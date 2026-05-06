Giải mã nhận diện mới của SHB

Trên các diễn đàn tài chính và mạng xã hội, không ít ý kiến đánh giá diện mạo mới của SHB “hiện đại hơn, có chiều sâu hơn” nhưng vẫn giữ được tinh thần gần gũi quen thuộc.

“Không dễ để một bộ nhận diện ngân hàng vừa toát lên sự hiện đại, vừa giữ được chiều sâu văn hóa rõ ràng như vậy. Nhìn vào vẫn nhận ra ngay đó là SHB”, chị Thu Hằng, khách hàng lâu năm của SHB chia sẻ.

Khát vọng vươn tầm và cảm hứng từ dáng hình đất nước

Trong dòng chảy kinh tế Việt Nam đầy kỳ vọng năm 2026, hệ thống ngân hàng giữ vai trò dẫn dắt, khơi thông nguồn lực và hỗ trợ chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Với 33 năm phát triển, SHB lựa chọn bước vào giai đoạn này bằng tâm thế chủ động: kế thừa nền tảng, đẩy mạnh đổi mới.

Tinh thần ấy luôn được tiếp nối và lan tỏa từ tầm nhìn dài hạn mà Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển nhiều lần nhấn mạnh: “Chúng tôi mang khát vọng định vị dấu ấn Việt Nam trên bản đồ quốc tế”.

Logo mới của SHB lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước (Ảnh: SHB).

Bộ nhận diện thương hiệu mới chính là một phần trong chiến lược đó: diện mạo mới được xây dựng theo một cách rõ ràng hơn, hiện đại hơn và giàu tính biểu tượng hơn.

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là biểu tượng chữ “S”, lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước. Các đường nét chuyển động chạy dọc theo chữ S tạo cảm giác về những dòng chảy liên tục của tài chính, của tăng trưởng và của chính hành trình phát triển. Ở đó, SHB được đặt như một điểm kết nối, nơi các nguồn lực hội tụ và lan tỏa.

Trời tròn, đất vuông: Khi triết lý phương Đông được tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại

Cấu trúc hình khối vuông - tròn trong bộ nhận diện lại mang đến tầng ý nghĩa khác: tinh thần cân bằng. Đó là sự dung hòa giữa nền tảng ổn định của một định chế tài chính và khả năng linh hoạt trước những chuyển động của thị trường một cách diễn giải đương đại của triết lý “trời tròn, đất vuông”.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng (Ảnh: SHB).

Sắc cam tiếp tục đóng vai trò như một “mạch năng lượng” xuyên suốt, gợi nhắc hành trình hơn ba thập kỷ đã qua, tông xanh Midnight Navy mang sự vững trãi, nhưng vẫn ấm áp và gần gũi cần thiết trong tương tác với khách hàng. Hệ thống kiểu chữ hình học hiện đại, tối giản, giúp nhận diện vận hành linh hoạt trên nhiều nền tảng, đặc biệt trong môi trường số.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB linh hoạt hơn, thân thiện hơn, hiện đại hơn (Ảnh: SHB).

Nhận diện mới trở thành phần hữu hình của chiến lược lớn hơn - nơi SHB hướng tới mô hình ngân hàng hệ sinh thái, lấy công nghệ làm nền tảng tăng trưởng và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Trên mỗi bước đi, SHB không ngừng đổi mới, sáng tạo, vươn tầm trên tinh thần kế thừa và tiếp nối. Điều đó giúp ngân hàng luôn giữ được bản sắc và yếu tố cốt lõi nhưng luôn hòa nhịp cùng thời đại, cùng hơi thở chuyển mình của đất nước.

Không chỉ kể một câu chuyện, SHB mở ra tầm nhìn về ngân hàng của kỷ nguyên mới

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Quang Vinh - Phó chủ tịch HĐQT SHB - nhấn mạnh rằng việc thay đổi nhận diện không đơn thuần là làm mới hình ảnh, mà là cách ngân hàng kể lại câu chuyện của chính mình trong giai đoạn phát triển mới: câu chuyện về tầm nhìn, bản sắc và khát vọng vươn tầm.

SHB hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ (Ảnh: SHB).

Với định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, SHB đặt mục tiêu trở thành trung tâm kết nối dòng vốn, giải pháp và hệ sinh thái cho các đối tác chiến lược, doanh nghiệp lớn, chuỗi cung ứng, khối SME và khách hàng cá nhân.

Mô hình “ngân hàng hệ sinh thái” được xác lập như trục phát triển dài hạn, nơi các mối quan hệ được liên kết thành những không gian tăng trưởng mở. Ở đó, công nghệ trở thành hạ tầng cốt lõi, quyết định khả năng mở rộng và chiều sâu của hệ sinh thái. Như cách Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh khái quát: “Nếu hệ sinh thái là không gian tăng trưởng, thì công nghệ chính là hạ tầng tăng trưởng”.

Từ góc nhìn khách hàng, SHB định hướng tái cấu trúc hành trình dịch vụ theo hướng tinh gọn, liền mạch và cá nhân hóa cao hơn. Đây là sự dịch chuyển trong cách ngân hàng hiểu và phục vụ khách hàng trong kỷ nguyên số.

Việc công bố bộ nhận diện thương hiệu mới cho thấy SHB đang thực hiện chuyển động đồng bộ: từ hình ảnh bên ngoài đến cấu trúc vận hành bên trong, từ tư duy phát triển đến cách thức tạo lập giá trị.

Được xây dựng trên nền tảng hơn ba thập kỷ, cộng hưởng với chiến lược đổi mới và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, SHB đang từng bước hiện thực hóa tham vọng trở thành một định chế tài chính tầm vóc quốc gia thế hệ mới - nơi hội tụ giữa sự ổn định, khả năng thích ứng và tầm nhìn đủ dài để đồng hành cùng những mục tiêu phát triển lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới.