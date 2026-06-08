Dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO đạt 2 giải thưởng tại Vietnam I4 Impact Awards 2026

Đây không chỉ là sự ghi nhận cho năng lực đổi mới, mà còn khẳng định hành trình phát triển bền vững từ nội lực doanh nghiệp đến niềm tin thị trường.

Vinh danh kép - dấu mốc cho hành trình 60 năm

Tại Lễ trao giải Vietnam I4 Impact Awards 2026, Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú - TRAFUCO đã được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp và đổi mới sáng tạo. Chương trình do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chỉ đạo, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp cùng Cục Chuyển đổi số quốc gia tổ chức.

Đại diện Dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO tại Lễ vinh danh Vietnam I4 Impact Awards 2026 (Ảnh: TRAFUCO).

I4 Industry Impact Award ghi nhận năng lực chuyển đổi số toàn diện trong xây dựng nhà máy thông minh, quản trị sản xuất và chuỗi cung ứng; trong khi I4 Innovation Leadership Award tôn vinh vai trò lãnh đạo đổi mới sáng tạo của tổng giám đốc doanh nghiệp trong hành trình dẫn dắt doanh nghiệp kiến tạo mô hình vận hành số hướng tới tương lai.

Dấu mốc này càng trở nên đặc biệt khi đến đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trần Phú - TRAFUCO (1966 - 2026). Với vị thế thành viên VNR500, 12 năm liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Vietnam Value và là thương hiệu dây cáp điện gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, Dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO đang cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ của một doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Giải pháp toàn chuỗi cho bài toán đặc thù

Trong ngành dây cáp điện, chất lượng sản phẩm không chỉ là thước đo năng lực sản xuất mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn công trình và người sử dụng. Trước yêu cầu ngày càng cao về kiểm soát chất lượng, minh bạch nguồn gốc và quản trị thị trường, Dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO xác định chuyển đổi số không đơn thuần để tối ưu vận hành, mà là nền tảng chiến lược cho toàn bộ chuỗi giá trị.

Công nghệ sản xuất hiện đại là nền tảng cho chất lượng ổn định của dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO (Ảnh: TRAFUCO).

Chiến lược này được triển khai đồng bộ từ sản xuất, quản trị đến phân phối và thị trường. Dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO đầu tư nhập khẩu hệ thống dây chuyền công nghệ hàng đầu thế giới từ Niehoff (Đức) và Rosendahl (Áo), cho phép giám sát thông số kỹ thuật và chuẩn hóa chất lượng đầu ra.

Song song đó, doanh nghiệp ứng dụng Management Dashboard và DMS nhằm hợp nhất dữ liệu sản xuất - kinh doanh, tăng khả năng kiểm soát vận hành và quản lý dòng chảy hàng hóa trên toàn hệ thống.

Trần Phú - TRAFUCO triển khai hệ thống xác thực Holographic Fingerprint™ cùng Authentic Vision (Áo) - đối tác công nghệ của nhiều tập đoàn quốc tế. Mỗi cuộn cáp được tích hợp tem khiên ba chiều độc bản, không thể sao chép. Người dùng có thể xác thực sản phẩm tức thì trên điện thoại, đồng thời hệ thống ghi nhận dữ liệu quét, tạo điều kiện hỗ trợ kiểm soát phân phối và truy vết thị trường.

Mỗi cuộn dây và cáp điện Trần Phú - TRAFUCO đều được tích hợp tem khiên xác thực chính hãng công nghệ cao (Ảnh: TRAFUCO).

Hiện Dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO là đối tác tiêu biểu của Authentic Vision trong ngành dây cáp điện tại Đông Nam Á, với mô hình triển khai được ghi nhận trên nền tảng chính thức của đơn vị này.

Từ chuyển đổi số đến niềm tin thị trường

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, Dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO cho thấy doanh nghiệp công nghiệp truyền thống hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững và nâng cao trách nhiệm với người tiêu dùng.

Hai giải thưởng Vietnam I4 Impact Awards 2026 không chỉ ghi nhận những nỗ lực đổi mới sáng tạo, mà còn phản ánh định hướng phát triển xuyên suốt của doanh nghiệp: chuyển đổi số chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được dẫn dắt từ tư duy lãnh đạo và hiện thực hóa bằng hiệu quả vận hành, chất lượng sản phẩm cùng niềm tin thị trường.

Nhà máy Trần Phú - TRAFUCO tại Khu công nghiệp VSIP Hải Dương với định hướng phát triển hiện đại, bền vững, bảo vệ môi trường (Ảnh: TRAFUCO).

Trong giai đoạn tới, Trần Phú - TRAFUCO cam kết tiếp tục đầu tư và hoàn thiện hệ thống quản trị số, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu dây cáp điện cao cấp được tin dùng hàng đầu tại Việt Nam. Với doanh nghiệp, chuyển đổi số không phải đích đến, mà là nền tảng để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm với hàng triệu công trình và người dùng Việt Nam.

3 dấu hiệu nhận biết dây cáp điện Trần Phú - TRAFUCO chính hãng

Để đảm bảo an toàn cho công trình và gia đình, người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận biết sản phẩm Dây cáp điện chính hãng Trần Phú - TRAFUCO qua 3 dấu hiệu sau:

Logo Dây cáp điện Trần Phú và biểu trưng Thương hiệu Quốc gia được in trên tem sản phẩm.

Tìm và quét Tem khiên xác thực chính hãng mới nhất.

Dòng chữ “CO DIEN TRAN PHU - TRAFUCO” được in trực tiếp trên dây - chi tiết không xuất hiện trên hàng giả, hàng nhái.