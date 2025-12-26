Dulux Professional từ AkzoNobel mang tới sự bảo vệ bền vững cho vật liệu xây dựng

Khi bền vững trở thành DNA của công trình

Theo các chuyên gia xây dựng, bền vững không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Đối với ngành xây dựng, điều này trở thành một thách thức lớn khi những chứng chỉ xanh như LEED, LOTUS hay EDGE không còn chỉ chú trọng vào hiệu suất vận hành của dự án mà còn đặt ra những tiêu chí rõ ràng về nguồn gốc, quy trình sản xuất và thành phần của vật liệu được sử dụng.

Sự dịch chuyển này buộc các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải khắt khe hơn trong việc lựa chọn đối tác cung ứng, ưu tiên những thương hiệu có khả năng chứng minh sự minh bạch trong quy trình sản xuất.

Với Dulux Professional, tính bền vững đã trở thành một quy trình toàn diện, từ khâu sản xuất, thi công và vận hành của công trình (Ảnh: Dulux).

Trong khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu tìm hướng để chuyển đổi thì trên thị trường, nhiều thương hiệu đã ở vị thế tiên phong nhờ kiên trì với việc lấy bền vững làm cốt lõi vận hành.

Đơn cử như Dulux Professional - thương hiệu nổi tiếng của AkzoNobel - với tính bền vững đã trở thành một quy trình toàn diện, từ khâu sản xuất, thi công và vận hành của công trình.

Dulux Professional tiên phong nâng chuẩn bền vững

Mới đây, nhà máy AkzoNobel Bình Dương đã đạt được chứng nhận LEED Gold, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về hiệu quả sử dụng năng lượng, nước, giảm lượng khí thải CO2 và quản lý tài nguyên.

Việc đạt được chứng nhận này giúp mỗi lít sơn Dulux Professional được cung cấp cho công trình đều là kết quả của một quy trình vận hành có trách nhiệm, minh bạch, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực lên môi trường ngay từ đầu nguồn.

Nhà máy AkzoNobel Bình Dương đạt chứng nhận LEED Gold (Ảnh: Dulux).

Bên cạnh đó, Dulux Professional còn đóng vai trò là đối tác chiến lược, hỗ trợ các đối tác, nhà thầu và chủ đầu tư đạt được mục tiêu bền vững của họ. Các dòng sản phẩm được phát triển nhằm tối ưu hóa tiến độ thi công, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời đóng góp vào hiệu quả vận hành nhờ khả năng giảm nhiệt độ bề mặt tường tới 5°C, tiết kiệm chi phí năng lượng.

Khả năng bảo vệ bền bỉ của sản phẩm cũng giúp kéo dài tuổi thọ lớp phủ, từ đó giảm thiểu tần suất bảo trì trong dài hạn. Việc tuân thủ các quy chuẩn khắt khe về bảng thành phần an toàn không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng mà còn là yếu tố kỹ thuật quan trọng giúp dự án đáp ứng các tiêu chí của những chứng chỉ xanh quốc tế như LEED hay LOTUS.

Không dừng lại ở việc cung cấp vật liệu và giải pháp, Dulux Professional còn góp phần nâng chuẩn cho ngành xây dựng và bất động sản thông qua các hoạt động chuyên môn cao, đơn cử như việc hợp tác với Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru.

Bằng việc tôn vinh những dự án xuất sắc, có trách nhiệm với môi trường, Dulux Professional góp phần thúc đẩy ngành hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững nghiêm ngặt hơn, tạo động lực cho các nhà phát triển bất động sản đầu tư mạnh mẽ vào các giải pháp xây dựng xanh.

Dulux Professional tiếp tục đồng hành cùng Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru để thúc đẩy các chuẩn mực bền vững trong ngành (Ảnh: Dulux).

Với tất cả những nỗ lực này, Dulux Professional từ AkzoNobel đã vượt lên trên vai trò của một nhà cung cấp sơn thông thường, thiết lập một chuẩn mực toàn diện mới về trách nhiệm môi trường và xã hội, bắt đầu từ thùng sơn và kéo dài đến trọn vòng đời của dự án, giúp kiến tạo nên những công trình không chỉ đẹp, bền vững mà còn góp phần kiến tạo tương lai.