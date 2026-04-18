Giá dầu "bốc hơi" 11%, xuống 83 USD/thùng

Từ mức neo cao chót vót trên 100 USD/thùng hồi đầu tuần, dòng tiền đã nhanh chóng định giá lại rủi ro, đưa thị trường năng lượng bước vào một nhịp điều chỉnh sâu.

Lực bán xuất hiện ồ ạt ngay sau khi có thông tin tuyến hàng hải huyết mạch bậc nhất thế giới được khơi thông, mang lại một "liều thuốc" hạ nhiệt kịp thời cho nền kinh tế toàn cầu.

Giá dầu lao dốc gần 12% sau khi Iran tuyên bố mở eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon (Ảnh: CM).

Cú "quay xe" của thị trường năng lượng và đà thăng hoa của Phố Wall

Chỉ trong một phiên giao dịch, hàng tỷ USD giá trị vốn hóa của thị trường dầu mỏ đã được định giá lại. Hợp đồng tương lai dầu WTI của Mỹ ghi nhận mức giảm sâu tới 11,4%, rơi thẳng xuống mốc 83,85 USD/thùng - vùng giá thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Tương tự, dầu Brent quốc tế cũng đánh mất 9% giá trị, lùi về mức 90,38 USD/thùng.

Làn sóng hạ nhiệt không chỉ dừng lại ở dầu thô. Các sản phẩm năng lượng phái sinh cũng đồng loạt đi xuống, với hợp đồng dầu sưởi giảm 10% và giá xăng bán buôn RBOB mất 5%.

Nguyên nhân trực tiếp kích hoạt đà giảm này đến từ tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trên mạng xã hội X, khẳng định eo biển Hormuz "hoàn toàn mở" cho tất cả các tàu thương mại. Động thái này diễn ra song song với thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon.

Thêm vào đó, thông tin từ Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với Bloomberg rằng Iran đã đồng ý đình chỉ chương trình hạt nhân càng củng cố niềm tin của giới đầu tư.

Theo Axios, Mỹ đang cân nhắc một thỏa thuận giải ngân khoảng 20 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy việc nước này từ bỏ kho uranium. Thậm chí, ông Trump chia sẻ với Reuters rằng Mỹ sẽ hợp tác cùng Iran để thu hồi lượng uranium này một cách từ tốn.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, chi phí năng lượng giảm mạnh đồng nghĩa với áp lực lạm phát được cởi bỏ. Phố Wall lập tức phản ứng bằng một phiên giao dịch thăng hoa rực rỡ.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones vọt lên 868 điểm, tương đương 1,8%. S&P 500 tăng 1,2% và Nasdaq Composite bứt phá 1,5%, đưa cả hai chỉ số này đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm nhanh chóng lùi về mức 4,24%, thấp nhất trong vòng một tháng qua.

Sự hưng phấn này cũng lan rộng sang châu Âu, kéo các chỉ số chứng khoán Đức (DAX) tăng 2,2%, thị trường Pháp tăng 2% và Anh (FTSE 100) tăng gần 1%.

Đối với người tiêu dùng, chuyên gia Patrick De Haan từ GasBuddy nhận định đà giảm của dầu thô sẽ nhanh chóng kéo giá xăng bán lẻ tại Mỹ từ mức 4,09 USD/gallon về vùng 3,65 - 3,85 USD/gallon, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí logistics và sinh hoạt.

Doanh nghiệp vận tải và giới đầu tư duy trì góc nhìn thận trọng

Dù thị trường tài chính đang phản ứng rất tích cực, những người trực tiếp vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu lại chọn cách tiếp cận từng bước, chờ đợi các hành lang pháp lý và an ninh được thiết lập rõ ràng hơn. Các hãng vận tải biển khổng lồ đang theo dõi sát sao tình hình trước khi đưa những con tàu tỷ USD quay lại tuyến đường này.

Đại diện hãng vận tải Maersk cho biết họ vẫn đang đánh giá rủi ro và theo dõi chặt chẽ an ninh khu vực.

Trong khi đó, Hapag-Lloyd thông báo ủy ban xử lý khủng hoảng của hãng đang làm việc để làm rõ các vấn đề về bảo hiểm và hành lang hàng hải trong vòng 24 đến 36 giờ tới. Hãng này khẳng định, ngay khi các chỉ đạo từ chính phủ và quân đội được thống nhất, họ sẽ ưu tiên đưa tàu đi qua eo biển sớm nhất có thể.

Sự cẩn trọng của các doanh nghiệp vận tải là điều dễ hiểu khi quá trình đàm phán ngoại giao vẫn đang diễn ra. Dù hoan nghênh việc mở cửa eo biển, ông Trump cho biết lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn sẽ được duy trì cho đến khi một thỏa thuận toàn diện hoàn tất 100%.

Về phía châu Âu, các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ sự ủng hộ nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất cần có một bên trung lập đảm bảo an ninh, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh tuyến đường này phải mở cửa không hạn chế.

Theo phân tích từ ngân hàng ING, thị trường dầu vật chất thực tế vẫn đang trong trạng thái thắt chặt do khoảng 13 triệu thùng/ngày đã bị gián đoạn thời gian qua. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhìn nhận thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày hiện tại là một bước đệm tuyệt vời.

Ông Trump cho biết đã có các cuộc trao đổi rất tích cực với lãnh đạo Lebanon và Israel, mở ra hy vọng về những vòng đàm phán hòa bình sâu rộng hơn trong khu vực.

Cú sụt giảm 11% của giá dầu đã mang lại một khoảng nghỉ quý giá cho nền kinh tế toàn cầu, xoa dịu bài toán chi phí đầu vào cho hàng loạt ngành công nghiệp. Giới đầu tư hiện đang hướng sự chú ý vào các vòng đàm phán ngoại giao sắp tới, kỳ vọng những nút thắt cuối cùng về chuỗi cung ứng hàng hải sẽ sớm được tháo gỡ hoàn toàn.