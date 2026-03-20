Công ty vận hành chuỗi WinMart khởi đầu 2026 với tăng trưởng 32%

Doanh thu của WinCommerce tháng 1 và 2 đạt 7.872 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cao hơn đáng kể so với kịch bản cơ sở ở mức cao cho năm 2026 của doanh nghiệp là 15-21%. Kết quả trên cho thấy công ty vận hành chuỗi siêu thị WinMart đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn tất quá trình tái cấu trúc và tối ưu vận hành.

Theo doanh nghiệp, kết quả đầu năm phản ánh việc đà tăng trưởng của năm 2025 tiếp tục được duy trì sang năm 2026, trong bối cảnh thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Trong hai tháng đầu năm, hệ thống cũng ghi nhận 145 cửa hàng mở mới, góp phần nâng tổng số điểm bán lên 4.737 cửa hàng trên toàn quốc. Việc mở rộng mạng lưới tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chính của WinCommerce trong năm nay.

Đặc biệt, mô hình WinMart+ nông thôn tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu mạnh, phản ánh xu hướng tiêu dùng đang mở rộng ra ngoài các đô thị lớn. Đây cũng là phân khúc được doanh nghiệp xác định sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ.

Mô hình WinMart+ Nông thôn đang có số lượng điểm bán lớn nhất với 2.063 cửa hàng, tăng trưởng doanh thu hơn 63% trong 2 tháng đầu năm, đạt 2.184 tỷ đồng. Mô hình WinMart+ Thành thị đạt doanh thu 2.034 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Mô hình siêu thị WinMart góp 2.180 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 21% và mô hình WIN đạt 1.208 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Với mức tăng trưởng doanh thu 32,2% so với cùng kỳ cùng 145 cửa hàng mở mới trong hai tháng đầu năm 2026, WinCommerce đang vượt tiến độ kế hoạch kinh doanh năm 2026 ở cả hai chỉ tiêu doanh thu và mở rộng mạng lưới. Kết quả này cho thấy doanh nghiệp đang duy trì đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm và tiếp tục bám sát mục tiêu kịch bản cao cho cả năm 2026.

Trong năm 2026, mảng bán lẻ thuộc Tập đoàn Masan đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần từ 15% đến 21% so với cùng kỳ, đồng thời nâng biên lợi nhuận sau thuế lên mức 1,8%-3%.

Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp dự kiến mở mới từ 1.000 đến 1.500 cửa hàng trong năm 2026, tiếp tục mở rộng độ phủ của hệ thống WinMart và WinMart+/WiN trên toàn quốc.

Song song với việc mở rộng mạng lưới, WinCommerce cũng tập trung duy trì tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) ở cả hai mô hình minimart (cửa hàng tiện lợi) và siêu thị. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng LFL từ mức cao một chữ số đến trung bình hai chữ số, thông qua việc tối ưu danh mục hàng hóa, áp dụng chiến lược định giá linh hoạt và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành.

Ngoài ra, việc tối ưu năng suất bán hàng trên toàn bộ mạng lưới hiện hữu cũng được xem là một trong những trọng tâm chiến lược, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cửa hàng. Việc kết hợp giữa mở rộng mạng lưới, cải thiện tăng trưởng LFL, tối ưu vận hành và phát triển nhãn hàng riêng đang tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của hệ thống bán lẻ này.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn đang trong quá trình chuyển dịch từ kênh truyền thống sang bán lẻ hiện đại, WinCommerce là một trong những doanh nghiệp có lợi thế lớn nhờ mạng lưới cửa hàng rộng khắp và sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ của Masan.

Đà tăng trưởng mạnh ngay từ đầu năm 2026 cho thấy hệ thống WinMart đang bước vào giai đoạn tăng tốc, mở ra triển vọng tích cực cho chiến lược tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp trong những năm tới.