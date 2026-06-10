F88 đưa tài chính toàn diện và cho vay trách nhiệm vào chiến lược ESG

Khi ESG được nhìn từ bài toán tiếp cận tài chính

Đối với nhiều doanh nghiệp, ESG thường gắn với các mục tiêu môi trường, giảm phát thải hay quản trị doanh nghiệp. Với F88, ESG lại được triển khai từ mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho nhóm khách hàng chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện tiếp cận tín dụng truyền thống.

Theo dữ liệu được công bố trong báo cáo, Việt Nam vẫn còn khoảng 17-18 triệu người chưa có tài khoản ngân hàng và chỉ khoảng 18% dân số sở hữu, sử dụng thẻ tín dụng.

Trong khi đó, nhóm lao động tự do, tiểu thương hay hộ kinh doanh nhỏ vẫn thường gặp nhiều rào cản liên quan đến hồ sơ tín dụng, chứng minh thu nhập hoặc khoảng cách địa lý khi tiếp cận các nguồn vốn chính thống.

Phòng giao dịch F88 (Ảnh: F88).

F88 cho biết doanh nghiệp tiếp cận tài chính toàn diện không đơn thuần là mở rộng quy mô kinh doanh mà hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính thay thế hợp pháp, minh bạch và có kiểm soát. Mục tiêu được doanh nghiệp xác định là giúp những nhóm khách hàng chưa được phục vụ đầy đủ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn phù hợp với nhu cầu thực tế.

Những con số trong báo cáo phản ánh định hướng này. Đến cuối năm 2025, F88 vận hành 949 phòng giao dịch trên toàn quốc, trong đó có 237 phòng giao dịch đặt tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc khó tiếp cận dịch vụ ngân hàng truyền thống. Giai đoạn từ quý I/2022 đến cuối năm 2025, số lượng khách hàng được phục vụ tăng từ khoảng 360.000 lên gần 1,4 triệu người.

Mở rộng tiếp cận nhưng đi cùng nguyên tắc cho vay có trách nhiệm

Trong nhiều năm gần đây, câu chuyện mở rộng tín dụng thường đi kèm những tranh luận về nguy cơ vay vượt khả năng chi trả, đặc biệt ở nhóm khách hàng có thu nhập không ổn định. Đây cũng là lý do F88 dành một phần đáng kể trong báo cáo để nói về nguyên tắc cho vay có trách nhiệm.

Theo doanh nghiệp, việc mở rộng tiếp cận tài chính chỉ thực sự bền vững khi đi cùng các cơ chế bảo vệ khách hàng trước rủi ro tài chính.

Thay vì chỉ tập trung vào tốc độ tăng trưởng, doanh nghiệp đã xây dựng quy trình đánh giá khả năng chi trả trước giải ngân, bao gồm thu thập thông tin tài chính cơ bản, phân tích dòng tiền, nghĩa vụ tài chính hiện hữu và lịch sử tín dụng của khách hàng.

F88 đang hoàn thiện hệ thống chỉ số theo dõi liên quan đến tài chính toàn diện và cho vay có trách nhiệm (Ảnh: F88).

Từ kết quả đánh giá, hạn mức vay, kỳ hạn vay và phương thức trả nợ được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng. F88 cũng cho biết đang hoàn thiện hệ thống chỉ số theo dõi liên quan đến tài chính toàn diện và cho vay có trách nhiệm như khả năng chi trả, tỷ lệ nợ quá hạn, tái cơ cấu khoản vay, mức độ phụ thuộc tín dụng hay hiệu quả xử lý khiếu nại.

Doanh nghiệp thành lập Hội đồng Sản phẩm nhằm giám sát toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ thiết kế, thử nghiệm đến triển khai và đánh giá sau phát hành.

Theo báo cáo, các sản phẩm được xây dựng dựa trên những tiêu chí như thu nhập, nghề nghiệp, dòng tiền và đặc điểm của từng phân khúc khách hàng nhằm gia tăng mức độ phù hợp của sản phẩm tài chính.

Kết quả được công bố cho thấy 67% khách hàng của F88 thuộc nhóm lao động tự do không chứng minh được thu nhập. Bên cạnh đó, 24% khách hàng đang được áp dụng các chính sách chi phí vay ưu đãi. Doanh nghiệp cũng cho biết có hơn 470.000 khách hàng vay là phụ nữ và triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng nữ trong một số sản phẩm cụ thể.

ESG được định nghĩa bằng các chỉ số

Một trong những điểm nổi bật của Báo cáo phát triển bền vững 2025 là việc doanh nghiệp bắt đầu lượng hóa các mục tiêu ESG bằng những chỉ số cụ thể thay vì chỉ dừng ở định hướng.

Ở khía cạnh quản trị, F88 cho biết đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực tài chính thay thế chuyển đổi thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trong năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận tổng tài sản đạt 6.826 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 908 tỷ đồng và vốn hóa trên UPCoM vượt 10.000 tỷ đồng.

Với yếu tố xã hội, doanh nghiệp ghi nhận 4.681 nhân viên, trong đó phụ nữ chiếm 55,3% lực lượng lao động và 48,6% vị trí lãnh đạo. Hơn 276.000 giờ đào tạo được triển khai trong năm, trong khi 94% nhân viên đánh giá F88 là môi trường làm việc xuất sắc.

Ở khía cạnh môi trường, dù không phải doanh nghiệp sản xuất, F88 cho biết vẫn triển khai nhiều sáng kiến nhằm giảm tác động trong vận hành. Báo cáo ghi nhận 56,1% lượng giấy sử dụng tại hệ thống phòng giao dịch được cắt giảm thông qua tự động hóa quy trình.

Cửa hàng tài chính mang phong cách mới của F88 (Ảnh: F88).

Doanh nghiệp cũng tiết kiệm 2.352 kWh điện nhờ áp dụng thiết bị hẹn giờ thông minh tại 112 phòng giao dịch, giảm 3.744 chai nhựa dùng một lần thông qua chương trình sử dụng chai nước thủy tinh tái sử dụng và giảm khoảng 60kg CO2 nhờ cải tiến thiết kế giấy giao dịch.

Việc công bố các chỉ số ESG trong bối cảnh ngành tài chính thay thế đang từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn quản trị cho thấy xu hướng chuyển dịch từ tăng trưởng đơn thuần sang tăng trưởng gắn với trách nhiệm và tính bền vững.

Với F88, trọng tâm của hành trình này được đặt vào bài toán tài chính toàn diện, nơi khả năng tiếp cận vốn và sự an toàn tài chính của khách hàng được xem là hai mục tiêu cần song hành.