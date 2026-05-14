Công ty mẹ đứng sau Shopee báo lãi 1 tỷ USD

Sea - Tập đoàn mẹ của Shopee - vừa công bố kết quả kinh doanh quý I. Ghi nhận, doanh thu hợp nhất của tập đoàn này hơn 7 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận công ty thu về lần đầu tiên đạt 1 tỷ USD.

Riêng Shopee - một trong số sàn thương mại điện tử lớn tại Đông Nam Á và Việt Nam, tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) sàn tăng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu tương ứng thu về hơn 5 tỷ USD (tương đương 134.130 tỷ đồng) - đóng góp chính cho doanh thu công ty mẹ.

Khấu trừ chi phí, EBITDA điều chỉnh (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) giảm 9%, còn 223 triệu USD (gần 5.900 tỷ đồng).

Công ty cho biết chỉ số tăng mạnh nhờ việc tập trung đầu tư theo hướng bền vững, đặc biệt ứng dụng AI vào vận hành.

Ghi nhận, không chỉ dừng lại ở những thuật toán gợi ý sản phẩm thông thường, báo cáo tài chính quý I của Sea cho thấy AI đã len lỏi vào từng "ngõ ngách" của Shopee, từ việc giúp người bán chốt đơn đến việc biến các chatbot trở thành những "tư vấn viên" thực thụ, giúp cắt giảm 30% chi phí chăm sóc khách hàng.

Thực tế, trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử ngày càng bão hòa, các sàn không còn chạy đua giảm giá, mà cuộc chiến theo giới quan sát đã chuyển sang ứng dụng công nghệ.

Lãnh đạo Sea mới đây cũng đã dành một thời lượng đáng kể để nói về cách AI đang tạo ra những tác động hữu hình đến túi tiền của cả người dùng lẫn doanh nghiệp.

"Về AI, chúng tôi đã thực hiện một cách tiếp cận thực tế, hướng tới kết quả, tích hợp AI vào các hoạt động vận hành của mình để thúc đẩy kết quả tốt hơn cho người dùng và hiệu quả cao hơn trên toàn bộ nền tảng của chúng tôi”, ông Forrest Li cho hay.

Số liệu từ báo cáo cho thấy, việc cải thiện các thuật toán tìm kiếm và đề xuất bằng AI đã trực tiếp giúp tỷ lệ chuyển đổi mua hàng (purchase conversion rate) tăng tới 14% so với cùng kỳ năm ngoái. AI không còn là một khái niệm thời thượng để làm đẹp báo cáo, mà trở thành "xương sống" cho chiến lược duy trì vị thế dẫn đầu tại Đông Nam Á của tập đoàn này.