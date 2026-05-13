Giá vé máy bay dịp hè tăng mạnh, làm sao để mua được giá hời?

Bước vào cao điểm du lịch hè, giá vé máy bay nội địa bắt đầu tăng so với giai đoạn thấp điểm và cùng kỳ năm ngoái. Theo ghi nhận từ thị trường, mặt bằng giá vé hè năm nay phổ biến cao hơn khoảng 10-30% so với năm 2025.

Dù chưa xuất hiện những đợt tăng dựng đứng như các kỳ nghỉ lễ ngắn ngày, điểm đáng chú ý là giá vé đang neo ở mức cao trong thời gian dài hơn trước. Nếu những năm trước, thị trường thường xuất hiện nhiều đợt giảm sâu xen kẽ để kích cầu thì mùa hè năm nay, giá vé trên nhiều chặng gần như duy trì ổn định ở vùng cao ngay từ đầu mùa du lịch.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh khi bước vào kỳ nghỉ hè. Vậy làm sao để "săn" được vé máy bay giá rẻ nhất trong dịp hè này?

Nên tìm hiểu kỹ hạng vé và các khoản phí phát sinh

Trước khi đặt vé, hành khách cũng nên tìm hiểu kỹ các hạng vé phổ biến như hạng nhất, thương gia, phổ thông đặc biệt hay phổ thông để lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Bên cạnh giá vé ban đầu, nhiều khoản phí phát sinh như hành lý quá cân, đổi chuyến, hoàn vé hay sử dụng phòng chờ sân bay cũng có thể khiến tổng chi phí tăng đáng kể nếu không tính toán trước.

Vì vậy, việc kiểm tra thông tin trên website chính thức của hãng hoặc qua các đại lý uy tín, đồng thời cân hành lý tại nhà trước khi ra sân bay, sẽ giúp hạn chế phát sinh không cần thiết và tiết kiệm chi phí cho chuyến đi.

Canh các dịp khuyến mại để mua vé

Các hãng hàng không thường tung ra nhiều chương trình giảm giá vào dịp khai trương đường bay mới, cuối tuần, đầu tháng hoặc các đợt lễ lớn.

Không ít hành khách đã săn được vé giảm 15-50%, thậm chí vé 0 đồng nhờ theo dõi sát các chương trình ưu đãi này.

Để không bỏ lỡ cơ hội, người dùng nên thường xuyên cập nhật thông tin trên website, fanpage hoặc đăng ký nhận email từ hãng bay. Việc chuẩn bị sẵn thông tin cá nhân, thẻ thanh toán và mã giảm giá cũng giúp quá trình đặt vé diễn ra nhanh hơn khi chương trình mở bán.

Ngoài ra, người mua cũng nên tìm hiểu trước mức giá của các hạng vé mong muốn, lưu sẵn mã giảm giá hoặc thông tin khuyến mại vào điện thoại để thao tác nhanh hơn khi “giờ vàng” bắt đầu. Việc chuẩn bị kỹ giúp hạn chế nhầm lẫn, tránh mất thời gian nhập lại thông tin và tăng cơ hội săn được vé giá tốt.

Nhiều người có kinh nghiệm còn cho rằng nên thử thao tác đặt vé trước một ngày diễn ra chương trình ưu đãi để làm quen giao diện, tránh lúng túng khi lượng truy cập tăng cao.

Vé máy bay hạng phổ thông (Ảnh: Huỳnh Anh).

Hạn chế đặt vé sát ngày khởi hành

Theo kinh nghiệm của nhiều tín đồ du lịch, vé máy bay vào phút chót hiếm khi có giá rẻ. Với một số chặng phổ biến, giá vé sát ngày có thể tăng thêm 10-20%, thậm chí cao hơn trong mùa cao điểm.

Không chỉ tốn kém hơn, việc đặt vé quá gấp còn khiến hành khách dễ rơi vào tình trạng bị động, khó chọn giờ bay đẹp hoặc chỗ ngồi phù hợp.

Do đó, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên lên kế hoạch du lịch trước khoảng 2-3 tháng và bắt đầu đặt vé sớm từ 1-2 tháng để có nhiều lựa chọn hơn cũng như dễ săn được mức giá tốt.

Thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu đang chịu tác động mạnh từ xung đột địa chính trị và đây có thể sẽ là thách thức kéo dài trong suốt mùa hè năm nay. Trong bối cảnh đó, chuyên gia khuyến nghị hành khách nên chủ động đặt vé sớm thay vì chờ đến sát ngày khởi hành. Việc lên kế hoạch từ trước nhiều tháng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn hạn chế rủi ro giá vé tiếp tục tăng theo nhu cầu thị trường.

Giới phân tích cũng cảnh báo rằng ngay cả khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, thị trường dầu mỏ và chuỗi cung ứng nhiên liệu vẫn cần nhiều tháng để phục hồi hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa giá vé máy bay khó có khả năng giảm mạnh trong ngắn hạn.

Trong thực tế, việc tiếp tục “chờ giá giảm” có thể khiến hành khách đối mặt nguy cơ giá vé tăng thêm hoặc khan hiếm chỗ trong mùa cao điểm. Vì vậy, với những hành trình đã xác định rõ thời gian, đặt vé sớm vẫn được xem là giải pháp an toàn và chủ động hơn để kiểm soát chi phí di chuyển.

Đầu tuần là thời điểm dễ săn vé giá tốt

Nhiều người có xu hướng du lịch hoặc về quê vào cuối tuần, khiến giá vé thứ sáu, thứ bảy hay chủ nhật thường tăng mạnh.

Trong khi đó, các chuyến bay vào đầu tuần như thứ hai hoặc thứ ba thường ít khách hơn, giúp hành khách dễ tìm được mức giá thấp hơn từ 15% đến 30%.

Ngoài việc tiết kiệm chi phí, bay đầu tuần cũng giúp hạn chế tình trạng chen chúc tại sân bay hay quá tải ở các điểm du lịch nổi tiếng.

Bay sáng sớm hoặc tối muộn thường rẻ hơn

Các chuyến bay khởi hành vào khung giờ khuya hoặc rạng sáng như 23-1h đêm hay 3-5h sáng thường có giá thấp hơn do nhu cầu đi lại ít hơn so với giờ cao điểm.

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm nhiều hành khách ưu tiên nghỉ ngơi nên lượng ghế trống trên máy bay thường cao hơn, khiến giá vé có thể thấp hơn từ 8-20% so với các khung giờ đông khách.

Ngoài yếu tố giá rẻ, các chuyến bay sáng sớm còn giúp hành khách tránh cảnh đông đúc tại sân bay và thời tiết oi nóng vào mùa cao điểm du lịch. Tuy nhiên, đổi lại, người đi phải chấp nhận thức khuya hoặc dậy sớm để di chuyển.

Ngược lại, các chuyến bay vào buổi sáng từ 7h-9h hoặc chiều tối 17h-19h thường có giá cao hơn vì đây là khung giờ thuận tiện cho công việc và du lịch.