng 3 ngày làm việc giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, yếu tố quan trọng với những người đang cần điều chỉnh khoản vay kịp thời.

Giải pháp đồng hành trong suốt hành trình vay mua nhà

Không chỉ tập trung vào thời điểm mua mới hay chuyển khoản vay, chương trình tháng 3 của KBank hướng đến việc hỗ trợ khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng hơn trong từng giai đoạn sở hữu nhà. Việc lựa chọn cấu trúc lãi suất phù hợp và kiểm soát tốt khoản trả nợ hàng tháng được xem là yếu tố quan trọng giúp người vay duy trì sự ổn định lâu dài.

Chương trình áp dụng cho khách hàng đăng ký từ 1/3 đến 31/3 và giải ngân trước 15/4. Trong bối cảnh lãi suất đang có xu hướng tăng và thị trường còn nhiều biến động, việc chuẩn bị kế hoạch tài chính rõ ràng và lựa chọn gói vay phù hợp từng giai đoạn có thể giúp người đi làm chủ động hơn trên hành trình sở hữu nhà, hành trình không chỉ bắt đầu bằng quyết định mua mà kéo dài trong nhiều năm sau đó.

Xem thêm tại: https://kbankwbg.co/4avUYVi.