Đồng Pi gây sốc khi giá lao dốc, có động thái "quay xe" khét lẹt

Cú trượt dài của một hiện tượng

Từng tạo hiệu ứng mạnh nhờ cộng đồng người dùng đông đảo toàn cầu, Pi Coin đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ đầu năm. Theo dữ liệu được CryptoPotato và Invezz dẫn lại, Pi đã rơi khỏi top 50 altcoin có vốn hóa lớn nhất thị trường sau khi giảm hơn 8% chỉ trong một tuần.

Đà lao dốc diễn ra cùng lúc thị trường crypto suy yếu mạnh. Tổng vốn hóa toàn thị trường đã tụt xuống dưới 2.680 tỷ USD sau khi “bốc hơi” hơn 100 tỷ USD kể từ đỉnh gần nhất thiết lập hôm thứ năm.

Riêng với đồng Pi, giá đã giảm liên tiếp trong 3 phiên và rơi xuống vùng thấp nhất kể từ cuối tháng 2. So với đỉnh tháng 3, đồng tiền số này hiện đã mất gần một nửa giá trị.

Đồng Pi của Pi Network vừa trải qua thêm một cú giảm mạnh, chính thức rơi khỏi top 50 altcoin lớn nhất thị trường theo vốn hóa sau đợt bán tháo mới nhất (Ảnh: Cryptonomist).

Đợt tăng "nóng" trước đó chủ yếu đến từ hiệu ứng “mua tin đồn, bán sự thật”. Tháng 3, giá Pi từng tăng vọt lên khoảng 0,2975 USD nhờ kỳ vọng xoay quanh sự kiện Pi Day và thông tin được niêm yết trên sàn Kraken.

Tuy nhiên, kỳ vọng về một cú hích thanh khoản từ thị trường Mỹ nhanh chóng hạ nhiệt. Khối lượng giao dịch của Pi trên Kraken trong 24 giờ chỉ khoảng 57.000 USD - một con số quá nhỏ nếu so với tổng thanh khoản toàn cầu khoảng 17 triệu USD của dự án.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, đồng Pi đang phát đi nhiều tín hiệu tiêu cực. Việc đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng 0,165 USD khiến xu hướng giảm tiếp tục được củng cố. Các đường trung bình động hiện đều nằm phía trên giá, cho thấy phe bán vẫn kiểm soát hoàn toàn thị trường.

Trong khi đó, chỉ số RSI đã lao sát vùng quá bán 30, còn ADX tăng lên mức 16 - dấu hiệu cho thấy áp lực bán đang mạnh dần lên. Một số phân tích cho rằng kịch bản dễ xảy ra nhất là Pi tiếp tục lùi về vùng 0,13 USD. Nếu điều này xảy ra, đồng tiền số này có thể còn giảm thêm khoảng 18% so với hiện tại.

Pi Network bất ngờ đổi hướng: Không muốn chỉ là token đầu cơ

Giữa lúc giá lao dốc và dòng tiền suy yếu, Pi Core Team lại đưa ra một động thái gây chú ý. Theo thông tin từ MEXC, Pi Network đã thay đổi phần mô tả dự án trên Apple App Store và Google Play. Thay vì nhấn mạnh yếu tố crypto, dự án bắt đầu định vị PI là “một loại tiền kỹ thuật số mới”.

Động thái này cho thấy Pi Network đang muốn chuyển hướng khỏi hình ảnh của một token đầu cơ ngắn hạn để xây dựng một hệ sinh thái thanh toán và ứng dụng số mang tính đại chúng hơn.

Trong bối cảnh phần lớn thị trường crypto vẫn phụ thuộc vào sóng đầu cơ, Pi Network lựa chọn chiến lược khác biệt, ưu tiên mở rộng cộng đồng và phát triển hệ sinh thái ứng dụng trước khi chạy đua về giá trị vốn hóa.

Dự án tiếp tục đặt cược vào mô hình “mobile-first”, cho phép người dùng khai thác Pi bằng điện thoại thông minh mà không cần thiết bị đào chuyên dụng hay tiêu tốn điện năng lớn như bitcoin.

Theo tuyên bố từ dự án, Pi Network hiện có hơn 60 triệu người dùng trên toàn cầu. Dù số tài khoản hoàn tất chuyển đổi sang mainnet hiện chưa tới 20 triệu, đây vẫn là một trong những cộng đồng lớn nhất trong thị trường tiền số hiện nay.

Cuộc chiến khốc liệt trong "đại dương đỏ"

Dù vậy, tầm nhìn dài hạn là một chuyện, còn khả năng thực thi lại là bài toán khác. Theo Invezz, Pi Network vừa tung bản cập nhật lớn cho Pi App Studio nhằm thu hút nhóm lập trình viên AI và no-code - thường được gọi là “vibe coder”. Mục tiêu là tận dụng cộng đồng đông đảo để kéo thêm nhà phát triển xây dựng ứng dụng trên hệ sinh thái Pi.

Đáng chú ý, dự án cũng đã nâng cấp lên phiên bản v23 với khả năng hỗ trợ hợp đồng thông minh. Điều này mở đường cho việc phát triển các ứng dụng phi tập trung (dApps), tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản thực (RWA).

Tuy nhiên, Pi Network đang bước vào một “đại dương đỏ” cực kỳ cạnh tranh. Thị trường blockchain hỗ trợ smart contract hiện gần như bị thống trị bởi Ethereum, Solana và BNB. Trong quá khứ, không ít blockchain từng được kỳ vọng lớn như IOTA hay Cardano nhưng vẫn gặp khó trong việc mở rộng hệ sinh thái thực tế.

Một vấn đề khác nằm ở thanh khoản. Khối lượng giao dịch 24 giờ của Pi hiện chỉ quanh mức 14 triệu USD, tương đối thấp nếu đặt cạnh mức vốn hóa hơn 1,7 tỷ USD. Điều này phản ánh nhu cầu giao dịch thực tế đang suy giảm đáng kể trong những tháng gần đây.

Dù giá token suy yếu, các yếu tố cơ bản cho thấy Pi Network vẫn đang cố gắng mở rộng hệ sinh thái trong năm nay (Ảnh: Invezz).

Pi Network hiện đứng trước giai đoạn mang tính quyết định. Ở một phía là áp lực giảm giá, thanh khoản suy yếu và sự hoài nghi ngày càng lớn từ thị trường. Ở phía còn lại là cộng đồng người dùng đông đảo cùng nỗ lực mở rộng hạ tầng công nghệ của dự án.

Tương lai của Pi sẽ phụ thuộc vào việc liệu Pi Network có thể biến cộng đồng khổng lồ của mình thành một nền kinh tế số thực sự hay không, thay vì chỉ dừng lại ở một hiện tượng đầu cơ trong thị trường crypto.