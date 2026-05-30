C.P. Việt Nam tăng cường ứng dụng AI vào chuỗi nông nghiệp - thực phẩm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước tại Bangkok, trong đó có hợp tác về chuyển đổi AI giữa CP và FPT (Ảnh: BTC).

Ứng dụng AI vào chuỗi Feed - Farm - Food

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) và Công ty Cổ phần FPT (FPT) vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi AI và chuyển đổi số trong chuỗi nông nghiệp - thực phẩm tại Việt Nam.

Lễ trao biên bản ghi nhớ diễn ra ngày 28/5 tại Bangkok, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026, với sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch cấp cao Phòng Thương mại Thái Lan; lãnh đạo Tập đoàn C.P., CPF, C.P. Việt Nam và đại diện doanh nghiệp hai nước tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026 (Ảnh: BTC).

Theo thỏa thuận, C.P. Việt Nam, thành viên của CPF và là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm tích hợp hàng đầu Việt Nam sẽ phối hợp với FPT nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp AI, chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food của C.P. Việt Nam, cũng như các mạng lưới cung ứng trong giai đoạn 2026-2028 và các năm tiếp theo.

Phạm vi hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như giám sát thông minh, sản xuất và chuỗi cung ứng thông minh, tích hợp dữ liệu tập trung, ứng dụng AI trong vận hành, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát triển trang trại thông minh và mở rộng hệ sinh thái nông hộ.

Với mô hình tích hợp từ thức ăn chăn nuôi, trang trại đến thực phẩm, C.P. Việt Nam có điều kiện triển khai công nghệ trên nhiều mắt xích của chuỗi giá trị. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm, dữ liệu vận hành và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc từ đầu vào đến đầu ra.

Ban lãnh đạo Tập đoàn C.P., CPF và C.P. Việt Nam tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026 (Ảnh: CP).

Hợp tác này diễn ra trong bối cảnh ngành nông nghiệp - thực phẩm cần tối ưu chi phí, kiểm soát chất lượng và minh bạch nguồn gốc. AI giúp doanh nghiệp có thêm công cụ chuẩn hóa quy trình, nâng hiệu quả quản trị và củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, nhấn mạnh doanh nghiệp mong muốn đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà. C.P. Việt Nam kỳ vọng tiếp tục góp phần định hình ngành nông nghiệp - thực phẩm bền vững và mang đến sản phẩm an toàn, chất lượng.

Trang trại thông minh từ dữ liệu vận hành

Trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ triển khai mô hình trang trại thông minh (Smart Farm) tại một số cơ sở được lựa chọn của C.P. Việt Nam. Mục tiêu là giảm khoảng 20% chi phí vận hành và đạt 100% khả năng truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao an toàn thực phẩm.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp thường gặp thách thức do dữ liệu phân tán, điều kiện sản xuất khác nhau và mức độ sẵn sàng công nghệ không đồng đều. Hệ thống nhà máy, trang trại và mạng lưới nông hộ liên kết rộng giúp C.P. Việt Nam có nền tảng để kiểm chứng mô hình trước khi nhân rộng.

Hệ thống trang trại hiện đại trong chuỗi sản xuất của C.P. Việt Nam (Ảnh: CP).

Trong mô hình Smart Farm, hoạt động trang trại được quản lý dựa trên dữ liệu. Các công cụ như camera, cảm biến, hệ thống cân, nền tảng IIoT và AI có thể hỗ trợ ghi nhận thông tin từ trang trại, phân tích chỉ số vận hành, cảnh báo bất thường và hỗ trợ ra quyết định.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp theo dõi tốt hơn các chỉ số sản xuất, kiểm soát quy trình chặt chẽ hơn và giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công. Giá trị cuối cùng với người tiêu dùng là khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được củng cố.

Cận cảnh trang trại - một mắt xích trong chuỗi Feed - Farm - Food của C.P. Việt Nam (Ảnh: CP).

Khi mô hình được chuẩn hóa, nông dân có thêm cơ hội tiếp cận giải pháp Smart Farm và AI AgriTech, góp phần vào mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp.

C.P. Việt Nam có mặt tại Việt Nam từ năm 1993, vận hành mô hình tích hợp Feed - Farm - Food theo tiêu chuẩn quốc tế. Công ty hiện có 12 nhà máy thức ăn chăn nuôi, 2 nhà máy giết mổ, pha lóc thịt heo và 6 nhà máy chế biến thực phẩm, trong đó có một tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà xuất khẩu hiện đại hàng đầu Đông Nam Á; cùng hệ thống trang trại tại nhiều tỉnh, thành.

Trong hơn ba thập kỷ tại Việt Nam, C.P. Việt Nam theo đuổi triết lý “Ba lợi ích hướng đến sự bền vững”, đặt lợi ích của đất nước và người dân làm trọng tâm trong hoạt động. Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tăng sử dụng năng lượng tái tạo và quản lý tài nguyên hiệu quả.

Thông qua hợp tác này, C.P. Việt Nam kỳ vọng đẩy nhanh chuyển đổi số trên chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food, nâng hiệu quả vận hành trong hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm và đóng góp vào quá trình hiện đại hóa chuỗi nông nghiệp - thực phẩm tại Việt Nam.